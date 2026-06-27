Tuberculosis, peste porcina africana, gripe aviar y ahora fiebre hemorrágica de Crimea- Congo: todas las enfermedades que acechan la cabaña ganadera y que Asturias mantiene a raya

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria realizó más de 3.500 analíticas y analizó 1.309 ejemplares de fauna silvestre en 2025 en el marco del Programa de Vigilancia Sanitaria para detectar y realizar un seguimiento de aquellas enfermedades de interés para la conservación de la biodiversidad, la sanidad ganadera y la salud pública. El programa, basado en el enfoque "One Health", combina actuaciones de control activo mediante muestreos planificados; y pasivo, a través del estudio de animales encontrados muertos o con síntomas compatibles con enfermedad.

La vigilancia de la tuberculosis continúa siendo una de las líneas prioritarias del programa. Asturias mantiene desde 2021 el reconocimiento como territorio oficialmente libre de tuberculosis bovina y desarrolla un sistema específico de seguimiento en especies silvestres susceptibles de actuar como reservorio de la enfermedad. Actualmente hay dos focos en Asturias (Salas y Tineo), de los 5 registrados en España. En los dos años anteriores el Principado registró un pico destacado de casos en determinadas zonas, lo que puso en alerta la vigilancia y obligó a suspender los protocolos de flexibilización del saneamiento ganadero en varios concejos.

Así las cosas, durante 2025, se intensificó el control sobre jabalíes y tejones por toda la comunidad, con actuaciones específicas en áreas donde históricamente se han registrado focos en ganado bovino. En total, se analizaron 334 jabalíes, la cifra más alta en los últimos cinco años, de los que tan solo resultaron positivos seis, lo que supone una tasa de seroprevalencia del 1,85%, un descenso significativo frente a la registrada en 2024, que fue del 4,74%.

El Gobierno de Asturias ha intensificado la vigilancia sanitaria en tejones, con 68 muestras recogidas en treinta concejos, de los que Tineo sumó el mayor volumen de analíticas. Los resultados permiten seguir evaluando la relación epidemiológica entre la fauna silvestre y la cabaña ganadera y reforzar las medidas preventivas necesarias para preservar el excelente estatus sanitario alcanzado por Asturias.

Información relevante

Los resultados obtenidos confirman la eficacia de este sistema de vigilancia implantado en Asturias y aportan información relevante para la toma de decisiones en materia de gestión sanitaria y conservación de la fauna. Uno de los principales objetivos del programa es detectar de forma temprana patologías con capacidad de afectar tanto a la fauna silvestre como a los animales domésticos y, en algunos casos, a las personas.

En el caso del jabalí, la especie con mayor volumen de muestras analizadas, no se detectó ningún caso de peste porcina africana ni clásica, lo que resulta importante en un contexto marcado por la aparición de focos de esta enfermedad en otras zonas del continente europeo. De hecho, en Cataluña, principal foco en España que obligó a tomar medidas en el resto de comunidades desde finales del pasado noviembre, se detectaron 11 casos positivos más de peste porcina africana en la última semana, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios. En total, hasta ahora, van 355 animales infectados. En Asturias, la peste porcina preocupa en lo relativo a la raza autóctona gochu asturcelta, cuyos criadores tuvieron que tomar medidas para evitar la infección de sus animales, criados al aire libre.

La encrucijada del gochu asturcelta / Miki López

Asimismo, la vigilancia realizada sobre aves silvestres permitió confirmar seis casos de influenza aviar altamente patógena H5N1, lo que permitió activar los protocolos de seguimiento. Los ejemplares afectados fueron localizados principalmente en Gijón, Ribadesella y Valdés.

El programa también incorporó la monitorización de enfermedades emergentes como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, cuyos resultados evidencian la necesidad de continuar profundizando en el conocimiento de la circulación de este virus y de los vectores que participan en su transmisión.

Medios

La ejecución del programa ha contado con la participación de la Guardería del Medio Natural, los servicios veterinarios de la consejería, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio, el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove, los titulares y guardas de los cotos de caza y los distintos centros de investigación y laboratorios especializados.

Medio Rural destaca la importancia de este trabajo coordinado, que permite disponer de información científica y epidemiológica de gran valor para la protección del patrimonio natural asturiano, la prevención de riesgos sanitarios y el apoyo a la actividad ganadera.