La feria Galiforest Abanca celebra una edición de récord mostrando toda la fuerza del sector forestal del 2 al 4 de julio

La Feira Internacional de Galicia ABANCA celebra la octava edición de su monográfico forestal Galiforest Abanca, de nuevo con el apoyo de la Xunta de Galicia y en el monte del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón), muy próximo a Santiago de Compostela (Galicia).

Del 2 al 4 de julio la feria contará con 125 expositores directos entre los que se encuentran las empresas y entidades más importantes del sector, los cuales ocuparán una superficie neta que superará los 18.000 metros cuadrados. Unas cifras que no sólo superan a las de su última convocatoria, sino que son las mejores de este monográfico hasta el momento y reflejan tanto el amplio respaldo del sector como su consolidación como la mayor feria forestal de España.

Una edición anterior del Galiforest Abanca / Cedidas a lne

De forma paralela a la exposición Galiforest Abanca 2026 ofrece un atractivo programa, tanto dirigido a profesionales como a otros perfiles relacionados, entre ellos estudiantes vinculados con el sector. Destaca el VIII Concurso de Innovación Tecnológica, el cual distinguirá las máquinas, productos, servicios y procesos presentes que destaquen por su diseño, calidad de trabajo y prestaciones, con el objetivo de contribuir a la promoción de la I+D+i en el sector. En esta ocasión se han presentado un total de 16.

Asimismo, los días 2 y 3 de julio en el marco de la feria se llevará a cabo el II Simposio Ibérico de Silvicultura (II SIS), el cual constituirá un encuentro esencial para todos aquellos interesados en saber hacia dónde avanza el futuro del sector forestal. No en vano, conformará un espacio estratégico de diálogo y conocimiento al reunir en dos jornadas a profesionales, investigadores, empresas, asociaciones, propietarios forestales, estudiantes, administraciones públicas y responsables políticos en torno a un objetivo común, pensar y construir el futuro del sector desde la innovación y la gestión sostenible.

Demostración en la feria Galiforest Abanca. / Picasa

Demostraciones continuadas

También tendrán un papel destacado las demostraciones continuadas de máquinas, sistemas y procesos. Se llevarán a cabo más de 200, entre ellas de procesadoras forestales y de leña, aserraderos portátiles de troncos, trituradoras compactas y también de gran volumen, cabestrantes, manipuladoras telescópicas, sistemas automáticos de bloqueo y liberación de estacas, tensores automáticos de estacas, robots desbrozadores y segadores (algunos con autocontrol), básculas para grúas forestales, simuladores de procesadoras forestales, grúas robotizadas y consolas para este tipo de grúas, biotrituradoras, desbrozadoras de control remoto, equipos de pulverización de grasa, cargadoras de cadenas con trituradora forestal o minicargadoras.

Asimismo, se realizarán demostraciones de motosierras, de corte en altura, cambio de aceite a un motor con el sistema fast oil vs cambio de aceite profesional, arte floral, instalaciones de jardines verticales o preparación de muestras polínicas de distintas mieles, además de talleres de injertos y muestras de ecoesferas y de apicultura. Y aún se sumarán otras propuestas, como exhibiciones de figurismo (realización de esculturas en madera con motosierra) y del conocido como deporte de la madera, en las cuales se desarrollarán sus distintas modalidades, que son corte de tronco en vertical y horizontal, con velocidad, con sierra de mano, corte en altura y con prototipo

Una ubicación inmejorable

Una exposición y un programa con gran interés que se unirán en el mejor marco posible, el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude. Una ubicación que, de nuevo, permitirá mostrar y ver el funcionamiento de la maquinaria en un monte con excelentes infraestructuras y muy bien comunicado, con fácil acceso desde la autopista AP-53 tanto para grandes máquinas como para visitantes.