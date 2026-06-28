El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales

La Universidad de Oviedo prosigue con su línea de ampliar la oferta de que tanto éxito está teniendo, el de los dobles grados, y este próximo curso será la Facultad de Profesorado la que incorpore su oferta esta modalidad, en la que combina los estudios de Pedagogía con Educación Social. Con esta decisión, la institución académica consolida la ampliación de su capacidad formativa en dos titulaciones con alta demanda social y relevancia estratégica para Asturias.

Hasta ahora el grado de Educación Social solo podía cursarse a través del centro adscrito Padre Ossó. A partir de este septiembre, se impartirá en la Facultad de Formación del Profesorado, donde para este primer curso se ofertarán 40 plazas. Con esta propuesta, el centro suma su segundo doble grado, tras la puesta en marcha este pasado curso académico del programa conjunto de Educación Primaria e Infantil. En total, la Universidad de Oviedo suma once dobles titulaciones en su catálogo de titulaciones.

Esta modalidad, muy demandada por el colectivo profesional, según explica el decano de la Facultad de Profesorado, Celestino García, permitirá formar a profesionales muy necesarios ya en el mercado laboral asturiano. La iniciativa está enmarcada en un acuerdo con la Consejería de Derechos Sociales. «Es una aportación laboral bastante importante», explica García, habida cuenta de las necesidades del mercado laboral para los próximos años en el Principado: unos 400 profesionales, precisa el decano.

«Era una aspiración de la facultad desde hace años», reconoce García, quien se muestra satisfecho de poder sumar este doble grado a la creciente oferta de Formación del Profesorado. Los alumnos que formalicen su matrícula en estos próximos días para el curso que viene en la Universidad de Oviedo ya podrán optar por Pedagogía junto con Educación Social.

Explica el decano que en los próximos años «se avecinan muchas necesidades de educadores sociales», lo que explica la oportunidad de la implantación de estos estudios. Y junto a esto también han surgido las necesidades de profesorado. Gracias a la colaboración del Gobierno del Principado, indica Celestino García, la facultad de Oviedo incorporará doce docentes para atender las necesidades formativas de los próximos cuatro años.

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La oferta de plazas para los estudios de grado del curso 2026-27 en la Universidad de Oviedo, que se elevará a 5.494, incluyendo el nuevo doble grado en Pedagogía y Educación Social, con las 40 plazas anunciadas. Para su implantación, se habilita el grado en Educación Social con 40 plazas destinadas a los estudios combinados con Pedagogía mientras que el grado simple en Pedagogía reducirá su oferta de 100 a 60 plazas. Los estudios de grado en Pedagogía y Educación Social habilitan para diseñar planes formativos y liderar intervenciones socioeducativas. Los graduados destacan en orientación psicopedagógica, coordinación de ONGs, gestión de centros de menores, reinserción social y diseño de programas de inclusión, uniendo el desarrollo curricular con la acción social.