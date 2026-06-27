¿Quieres saber a qué playa ir en Asturias y tener aparcamiento asegurado?: así funciona el nuevo sistema de información en verano

Poca gente, más bien nadie, se ha librado de los inevitables atascos al llegar a la playa un día de verano, de esos en los que las temperaturas se disparan, el sol luce desde primera hora y encima coincide fin de semana. Tal combinación, en temporada alta, es sinónimo de problemas para aparcar, caravanas para llegar... Pues eso se va a acabar en Asturias. Al menos, es lo que pretende el Gobierno del Principado.

Con un total de 1,96 millones de inversión se ha implantado un sistema de información inteligente para mejorar la movilidad en los accesos a playas y puertos, entornos especialmente críticos en la temporada de verano. La inversión supondrá instalar 42 paneles informativos en puntos estratégicos de la red viaria que ofrecerán al conductor la posibilidad de conocer la disponibilidad de aparcamiento y otras informaciones de interés. Las señales digitales se instalarán a lo largo de todo el litoral asturiano y ofrecerán información sobre 26 playas y siete de los puertos de la red autonómica que cuentan con aparcamiento público.

El objetivo es ofrecer información anticipada para favorecer la planificación y la toma de decisiones que contribuyan a una movilidad más ordenada y a la optimización de los desplazamientos en los accesos a los arenales o los puertos, que estacionalmente se convierten en puntos con una alta presión de tráfico. La ubicación de las señales digitales se elegirá para permitir al conductor valorar alternativas de destino en el caso de que fuera necesario.

Una vez instalados los paneles, el sistema incorporará la digitalización y monitorización de las principales bolsas de estacionamiento costeras mediante la instalación en una segunda fase de conteos automáticos de vehículos y la gestión de la información a través de una aplicación móvil con información de todas las zonas de estacionamiento en tiempo real.

Playas y puerto de 15 concejos costeros

Los nuevos paneles informativos se instalarán en la red viaria autonómica y nacional de 15 de los concejos costeros para ofrecer información sobre un total de 26 arenales y siete puertos. Las playas que contarán con este sistema informativo son:

• Ribadedeva. La Franca.

• Llanes. Cué, Toró, Torimbia y San Antolín.

• Ribadesella. Vega.

• Caravia. Arenal de Morís y La Espasa.

• Colunga. La Griega.

• Villaviciosa. Rodiles y La Ñora.

• Gozón. Bañugues y Verdiciu.

• Castrillón. Bahínas.

• Muros de Nalón. Aguilar.

• Cudillero. Concha de Artedo y San Pedro de la Ribera.

• Valdés. Cadavedo.

• Navia. Frejulfe.

• Coaña. Arnielles y Torbas.

• El Franco. Castello, Pormenande y Porcía.

• Castropol. Peñarronda y Arnao.

Junto a estas playas contarán con señales informativas los puertos de Llastres/Lastres (Colunga), Tazones (Villaviciosa), Luanco/Lluanco (Gozón), Cudillero, Candás (Carreño), L.luarca/Luarca (Valdés) y Puerto de Vega (Navia).

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Esta iniciativa supone un nuevo avance en la estrategia de modernización y digitalización de la red de carreteras del Principado, tras la implantación de los sistemas de información mediante paneles electrónicos en los principales puertos de montaña de la comunidad.