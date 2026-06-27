Los "mecanismos rurales de garantía" como herramienta para el reto demográfico: Panes acogió un diálogo entre Suárez Pandiello y Fernández Llera
La Asociación Cultural El Cantu la Jorma, de Suaría, organizó la jornada celebrada en Peñamellera Baja
Peñamellera Baja "tiene unos recursos naturales estupendos, tiene una potencia turística muy grande y creemos, confíamos, en que pueda resurgir". Así se expresó ayer Roberto Fernández Llera, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y Síndico mayor, que compartió mesa con Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía Pública en un coloquio celebrado en Panes y que moderó Celina Pérez.
La cita la organizó la Asociación Cultural El Cantu la Jorma, de Suarías, para abordar el reto demográfico en el contexto actual de recuperación económica. Suárez Pandiello indicó que Peñamellera Baja "es un concejo bastante representativo de lo que es el mundo rural asturiano, y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que se haga aquí puede ser visto como algo extrapolable a buena parte del territorio regional".
Pandiello se refirió además a los denominados "mecanismos rurales de garantía" que existen en países como Nueva Zelanda, Canadá, Suecia o Estonia. Básicamente, "lo que significan es que cualquier medida normativa que pueda adoptar una Administración pública tenga un análisis de impacto en el ámbito rural".
Es decir, se trata de analizar "cómo cualquier medida que se adopte puede impactar sobre la vida de los ciudadanos que residen en territorios que tienen unos déficits de servicios públicos, de infraestructuras, unas condiciones de vida muy diferentes de las que existen en los territorios urbanos". Suárez Pandiello incidió que este es "un objetivo" del que se está hablando desde distintos ámbitos del mundo académico y "de la vida diaria de los pueblos".
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