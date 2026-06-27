Nuevo susto en la canal del texu: herida una mujer en una pierna al caerle una roca encima mientras subía de Poncebos a Bulnes
La lesionada iba con otras cinco personas de ruta
Nuevo susto en la canal del Texu, en la vertiente cabraliega de los Picos de Europa. Una mujer que subía de Poncebos a Bulnes con otras cinco personas, resultó herida en una pierna debido a un desprendimiento de roca. El accidente se produjo en las inmediaciones del puente del Zardo, en torno a las 9.45 horas de la mañana, momento en que se revibió una llamada de auxilio en el 112 Asturias.
A la zona acudió el Grupo de Rescate del SEPA, en un helicóptero medicalizado. Tras ser atendida, los rescatadores la evacuaron al Hospital de Arriondas. Fueron informados la Guardia Civil, el 112 ds Castilla y León, el 112 de Cantabria, el SAMU y el Parque Nacional. El Grupo de Rescate llegó a la base a las 11.56 horas.
La canal del Texu ha sido escenario de graves accidentes. El 1 de septiembre de 2024 murió un montañero alemán y su compañera resultó herida por un espectacular desprendimiento de rocas. En noviembre de 2025, una malaguerra de 44 años falleció al caer al vacío tras tropeza, mientras llevaba un perro atado con una correa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
- Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa