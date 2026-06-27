Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Nuevo susto en la canal del texu: herida una mujer en una pierna al caerle una roca encima mientras subía de Poncebos a Bulnes

La lesionada iba con otras cinco personas de ruta

El helicóptero de rescate.

El helicóptero de rescate. / SEPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Nuevo susto en la canal del Texu, en la vertiente cabraliega de los Picos de Europa. Una mujer que subía de Poncebos a Bulnes con otras cinco personas, resultó herida en una pierna debido a un desprendimiento de roca. El accidente se produjo en las inmediaciones del puente del Zardo, en torno a las 9.45 horas de la mañana, momento en que se revibió una llamada de auxilio en el 112 Asturias.

Senderistas en la canal del Texu.

Senderistas en la canal del Texu. / F. D. H.

A la zona acudió el Grupo de Rescate del SEPA, en un helicóptero medicalizado. Tras ser atendida, los rescatadores la evacuaron al Hospital de Arriondas. Fueron informados la Guardia Civil, el 112 ds Castilla y León, el 112 de Cantabria, el SAMU y el Parque Nacional. El Grupo de Rescate llegó a la base a las 11.56 horas.

Noticias relacionadas

La canal del Texu ha sido escenario de graves accidentes. El 1 de septiembre de 2024 murió un montañero alemán y su compañera resultó herida por un espectacular desprendimiento de rocas. En noviembre de 2025, una malaguerra de 44 años falleció al caer al vacío tras tropeza, mientras llevaba un perro atado con una correa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
  2. Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
  3. Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
  4. Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
  5. Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
  6. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
  7. El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
  8. La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa

Nuevo susto en la canal del texu: herida una mujer en una pierna al caerle una roca encima mientras subía de Poncebos a Bulnes

Nuevo susto en la canal del texu: herida una mujer en una pierna al caerle una roca encima mientras subía de Poncebos a Bulnes

Barbón reafirma ante Sánchez su negativa a aceptar el sistema de financiación pactado con ERC

Barbón reafirma ante Sánchez su negativa a aceptar el sistema de financiación pactado con ERC

Los pescadores asturianos piden cuentas (de la mano del PP) al comisario europeo Costas Kadis

Los pescadores asturianos piden cuentas (de la mano del PP) al comisario europeo Costas Kadis

Ayuda asturiana en el terremoto de Venezuela: parten tres integrantes de la Unidad Canina de Rescate con dos perros de rastreo para localizar sepultados

Ayuda asturiana en el terremoto de Venezuela: parten tres integrantes de la Unidad Canina de Rescate con dos perros de rastreo para localizar sepultados

Tuberculosis, peste porcina africana, gripe aviar y ahora fiebre hemorrágica de Crimea- Congo: todas las enfermedades que acechan la cabaña ganadera y que Asturias mantiene a raya

Tuberculosis, peste porcina africana, gripe aviar y ahora fiebre hemorrágica de Crimea- Congo: todas las enfermedades que acechan la cabaña ganadera y que Asturias mantiene a raya

¿Quieres saber a qué playa ir en Asturias y tener aparcamiento asegurado?: así funciona el nuevo sistema de información en verano

¿Quieres saber a qué playa ir en Asturias y tener aparcamiento asegurado?: así funciona el nuevo sistema de información en verano

La comunidad venezolana en Asturias convoca actos en Oviedo en memoria de las víctimas de los terremotos

La comunidad venezolana en Asturias convoca actos en Oviedo en memoria de las víctimas de los terremotos

Koldo habla desde la cárcel para LA NUEVA ESPAÑA: "No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir"

Koldo habla desde la cárcel para LA NUEVA ESPAÑA: "No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir"
Tracking Pixel Contents