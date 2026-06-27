Nuevo susto en la canal del texu: herida una mujer en una pierna al caerle una roca encima mientras subía de Poncebos a Bulnes

Nuevo susto en la canal del Texu, en la vertiente cabraliega de los Picos de Europa. Una mujer que subía de Poncebos a Bulnes con otras cinco personas, resultó herida en una pierna debido a un desprendimiento de roca. El accidente se produjo en las inmediaciones del puente del Zardo, en torno a las 9.45 horas de la mañana, momento en que se revibió una llamada de auxilio en el 112 Asturias.

Senderistas en la canal del Texu. / F. D. H.

A la zona acudió el Grupo de Rescate del SEPA, en un helicóptero medicalizado. Tras ser atendida, los rescatadores la evacuaron al Hospital de Arriondas. Fueron informados la Guardia Civil, el 112 ds Castilla y León, el 112 de Cantabria, el SAMU y el Parque Nacional. El Grupo de Rescate llegó a la base a las 11.56 horas.

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La canal del Texu ha sido escenario de graves accidentes. El 1 de septiembre de 2024 murió un montañero alemán y su compañera resultó herida por un espectacular desprendimiento de rocas. En noviembre de 2025, una malaguerra de 44 años falleció al caer al vacío tras tropeza, mientras llevaba un perro atado con una correa.