Barbón carga contra los corruptos tras el Comité Federal del PSOE: "Me asquean y las penas deberían ser durísimas"

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, defendió este sábado el desarrollo del Comité Federal del PSOE, marcado por la crisis abierta tras los casos de corrupción que afectan al partido, y aseguró que fue una reunión de "diálogo" y "debate" en la que todos los dirigentes pudieron expresarse "con total libertad". A la salida del encuentro, lanzó además un duro mensaje contra los implicados en los casos de corrupción: "La corrupción me asquea y los corruptos no se pueden imaginar el asco que me producen". Las palabras de Barbón se produjeron después de que Adriana Lastra, vicesecretaria de Acción Política, dejase claro el apoyo de los socialistas asturianos a Pedro Sánchez.

"Fue un comité muy sano. Quien quiso hacer una reflexión crítica la hizo y quien quiso plantear propuestas también lo hizo", afirmó Barbón, que contrastó el ambiente vivido este sábado con otros comités federales que conoció durante sus casi tres décadas de militancia socialista. "Me tocó vivir otros comités muchísimo más convulsos y os puedo asegurar que no tiene nada que ver con este. Aquí cada uno habló con total libertad", sostuvo.

Preguntado por las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que calificó la situación del PSOE como la más grave de su historia y reclamó elecciones anticipadas o una cuestión de confianza, Barbón evitó la confrontación. "Todo el mundo tiene derecho a opinar y aquí es donde debemos hacerlo. Un socialista como yo, que voy a cumplir 30 años de militancia, sabe que uno de los elementos clave para nosotros es que el debate se haga dentro de los órganos del partido". Recordó, además, que él mismo realizó varias aportaciones durante el Comité.

Entre ellas, explicó que defendió que el PSOE debe reforzar su atención a las clases medias, además de mantener su compromiso con la clase trabajadora. "El PSOE tiene que dar respuesta no solo a la clase trabajadora, de la que somos claramente el partido, sino también a la clase media, que muchas veces siente una situación de malestar que me preocupa", señaló.

También volvió a plantear una de sus propuestas habituales de regeneración institucional. "Creo que hay que transformar nuestro sistema político y eso exige, lógicamente, una reforma de la Constitución. Yo hablo de federalismo y, por ejemplo, propuse la elección directa del presidente del Gobierno, de los presidentes autonómicos y de los alcaldes y alcaldesas mediante voto directo de los ciudadanos y con un sistema de doble vuelta", explicó.

Financiación autonómica

Barbón que intervino para defender la posición histórica de Asturias en materia de financiación autonómica. "Debatimos sobre los Presupuestos Generales del Estado, una cuestión importante, y sobre la financiación autonómica. Expliqué por qué Asturias no está de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Hacienda, pese a que reconozco el esfuerzo que se está haciendo e incluso la incorporación de algunas mejoras. Asturias tiene unas resoluciones muy definidas y una posición histórica muy clara en materia de financiación autonómica, y así la defendí con total normalidad", afirmó.

El presidente asturiano reservó sus palabras más contundentes para la corrupción. "La corrupción me asquea y los corruptos no se pueden imaginar el asco que me producen. Además, nos hacen un enorme daño al PSOE", aseguró, en referencia a los últimos escándalos, aunque sin citar ningún nombre.

Barbón insistió en que quienes se corrompen "traicionan" al partido, a la sociedad y a la confianza depositada en ellos. "Ni la corrupción ni los traidores —porque quienes se corrompen traicionan al PSOE— pueden robarnos la esperanza. Son traidores a la sociedad española, a la que roban; son traidores al partido que confió en ellos y son traidores a la confianza del secretario general", afirmó. Además, reclamó "tolerancia absolutamente cero", pidió llegar "hasta el final" en las investigaciones. "A mí me gustaría que las penas fueran durísimas, tanto para los corruptos como para los corruptores".

Sobre la petición de García-Page de adelantar las elecciones generales, Barbón recordó que el PSOE ha atravesado crisis mucho más profundas a lo largo de su historia, citando tanto los enfrentamientos internos durante la Segunda República como la etapa comprendida entre 1993 y 1996. "Cada uno tendrá su impresión, pero periodos difíciles los ha tenido siempre este partido. Siempre hemos salido adelante", señaló.

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Respecto a un posible adelanto electoral, evitó pronunciarse y expresó su confianza en Pedro Sánchez. "Estoy convencido de que el presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus atribuciones, convocará las elecciones cuando considere que es lo mejor para el proyecto, para el país, para el partido y para el conjunto de la organización", concluyó.