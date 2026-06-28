Domingo de lluvia y bajón de las temperaturas: cambio drástico del tiempo en Asturias

Cambio repentino en el tiempo en Asturias. Después de una semana en la que los auténticos protagonistas han sido el calor, el sol y las altísimas temperaturas (en muchas zonas se superaron ampliamente los 40 grados batiendo récords), este domingo la auténtico protagonista en casi todo Asturias ha sido la lluvia. Y parece que la situación no va a mejorar en las próximas horas. Al menos eso dicen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Y es que la jornada de hoy ha sido de actividades en interior y poco paseo a la orilla del mar. Los termómetros llegaron a bajar a los 11 grados en la estación medidora ubicada en Vega de Urriellu, dentro del parque de los Picos de Europea. En Degaña a las siete de la mañana, por ejemplo, se levantaron de la cama los más madrugadores hoy a eso de las 12,2 grados centígrados.

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Pero ¿y qué va a pasar a partir de ahora? La lluvia será la protagonista hoy pero mañana lunes la Agencia Estatal de Meteorología ya anuncia nubosidad bastante baja con nieblas matinales y probables lluvias que serán débiles pero irán remitiendo a lo largo de la mañana. El martes no se prevén lluvias pero sí nubosidad y, al menos hasta el fin de semana, no parece que vayamos a ver en exceso el sol sobre todo en la costa asturiana.