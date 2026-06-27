Balneario Ledesma, tu espacio de salud y bienestar para disfrutar del verano

En un momento en el que el estrés, las prisas y la falta de tiempo marcan el ritmo diario, parar no es un lujo, sino una necesidad. Nuestro cuerpo y nuestra mente reclaman descanso, reconexión con lo esencial y una verdadera oportunidad para recargar energía. En este contexto, el Balneario de Ledesma, en Salamanca, se consolida como un destino de turismo saludable de referencia, donde confluyen salud, naturaleza, ocio y bienestar en un entorno único. Y lo mejor: con una clara vocación familiar e intergeneracional, ideal también para quienes buscan una escapada desde Asturias, donde este enclave es ya un lugar muy querido por los mutualistas del Montepío, aunque está abierto a todos los públicos.

Con más de dos mil años de historia termal a sus espaldas, Ledesma es sinónimo de tradición y eficacia terapéutica. Sus aguas mineromedicinales son especialmente beneficiosas para dolencias reumáticas, respiratorias, de piel, estrés o problemas digestivos. Pero el Balneario de Ledesma es mucho más que un centro de salud: es también un auténtico centro vacacional que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, incorporando propuestas de ocio, deporte y entretenimiento que lo hacen irresistible también para los más jóvenes.

Una de las grandes apuestas del verano son los talleres Mini Chef, una actividad que triunfa por su carácter participativo, divertido y educativo. En estos encuentros, abuelos, madres, padres e hijos cocinan juntos recetas saludables y sabrosas, compartiendo tiempo de calidad y fomentando buenos hábitos en la cocina. Estos talleres intergeneracionales no solo entretienen, sino que emocionan, porque están pensados para fortalecer vínculos, crear recuerdos y vivir experiencias compartidas.

Spa del balneario / XURDE MARGARIDE

Junto a ellos, el complejo termal ofrece cine familiar al aire libre cada noche, campus deportivos y días especiales con gymkanas acuáticas, concursos y actividades lúdicas para niños y jóvenes. La piscina exterior con toboganes, que abre desde mediados de junio, es uno de los grandes atractivos del verano y el punto de encuentro por excelencia para quienes desean refrescarse y pasarlo bien.

Un verano para disfrutar, descubrir y cuidarse a orillas del Tormes

El verano de 2026 será especialmente intenso en el Balneario de Ledesma. Una temporada diseñada para combinar bienestar, ocio, naturaleza, cultura y experiencias compartidas en un entorno único donde el agua sigue siendo la gran protagonista.

La programación estival volverá a llenar de vida los jardines, el templete y los distintos espacios del Balneario con una oferta pensada para todos los públicos y todas las edades.

Las noches tendrán una banda sonora muy especial. El grupo Arena pondrá música a muchas veladas con canciones inolvidables que forman parte de la memoria colectiva. Regresarán también las esperadas Noches de Copla con África Herrero, las románticas Noches de Boleros con el Dúo Nadal y las populares Noches de Baile con los dúos Marfil y Calipso, auténticos clásicos del verano en Ledesma.

La magia volverá a sorprender a grandes y pequeños con las actuaciones del Mago Luis Joyra, mientras que las propuestas familiares se reforzarán con actividades como los Campus Deportivos, los concursos MiniChef, las actividades acuáticas y las sesiones de cine al aire libre, con películas pensadas para disfrutar en familia bajo las estrellas.

Y precisamente las estrellas tendrán este año un protagonismo muy especial. Los Talleres de Astronomía con Startrails regresan en una temporada que está siendo especialmente significativa para la observación del cielo. Una oportunidad para descubrir planetas, constelaciones y fenómenos astronómicos desde uno de los rincones más privilegiados del oeste salmantino.

Junto a ellos volverán las ya tradicionales Noches Mágicas Termales, experiencias exclusivas para adultos que combinan relajación, agua termal, ambiente nocturno y una propuesta diferente para disfrutar del Balneario cuando cae el sol.

El verano también se vive alrededor del agua. La Piscina Exterior de Verano, con sus divertidos toboganes y amplias zonas de descanso, se convierte en uno de los espacios favoritos para familias y niños durante los meses más cálidos. A ella se suma la oferta habitual de bienestar del Balneario, con tratamientos termales, circuitos y programas de salud.

Para quienes desean mantenerse activos durante las vacaciones, el Balneario dispone además de gimnasio, actividades dirigidas y un entorno privilegiado para el deporte al aire libre.

Y es que más allá de sus instalaciones, Ledesma ofrece un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Los alrededores del Balneario cuentan con numerosas posibilidades para practicar senderismo, trail running, rutas de BTT o recorridos de gravel, descubriendo paisajes, dehesas, cañones fluviales y caminos que recorren algunos de los rincones más atractivos del entorno del río Tormes.

La propuesta se completa con excursiones culturales a destinos tan emblemáticos como Salamanca Monumental, Ciudad Rodrigo, La Alberca, Miranda do Douro, Toro o Alba de Tormes, permitiendo conocer algunos de los grandes tesoros patrimoniales de Castilla y León y la vecina Portugal.

Más información Las aguas minero-medicinales del Balneario de Ledesma, que brotan a 46,4 °C, son hipertermales y ricas en minerales únicos. Están indicadas para el alivio de afecciones respiratorias, reumatológicas, dermatológicas, neurológicas y para la recuperación tras lesiones o cirugías. Información y reservas: 92 349 100 Reservas@BalnearioLedesma.com www.BalnearioLedesma.com

Y todo ello acompañado de otro de los grandes atractivos del Balneario: su gastronomía. La cocina del restaurante combina tradición, producto local y recetas que forman parte de la identidad de esta tierra, convirtiendo cada comida en una experiencia más del viaje.

Música, baile, magia, astronomía, cine, excursiones, gastronomía, deporte, naturaleza, piscina, bienestar y agua termal. Un verano completo para disfrutar sin prisas, compartir momentos y crear recuerdos en un lugar donde, desde hace más de dos siglos, el agua sigue haciendo historia.