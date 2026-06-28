Agenda: qué hacer hoy domingo 28 de junio en Asturias

Oviedo

Semana Profesional del Arte

El Palacio de Exposiciones y Congresos der Oviedo (PEC) acoge hoy la última jornada de la Semana Profesional del Arte con nuevas actividades vinculadas a la exposición. A las 13.00 y a las 17.00 horas se celebrarán visitas guiadas por la muestra permanente. La programación se completa con dos talleres impartidos por Flechazu. A las 11.00 horas tendrá lugar el taller "Un caballo azul y una luna rosa", al que seguirá a las 12.00 horas el taller "Sueño mis pinturas y luego pinto mi sueño", ambos para mayores de 12 años e impartidos por Laila Bermúdez. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, se celebra el taller Rojo "la ingensidad y la tensión", impartido por "Flechazu". La actividad culminará a las 19.00 horas por la actuación "Sonar el color, escuchar el aire", se trata de música experimental con Llorenç Barber y Montserrat Palacios.

Concierto de la Banda

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" será la encargada de inaugurar la nueva imagen de la plaza de Julián Cañedo, en Otero tras sustituir la fuente por un escenario. La actuación tendrá lugar a las 13.00 horas y elAyuntamiento instalará 100 sillas para que los carbayones puedan disfrutar de la música.

Cine

El teatro Filarmónica es escenario a las 19.00 horas de la proyección de la película "La noche de la iguana", incluida en el ciclo Radar. Se trata de una producción de 1964 dirigida por John Houston y protagonizada por Richard Burton y Ava Gardner. Entrada libre.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Fiestas de Santianes

La localidad de Santianes celebra sus fiestas de San Juan. A las 12.30 horas comenzará la diana floreada y el pasacalles de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". A las 13.00 horas será la tradicional misa y procesión por San Juan, a la que seguirá una sesión vermú amenizada por Discoastur. A las 15.00 horas comenzará una paella popular en el prado de la fiesta, a la que seguirá una romería amenizada por el acordeonista David Cuérigo.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Folclore en la calle

La Agrupación Folclórica y Cultural La Inmaculada ofrecerá actuaciones por el centro y el casco histórico entre las 11.30 y las 14.30 horas.

Gijón

Metrópoli

Las puertas se abren de 17.00 a 4.00 horas de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 16.00h a 4.00 horas. A las 20.30 horas hoy será el concierto de Mar Lucas en el escenario Thunder Bitch; a las 22.00 horas será el turno de "Bresh" en el escenario principal.

Folclore por San_Pedro

Con motivo de la festividad de San Pedro, varios grupos actuarán por la ciudad hoy y mañana. A las 12.00 horas, el grupo folclórico "El Xolgoriu" actuará hoy en la iglesia de Jove. A las 12.15 horas, Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá actuará en el Campo Valdés. Y_el grupo folclórico "Marabayu" estará a las 12.30 horas en la plaza del Marqués.

PatiOH! de la Laboral

El cantautor José Taboada protagonizará la sesión vermú con un "Tributo a Joaquín Sabina" de 13.30 a 15.30 horas.

Teatro La Laboral

El teatro de la Laboral acoge hoy a las 10.00 horas el festival de fin de curso de la Escuela de Danza Lia.

Fiestas de Jove

La parroquia de Jove celebra hoy el día del socio con el reparto del bollo y botella de vino, amenizado por gaita y tambor, a las 10.00 horas. Misay procesión a las 12.00 horas. A las 13.30 horas, sesión vermouth con "Pepo K-Libre". Juegos tradicionales a las 18.00 horas y broche musical a las 22.30 horas con la orquesta "Tekila".

Fiestas del Polígono

El barrio del Polígono celebra hoy su tradicional comida en la calle, a partir de las 14.00 horas, con concurso de postres, juegos familiares y entrega de premios. A las 20.00 horas habrá baile del taller de Mónica Lombardía y música a partir de las 22.00 horas de la mano del grupo "D’Cano".

Fiestas de Castiello

Castiello seguirá celebrando sus fiestas de Castiello desde esta mañana con una exposición de coches clásicos a las 12.00 horas gracias a la Asociación_Plataforma de Bernueces, que también organiza el mercáu de artesanes en el prau de la fiesta y que estará abierto hasta las 20.00 horas. A las 12.30 horas habrá misa en honor a los socios y vecinos fallecidos durante el último año. A las 20.00 horas comenzará la sesión tardeo y, a las 22.30 horas, la tercera gran verbena.

