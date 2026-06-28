Otra huelga ferroviaria: los trenes que podrían suprimirse mañana en Asturias

El Sindicato Ferroviario convoca este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas anunciadas en Renfe, coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano. La protesta provocará la cancelación de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia en toda España.

En Asturias, sin embargo, la incidencia prevista es muy limitada. Los servicios mínimos incluyen prácticamente toda la oferta ferroviaria de alta velocidad y larga distancia, con 13 de las 15 circulaciones previstas. Quedan fuera de los servicios mínimos los dos Alvia con salida y destino en Avilés.

Fuentes consultadas aseguran, en cualquier caso, que es probable que finalmente se presten todos los servicios, ya que la convocatoria no cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, como Semaf, UGT o Comisiones Obreras. De hecho, Renfe mantenía este domingo la venta de billetes para los trenes que no figuran entre los servicios mínimos, aunque advertía en su página web de la posibilidad de cancelación por la huelga.

La incidencia también se prevé reducida en el resto de servicios. La red de Cercanías, tanto la convencional como la de ancho métrico, funcionará con el 75% de las circulaciones en las horas punta y con el 50% durante el resto de la jornada, mientras que los trenes de Media Distancia mantendrán el 65% de su programación habitual. Todo apunta a que el impacto sobre la movilidad en Asturias será limitado.

Seguimiento reducido

«No esperamos mucho seguimiento, pero sí al menos mandar un mensaje», explica Javier Mesonero, representante del Sindicato Ferroviario en Asturias. La organización denuncia la decisión de cerrar definitivamente el taller de material remolcado de Miranda de Ebro.

El sindicato, con 150 asociados en Asturias y una fuerte presencia en taller de El Berrón, denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación legal de los trabajadores, que permitieron desconvocar la huelga prevista entonces en Renfe, así como el «abandono premeditado» de Renfe Mercancías.

Tras la jornada de huelga de este lunes habrá una segunda convocatoria el próximo 15 de julio. El Ministerio de Transportes justifica la fijación de servicios mínimos por el «especial trastorno» que la protesta puede ocasionar al coincidir con un lunes laborable y con el final del fin de semana en pleno inicio de la temporada estival, uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Las reivindicaciones

El Sindicato Ferroviario sostiene que se ha vulnerado el compromiso de mantener las condiciones sociolaborales de la plantilla durante el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías. También critica que la dirección de la operadora sacara a licitación el mantenimiento de las locomotoras de la serie 333.3, una tarea que hasta ahora realizaba personal propio.

A su juicio, esta decisión ha reducido la carga de trabajo en las bases de mantenimiento de Renfe y está teniendo consecuencias «graves» sobre las condiciones laborales de la plantilla. Además, considera que también se está incumpliendo lo pactado respecto al incremento del volumen de negocio de Renfe Mercancías, la coordinación con Renfe Ingeniería y Mantenimiento y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

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Asimismo, el sindicato critica que no se haya informado a la representación de los trabajadores del contenido del acuerdo entre Renfe y Medway ni de sus posibles repercusiones sobre las condiciones laborales. En su opinión, todo ello supone una «grave amenaza» para la plantilla y alimenta la incertidumbre sobre las consecuencias de la creación de una sociedad participada al 50% entre Renfe Mercancías y Medway, «sin ningún tipo de garantías para los trabajadores».