Asturias bate su récord de oferta de FP con 11.372 plazas y estrena dos nuevas titulaciones

La Formación Profesional continúa ganando peso en Asturias. El Principado ofertará el próximo curso 11.372 plazas de nuevo ingreso, la cifra más alta de su historia, distribuidas en 124 ciclos formativos y 10 cursos de especialización, con dos nuevas titulaciones y un refuerzo de las modalidades semipresencial y virtual para adaptar la formación a las necesidades del tejido productivo.

La principal novedad del curso 2026-2027 será la incorporación del grado básico de Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas, que se impartirá en el CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón, y del grado medio de Seguridad, con sede en el IES Número 1 de Gijón. Ambos se suman a una oferta que alcanza ya las 23 familias profesionales.

El director general de Formación Profesional, Ángel Balea, defendió que la planificación responde a un doble objetivo: garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio y ofrecer una programación equilibrada entre los distintos niveles educativos. "La oferta de ciclos formativos para el curso 2026-2027 es equilibrada desde dos puntos de vista. El primero, el de la cobertura territorial que garantiza a lo largo y ancho de Asturias gracias a nuestra amplia red de 65 centros sostenidos con fondos públicos, 56 públicos —48 institutos y 8 centros integrados— y 9 privados concertados. El segundo, el de la ponderación de oferta entre todos los niveles que estructuran los grados D y E de la nueva Formación Profesional, con 12 grados básicos, 37 grados medios, 65 grados superiores y 10 cursos de especialización", señaló.

La nueva programación permitirá escolarizar a 22.264 estudiantes entre primero y segundo curso y mantiene el crecimiento sostenido de la FP asturiana, una enseñanza que en los últimos años ha incrementado tanto el número de plazas como la diversidad de titulaciones.

Oferta adaptada a cada comarca

La distribución de los ciclos no responde únicamente a criterios educativos, sino también a las necesidades del mercado laboral de cada zona. Según Balea, "el ajuste territorial de la oferta obedece también al criterio de las necesidades detectadas por los distintos sectores, porque nuestra Formación Profesional debe caracterizarse por ofrecer soluciones tanto a las personas como al desarrollo económico y productivo de Asturias".

El responsable autonómico subrayó además que la programación se revisa cada año para incorporar nuevas titulaciones acordes con la evolución del empleo. "Para que este ajuste sea real, todos los cursos aparecen novedades en la oferta, novedades que intentan dar respuesta a unas necesidades de cualificación que evolucionan cada vez en mayor medida y, cada vez, a mayor velocidad", afirmó.

Más modalidades flexibles

La Consejería mantiene su apuesta por una FP más accesible con 1.350 plazas en modalidades semipresencial y virtual, dirigidas especialmente a quienes compaginan la formación con el empleo. Además, se conservan alrededor de 200 plazas del antiguo modelo a distancia para el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

La oferta virtual abarca titulaciones relacionadas con la administración, el comercio, la informática, el turismo o la logística, mientras que la modalidad semipresencial incluye estudios industriales, sanitarios, forestales, educativos y de hostelería.

Los "másteres" de la FP

La programación incorpora también diez cursos de especialización, centrados en perfiles de alta cualificación vinculados a sectores emergentes como la Inteligencia Artificial y Big Data, la Ciberseguridad, la Robótica Colaborativa, el Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, la Digitalización del Mantenimiento Industrial, el Internet de las Cosas (IoT) o el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos.

El plazo ordinario de admisión permanecerá abierto del 18 de junio al 3 de julio, mientras que la convocatoria extraordinaria se desarrollará en septiembre para cubrir las vacantes que puedan quedar disponibles.

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Con esta oferta récord, el Principado consolida la Formación Profesional como uno de los principales instrumentos para mejorar la cualificación de los trabajadores y responder a las necesidades de un mercado laboral en constante transformación.