El esperado repunte de actividad en la siderurgia, clave para Asturias, aplazado por la crisis del automóvil en Europa
La patronal Eurofer prevé un estancamiento de la demanda de acero en 2026 pese a las medidas de protección de la UE y retrasa la mejora "gradual" a 2027
El esperado repunte de la actividad siderúrgica en Europa en el segundo semestre del año se pospone pese a las medidas de protección que entrarán en vigor en julio. La patronal siderúrgica Eurofer ha revisado sus perspectivas y prevé que la demanda de acero se mantenga prácticamente estancada en 2026, para luego mejorar "solo gradualmente" en 2027. La incertidumbre global y, sobre todo, la debilidad del sector automotriz, son claves.
ArcelorMittal aceleró la reparación del horno alto "B" de Gijón –averiado durante ocho meses– para llegar a julio a plena capacidad de producción y también ha activado un horno alto en Polonia y hará lo mismo en Francia. Se esperaba que con la entrada en vigor de los nuevos aranceles acordados por la Unión Europea (reducción del 47% de la cuota de importaciones de acero libres de aranceles y gravamen del 50% para el resto) repuntara la demanda de acero europeo en el segundo semestre del año.
Sin embargo, el repunte no será inmediato. Desde la patronal Eurofer se destaca que el consumo aparente de acero aumentó un 4,4% en 2025, pero que ese repunte se debió principalmente a factores excepcionales y no indica una recuperación sostenida. La demanda se mantiene alrededor de 10 millones de toneladas por debajo de los niveles prepandémicos, mientras que se prevé que el crecimiento se desacelere drásticamente hasta apenas un 0,4% en 2026.
"Las modestas mejoras en la demanda no deben confundirse con una recuperación real. La producción manufacturera sigue siendo débil, los costes energéticos se mantienen elevados y la incertidumbre vinculada al comercio mundial y las tensiones geopolíticas continúa lastrando la inversión y la actividad industrial", señaló Axel Eggert , director general de la Asociación Europea del Acero (Eurofer), que destacó que uno de los principales factores que están lastrando la recuperación, y que "sigue siendo motivo de gran preocupación", es la debilidad del sector del automóvil.
Fuentes de Eurofer destacaron que la producción automotriz cayó drásticamente en Europa en 2024 y continuó su descenso en 2025, reflejo de la débil demanda de los consumidores, la menor adopción de vehículos eléctricos de lo previsto y la persistente incertidumbre que afecta a los fabricantes. "Se prevé que el sector siga bajo presión durante todo 2026", señalaron.
Ayer se conoció que el Grupo Volkswagen recortará cerca de 100.000 empleos y estudia el cierre de cuatro de sus fábricas. El plan de reestructuración anunciado hace unos meses por Oliver Blume, su CEO, parece que está encontrando más problemas de los previstos y la cifra inicial de 53.000 salidas de la compañía (la mayoría en Alemania) antes de 2030, se va a duplicar. Según apuntó el medio "Manager Magazin" citando fuentes internas de la empresa, la plantilla del consorcio automovilístico podría pasar de los 657.000 puestos de trabajo actuales a 550.000.
El sector del automóvil está lastrando la recuperación de la siderurgia, que busca refugio en la construcción. Este sector sigue siendo el que más acero consume en Europa, con lo que es el principal sustento de la demanda. "Sin embargo, el crecimiento sigue siendo moderado y se enfrenta a crecientes dificultades derivadas del aumento de los costes de financiación y del debilitamiento del entorno económico", resaltaron fuentes de Eurofer, que añadieron que la incertidumbre global por las tensiones en Oriente Medio sigue ensombreciendo las perspectivas y acentuando los problemas que ya arrastraba la siderurgia. "Si bien las importaciones de acero disminuyeron ligeramente a principios de 2026 tras los niveles excepcionalmente altos registrados a finales del año pasado, el exceso de capacidad mundial de producción de acero y la intensa competencia internacional siguen suponiendo una pesada carga para los productores europeos", afirmaron fuentes de la patronal siderúrgica.
Sin un mayor crecimiento industrial, una mayor competitividad y unos costes energéticos más bajos, Eurofer prevé que el mercado siderúrgico europeo "siga bajo presión en el futuro previsible".
Lakshmi Mittal: "Tras 50 años en la siderurgia, no hay otro lugar donde prefiera estar"
Con motivo de los 20 años de la creación de ArcelorMittal –efeméride que coincide con los 50 años de la fundación de Ispat Indo, origen del conglomerado siderúrgico–, Lakshmi Mittal ha publicado un vídeo en el que reflexiona sobre las dos últimas décadas. "Si miro hacia atrás, a estos 20 años, creo sinceramente que la fusión (entre Mittal Steel y Arcelor) creó una empresa más sólida, que se benefició de una mayor escala, diversificación, resiliencia y alcance estratégico", señala el presidente de ArcelorMittal en el vídeo.
"Operar en 2026 es, obviamente, muy diferente a operar en 2006. Hoy en día, los mercados se mueven más rápido, la competencia es más global, la tecnología cambia constantemente y se espera que las empresas se adapten en tiempo real. Incluso las industrias tradicionales como la nuestra operan en un mundo más acelerado, más globalizado, más basado en datos y con mayores restricciones ambientales que en 2006", reflexiona Mittal, que asegura que "los últimos 20 años se han caracterizado por el notable crecimiento de China. Ahora le toca el turno a la India, con una expansión masiva de infraestructuras, un rápido crecimiento de la vivienda urbana y una transición energética en el horizonte".
De cara al futuro del sector del acero, Mittal es optimista. "Hay muchas razones para mantenernos optimistas e ilusionados con el futuro. No me cabe duda de que seguiremos enfrentándonos a numerosos retos y acontecimientos inesperados. Pero, sinceramente, puedo decir que, tras 50 años en la industria siderúrgica, no hay otro lugar donde preferiría estar", asegura en el vídeo que ha publicado.
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