Orgullín del Norte-Camping Deva

En el Camping de Deva se celebra hoy el día de las familias con motivo del "Orgullín del norte" tras un despertar musical con la charanga "Ventolín". Habrá torneo de futbolín y concurso de escanciadores. A las 15.00 horas, gran paellada. A las 17.00 horas, concierto de "La Mare" y luego "folixa de clausura".

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy, visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes", fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición_"Vista Gijón. Panorámicas de un día", de Manuel Martínez García-Ciudad.

Avilés y comarca

Paseos por la ría

El puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas desde el pantalán 10 a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio es de 8 euros por persona.

Patinaje en El Quirinal

El colegio El Quirinal acoge, de 12.00 a 14.00 horas, el programa gratuito "Patio Patín", con talleres de patinaje en línea dirigidos a niños, niñas y adolescentes menores de 17 años junto a sus familias.

Danza prima de San Pedro

La plaza de España acoge a las 23.59 horas la danza prima de la noche de San Pedro. La comitiva avanzará hasta la capilla del santo, en la calle Rivero, donde se cantarán habaneras populares de Avilés antes del regreso.

Bienal Climática en Avilés

Distintos espacios de la ciudad acogen las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas como "Estación Meteo", "Industrias Presentes", "Duelos y Júbilos" y "Exposiciones en diálogo", repartidas entre sedes como Camposagrado, Valdecarzana, el parque Ferrera o el Centro Niemeyer.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe "Naturalezas vivas", una muestra con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló, Plensa, Isabel Muñoz o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en Avilés

La Casa de Cultura acoge "La memoria de lo cotidiano", exposición con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Abre de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

La Felguera (Langreo) celebra sus fiestas de San Pedro

El distrito langreano de La Felguera sigue con la celebración de sus fiestas de San Pedro. De 11.00 a 14.30 habrá exposición de coches en la zona de Celestino Cabeza, y desde mediodía, en el parque, exhibición del Club Rítmica Ares. Desde las 18.00 horas habrá "tardeo", con la animación musical del grupo "Los de siempre". Por la noche, a las 23.30 horas, la tercera verbena con el grupo "La Bamba" y DJ. En la imagen, gente en una pasada edición de la fiesta felguerina.

Marcha solidaria contra la ELA en Laviana

Pola de Laviana acoge esta mañana, desde las 12.00, una marcha solidaria contra la ELA. El donativo será de 10 euros y se destinará a investigación. Además, también habrá un escanciado solidario.

Tiraña, en Laviana, celebra sus festejos de San Pedro

La localidad lavianesa de Tiraña celebra sus fiestas de San Pedro. A las 12.00 será la sesión vermú, y desde las 12.30 se repartirá el "bollu" a los socios. A las 13.00 misa, y por la tarde, desde las 17.30 horas, el maratón de tute y parchís.

Villapendi, en Mieres, celebra sus fiestas de La Foguera

Villapendi, en Mieres, celebra sus fiestas de La Foguera. A las 12.00 abrirá el mercado tradicional y las 13.00 horas habrá vermú con la música de "Spoiler". A las 14.30 empezará el reparto del cordero para la comida de fraterindad, y a las 18.00 horas, múcia con DJ Burgui.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

FolkAyer en Moreda (Aller)

Hoy termina la celebración del festival de música tradicional FolkAyer, en Moreda (Aller). Este domingo, a las 11.00, se abrirá el mercado minero, y a las 12.00 habrá exhibición de los entibadores mineros del Caudal. A las 15.00 habrá espicha folk y a las 17.00, la última actuación con los "Claxon Boys".

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

"Sampedraes" en Pola de Siero

La Pola de Siero celebra la festividad de San Pedro. A las 10.00 horas habrá alborada y voladores con música del país por las calles. A las 12.30 se celebrará misa patronal en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. A las 13.30, puya’l ramu en la plaza La Iglesia y degustación de sidra. El programa seguirá con vermú musical, xuntanza en Les Campes, entrega del bollu y la botella de vino, llegada del roble (entre las 19.30 y 20.00 horas), pincheo asociativo y, ya a medianoche, plantada del roble y "sampedraes".

Mercáu Clariniano en Candás

Candás celebra el XXIII Mercáu Clariniano. El programa incluye talleres y juegos tradicionales, firmas de libros, actuaciones del Grupo Baille San Félix, teatro con "Monoescena", el trío "Gaita y Tambor" y el grupo de pandereteres "NosOtresTres". Habrá ambientación a cargo de personajes de época.

