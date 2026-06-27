Los pescadores asturianos piden cuentas (de la mano del PP) al comisario europeo Costas Kadis

A Bruselas (Bélgica) a pedir cuentas al comisario de Pesca de la UE, Costas Kadis. Es lo que harán este martes los patrones mayores asturianos de la mano del PP regional, que ha facilitado el encuentro. El líder popular, Álvaro Queipo, se reunió esta mañana en Gijón con la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado, que preside el naviego Adolfo García, para ultimar la reunión.

"Los intereses de Asturias tienen que defenderse en Bruselas, porque la gran parte de los problemas que sufrimos en la región, y algunas de las soluciones nacen en Europa y, por tanto, el futuro del sector pesquero asturiano también se decide en gran parte en la Unión Europea y en la Comisión", expresó. Y añadió: "Será muy positivo que, en primera persona, los patrones mayores defiendan los intereses de la pesca asturiana frente al Comisario que tiene que tomar las decisiones que van a afectar a todos los pescadores asturianos en el futuro, por muchos años; el PP lo ha facilitado y estoy muy contento y orgulloso".

El PP y las cofradías han elaborado un documento con todas las peticiones y preocupaciones, "que son muchas", del sector en Asturias. "No es un documento solamente de reivindicación, sino que también va acompañado de soluciones concretas a esos problemas que los pescadores quieren trasladar; por tanto, será una reunión física, pero también vamos a dejar por escrito ese documento que recoge todo lo que es la problemática y las preocupaciones sobre el futuro del sector", matiza Queipo.

Esfuerzo especial

El PP reclama al Gobierno regional (PSOE e IU) que "haga un esfuerzo especial y que ponga especial atención a este sector, porque la pesca asturiana es una pesca sostenible, tradicional y muy particular dentro del conjunto de la Unión Europea". Todo ello porque, advierte el dirigente del PP, no sólo está en juego "el futuro de los hombres y mujeres que se dedican a la mar, y que evidentemente van a ser los primeros afectados, sino que hablamos también de cofradías de pescadores, de buques de pesca, que son de pesca tradicional en su gran mayoría, de los que dependen la vida de muchos pueblos, villas y puertos pesqueros de todo el Principado de Asturias".