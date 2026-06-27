Carmen Pérez Novo, ginecóloga, alerta sobre el papiloma humano: "Puede estar de forma latente a causa de una infección contraída en una relación anterior"
El papilomavirus es un conjunto de más de 209 virus, de los cuales más de 40 se transmiten por vía sexual
El virus del papiloma humano (VPH), también denominado papilomavirus, es una infección de transmisión sexual (ITS) muy común, tanto en hombres como en mujeres. La transmisión tiene lugar, principalmente, por contacto sexual, vaginal, anal u oral, con una persona infectada, incluso si no hay síntomas, ni signos visibles. Por otra parte, hay una cosa muy importante a tener en cuenta sobre este virus: a causa de una infección contraída en una relación anterior, puede estar de forma latente.
El VPH es un grupo de más de 209 virus, de los cuales más de 40 se transmiten sexualmente. La mayoría de las infecciones por VPH son inofensivas y desaparecen solas.
Sin embargo, algunas cepas, pueden causar verrugas genitales (condilomas acuminados) o aumentar el riesgo de determinados tipos de cáncer, como son los de cuello uterino, anal, orofaríngeo, de pene, vagina y vulva. Y esto ya son asuntos mayores, ya que, solo con escuchar la palabra cáncer y las espeluznantes cifras de incidencia se apodera de nosotros un sentimiento de impotencia y miedo, injustificado la mayoría de las veces, porque afortunadamente, hoy en día, en determinados tipos de cáncer la curación es posible. Pero en otros muchos no lo es, debido a su enorme poder.
En consecuencia, las investigaciones que se llevan a cabo en la lucha contra este mal centran sus esfuerzos en la búsqueda de las causas que lo provocan para, posteriormente, instaurar programas de prevención que permitan evitar su padecimiento.
En el caso que afecta al asunto que estoy tratando, esto es posible. Lo cierto es que, en España, se aprobó la introducción de la vacunación sistemática frente a este virus en mujeres adolescentes en noviembre de 2007, incorporándose en todas las comunidades autónomas a lo largo de 2008. Desde entonces, ha habido revisiones e incorporaciones de distintos grupos de edad. En febrero de 2024, se aumentó la edad de vacunación en personas con ciertas condiciones que implican inmunosupresión y, reduciendo el número de dosis en la pauta de vacunación, en personas no previamente vacunadas que se captan por edad.
Lo cierto es que los esquemas de vacunación varían según la edad y las recomendaciones de cada país. Y todo ello ha llevado a una disminución significativa de las infecciones por VPH y los casos de cánceres asociados.
Para información sobre vacunación, se puede contactar en el sitio web del Ministerio de Sanidad de España o consultar con el médico de cabecera, fuentes que van a proporcionar información sobre el programa de vacunación y los requisitos para acceder a la vacuna.
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