Domingo de lluvia y bajón de las temperaturas: cambio drástico del tiempo en Asturias
Los termómetros han registrado mínimas de 11 grados
R. P.
Cambio repentino en el tiempo en Asturias. Después de una semana en la que los auténticos protagonistas han sido el calor, el sol y las altísimas temperaturas (en muchas zonas se superaron ampliamente los 40 grados batiendo récords), este domingo la auténtico protagonista en casi todo Asturias ha sido la lluvia. Y parece que la situación no va a mejorar en las próximas horas. Al menos eso dicen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y es que la jornada de hoy ha sido de actividades en interior y poco paseo a la orilla del mar. Los termómetros llegaron a bajar a los 11 grados en la estación medidora ubicada en Vega de Urriellu, dentro del parque de los Picos de Europea. En Degaña a las siete de la mañana, por ejemplo, se levantaron de la cama los más madrugadores hoy a eso de las 12,2 grados centígrados.
Pero ¿y qué va a pasar a partir de ahora? La lluvia será la protagonista hoy pero mañana lunes la Agencia Estatal de Meteorología ya anuncia nubosidad bastante baja con nieblas matinales y probables lluvias que serán débiles pero irán remitiendo a lo largo de la mañana. El martes no se prevén lluvias pero sí nubosidad y, al menos hasta el fin de semana, no parece que vayamos a ver en exceso el sol sobre todo en la costa asturiana.
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