"La gente no acude ya ni a las entrevistas", denuncia la hostelería de Asturias, desesperada por falta de personal

Autocrítica. Es la receta de Fermín de Con Longo, secretario general de FeSMC de UGT Asturias, para la patronal turística Otea, después de que su presidente, Javier Martínez, se quejase a través de una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que pese a que las listas de empleo cuentan con miles de personas, en su sector hay puestos de trabajo sin cubrir.

La queja de Martínez es extensiva a muchos empresarios, grandes y pequeños, de la hostelería asturiana, que de unos años a esta parte advierten de los crecientes problemas para completar sus plantillas y contratar personal. Es más, hay un problema que se repite: la gente no acude ya siquiera a las entrevistas, denuncia el sector.

Pero los sindicatos lo ven de otra forma. El problema, según el dirigente de UGT, está en las propias empresas. «Tendrían que empezar haciendo es preguntarse por qué no encuentran personal», dice de Con. «Buenos profesionales que aporten talento al sector va necesariamente unido a empleo de calidad y salarios dignos. En el sector de hostelería ya sabemos que las jornadas parciales o la distribución irregular restan atractivo a quienes se quieran acercar al sector, bien por vocación y por necesidad». El sindicalista cree necesario «buscar fórmulas» que equilibren demanda y oferta.

«Si se quiere avanzar en la creación de un sector altamente cualificado que dé respuesta al turismo de calidad que todos queremos para Asturias, yo creo que empresarios y sindicatos estamos obligados a trabajar juntos. El trabajador nunca es el problema», advierte. Fermín de Con anima ala patronal «a tomar conciencia de que lo único que quieren sus trabajadores son salarios acordes a la labor que desempeñan y condiciones de trabajo. Yo creo que la empresa que cumpla con esto, con toda seguridad, no tendrá ningún problema para cubrir sus necesidades de empleo».

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, opina en la misma línea y llega a calificar la queja de los empresaris de "manido y cansino hit del verano". Insta a "modernizarlo cumpliendo el convenio que tantos años costó alcanzar, con horarios que pongan fin a jornadas interminables y declarando todas las horas trabajadas, así como salarios dignos; además, ahora hay un problema al que se deben ofrecer soluciones como es la escasez de vivienda para los trabajadores y trabajadoras en zonas tensionadas".

El sindicalista insta a Javier Martínez a promover "empleo de calidad" y a avanzar en el "diálogo social". Y añade: "Recordamos a la patronal de hostelería que desde CCOO llevamos años luchando por la dignidad del sector y desmontando falacias, que se convierten en cansinos hits veraniegos, como son la falta de profesionales. Recordamos que cumpliendo el convenio que tantos años nos costó suscribir, sin jornadas interminables, declarando todas las horas y con salarios dignos hay trabajadores y trabajadoras".

Sin presentarse a las entrevistas en Avilés

Pero de momento hay problemas y muchos. Y con el verano ya en pleno despegue. «No está siendo nada fácil contratar de cara a la temporada estival, la verdad. No sé por qué», señala David Franqueira, dueño de tres locales de hostelería en pleno centro de Avilés. El avilesino entiende que «antes el sector era muy esclavo, pero ahora todo eso ha cambiado; somos el gremio que más inspecciones tiene. Los turnos son de seis o siete horas, nada que ver con lo de antaño».

Franqueira asegura que «la gente ya no viene ni a las entrevistas. Hay una aplicación famosa, JobToday, donde tengo dos ofertas de trabajo publicadas. La gente ni contesta. Se inscriben y, cuando les preguntas si pueden hacer la entrevista, no vienen», lamenta el hostelero, que «toca madera» porque, en su caso personal, tiene cubiertas la mayoría de puestas. «Hace falta que la gente se profesionalice», analiza.

Lamentos por el fin de semana en Pola de Siero

«Es imposible encontrar a nadie. Muchas veces ni vienen a las entrevistas». Reitera Pelayo Gayo, que regenta en la plaza de Les Campes de Pola de Siero El Corral de Gayo. No duda en trasladar su preocupación por la gran dificultad para contratar personal, y más de cara al verano. «Los camareros veteranos ya están cogidos y la gente que quiere empezar en esto, en verano no está dispuesta. Y lo de trabajar fines de semana menos aún», lamenta. Sobre los motivos por los que se produce esta situación opina Gayo que van más allá del plano económico. «Antes te venía alguien ya experimentado que tenía claro que cobraba a tanto la hora, y podías negociar. Ahora es que ni se plantea ese problema, lo primero que dicen, es que quieren trabajar de lunes a viernes, y en hostelería eso no se sostiene», enfatiza, mientras señala que «da igual que sea de camarero, cocinero o el puesto que sea, cada año que pasa es más complicado encontrar a alguien».

Pocos currículos en La Felguera

Mismo discurso en las Cuencas. «El año pasado empecé en el mes de mayo a buscar personal para trabajar en fin de semana y la plaza no se pudo cubrir hasta agosto», asegura Gadea Fernández, propietaria de una pastelería y cafetería en La Felguera, que destaca los problemas que se ha encontrado para incorporar a su establecimiento a empleados. «El tema de la contratación está muy complicado, sobre todo para medias jornadas y fines de semana», apunta la empresaria, que abrió su negocio en una zona céntrica del distrito langreano en plena pandemia, en junio de 2020. Gadea Fernández añade que en los anuncios que ha publicado para cubrir las vacantes del establecimiento «siempre especifiqué claramente las horas de trabajo. Y llegan pocos currículos», resaltó.

Tarea complicada en Oviedo

«Desde que abrimos hace mes y medio tenemos problemas para encontrar gente». Con esta frase resume Alberto Casanova, responsable de Aura Bar Restaurante, en la calle Bermúdez de Castro de Oviedo, la principal dificultad a la que se enfrenta el negocio desde su apertura. Pese a la excelente acogida del público, completar la plantilla está siendo una tarea complicada. «Muchas personas mostraban interés por los puestos y concertaban entrevistas, pero finalmente no acudían», explica. También asegura que algunos candidatos llegaron a confirmar su incorporación, pero después «nos comunicaban que habían encontrado otra oportunidad laboral mejor más cerca de casa». Todo ello ocurre a pesar de ofrecer contratos de 40 horas semanales, dos días libres, jornadas continuas y un salario por encima del convenio. Ante esta situación, el establecimiento ha optado por formar a parte de su propio equipo, priorizando la actitud y las ganas de aprender. Casanova considera que se trata de «un problema estructural que atraviesa la hostelería en Asturias».

La emigración, clave en Gijón

El gerente del establecimiento gijonés La Montera Picona de Ramón, Emilio Rubio, se muestra de acuerdo con el líder de Otea. Para Rubio, las dificultades para encontrar camareros y otros empleados se trata de «un mal endémico» que afecta a muchas zonas de España. «Aunque las condiciones son mucho mejores que hace años, cuesta mucho conseguir personal durante cualquier época», asegura Rubio, quien reivindica que «las soluciones las tiene el Estado». Y se explica: «Deberían dar más ayudas a la contratación. Reactivar los contratos de formación sería un buen apoyo, ya que actualmente estamos dedicándonos a formar nosotros a muchas personas en el propio trabajo. Si no fuera por los emigrantes, la hostelería estaría cerrada». En su caso, de 17 profesionales en plantilla, tan solo dos son españoles.