San Pedro, San Pablo y San Pablín en Cudillero

Cudillero celebra estos días las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Pablín. Hoy, desde las 12.15 horas, se celebrará el desfile (con salida desde los Alsas), con la participación de "Arduríu Pixuatu" y "Avante Cuideiru", con pregón de Sonia Fidalgo, canto a Cudillero con Paula Marqués y vermú con F&L Covers. A las 20.00 actuará el grupo "Los Brazos" y, a las 23.00, verbena en el Puerto Nuevo con "Panorama City" y la discomóvil "Vas Bailar".

Fiestas en Arrojo (Quirós)

Arrojo (Quirós) celebra las fiestas de San Pedro. Hoy, a las 13.00 horas, misa solemne acompañada por la banda de gaitas "Teixo Manolo Quirós" y, seguidamente, sesión vermú.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia)

El parque de Somao vuelve a llenarse de actividad en su cita mensual con el mercadillo artesano, que se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas y acogerá puestos con productos bio de la huerta, miel, embutidos, bollería, repostería, hierbas aromáticas, jabones naturales, ropa, cerámica, bolsos y mucho más. También habrá puestos para el intercambio de semillas, de libros, objetos usados...

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Fiestas de San Pedro en Sales (Colunga)

Sales (Colunga) celebra del 26 al 29 de junio las fiestas de San Pedro. Hoy habrá misa a las 13.00 horas, procesión, subasta de ramos, canción asturiana, paella popular gigante y tardeo con "De Sur a Norte".

Sevares (Piloña) celebra la Romería de las Reinas

Sevares está de fiestas por San Pedro, conocidas como la Romería de las Reinas. Hoy a las 10.00 horas habrá alborada, misa solemne a las 12.00 cantada por "Camerata Vocal" y sesión vermú con la bandina "Los Collaínos".

Fiestas en Villanueva (Cangas de Onís)

Villanueva (Cangas de Onís) celebra las fiestas de San Pedro. Hoy desde las 12.30 horas, acompañamiento del ramu hasta la iglesia y, a las 13.00, misa solemne en honor a San Pedro, cantada por el coro parroquial, seguida de procesión. La jornada continuará con comida popular, actuación del trío" Picos de Europa" y sesión musical con DJ.

Fiestas de San Pelayo en Niembro

Niembro celebra las fiestas de San Pelayo. Hoy, Día Grande, la actividad comenzará a las 11.30 horas con pasacalles de la banda de gaitas "L’Alloru de Balmori". A las 12.00 saldrá el ramu de la capilla de San Pelayo y a las 12.30 se celebrará misa solemne en la iglesia de Niembro. La jornada continuará con remate de ramos, sesión vermú, bailes regionales, romería y actuación de la orquesta "Tekila".

Fiestas de San Pedro en Santa Eulalia de Carranzo (Llanes)

Santa Eulalia (Llanes) celebra del 26 al 28 de junio las fiestas de San Pedro. Hoy, juegos infantiles desde las 18.00 horas, chocolatada a las 22.00 horas y verbena con DJ Carlos.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición "Planeta herido", compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mallecina (Salas), de feria ganadera, con paellada y verbena

Mallecina (Salas) celebra del 26 al 28 de junio de 2026 las ferias y fiestas de San Pedro. Hoy habrá misa (13.00 horas) en la capilla de San Pedro, sesión vermú, VII Paellada Popular, juegos infantiles (17.30 horas), romería (18.30 horas), reparto del bollo y verbena desde las 22.00 horas con las orquestas "Ideas" y "Nueva Onda".

Mercado Medieval de Tineo

La villa de Tineo organiza su Mercado Medieval. Las calles y rincones históricos de la localidad se llenan de ambientación medieval, con puestos de artesanía, productos de alimentación y propuestas gastronómicas. El programa incluye personajes fantásticos, teatro de calle, música en directo, pasacalles, luchas con fuego y actividades pensadas para público familiar. La zona gastronómica contará, entre otras propuestas, con pulpería gallega y representación de artesanía local y tradicional.

Fiesta de Corpus en Villacondide (Coaña)

Villacondide celebra su fiesta de Corpus. Desde las 7.00 horas se confeccionarán alfombras florales por parte de los miembros de la asociación "La Espadaña". A las 13.15 horas se celebrará misa solemne, cantada por el coro "Don Constantino", y procesión. Después habrá sesión vermú con "Benymar Animación".

Fiestas patronales de Andés (Navia)

Andés celebra desde hoy sus fiestas patronales. A las 13.00 horas, comienza una misa, seguida de procesión; en la sesión vermú tocará el grupo "Jaque". A las 21.00, chupinazo de inicio de las fiestas, pregón, degustación de rapón y verbena con el "Jaque" y la orquesta "Dominó".

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.