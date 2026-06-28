"Luisa", la heredera que busca Barbón: "Pediré un crédito para pagar Sucesiones"

Hace meses que el presidente del Principado, Adrián Barbón, publica cíclicamente en sus redes sociales un mensaje en el que afirma estar en busca de un tal "Luis" o una tal "Luisa". Personas que, según Barbón, reúnen las siguientes características: son jóvenes asturianos "que heredan más de 800.000 euros y que según dicen desde algunos ámbitos, es lo más habitual en Asturias, porque hay muchísimos casos". Con estas palabras, el presidente asturiano acostumbra a ironizar sobre el ejemplo que, en efecto, suele poner el Consejo General de Economistas de España para evidenciar la aplicación del impuesto de Sucesiones en la región. Una aplicación que, con ese ejemplo en la mano, arroja que "Luis" o "Luisa" pagan en Asturias el doble que la segunda comunidad donde el tributo es más elevado (Aragón), y que si esos jóvenes viviesen en las vecinas Galicia o Cantabria, no abonarían nada.

El último episodio sobre esta polémica tuvo lugar la semana pasada cuando Barbón afirmó que únicamente había tenido constancia de "un caso" como el de "Luis" o "Luisa". Una economista activa en redes sociales, Andrea Romero, aseguró al presidente asturiano que había contactado con más personas en esa situación y emplazó al socialista a tomarse un café con ella en Asturias para hablar del asunto. Barbón aceptó "encantado" la invitación e incorporó a la cita al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien también es inspector fiscal.

LA NUEVA ESPAÑA ha podido conversar telefónicamente con una de las jóvenes que relataron a Romero su experiencia con el impuesto de Sucesiones en Asturias. Se trata de una asturiana de 39 años, casada y con un niño pequeño. Prefiere mantenerse en el anonimato y optar de forma algo juguetona por el sobrenombre de "Luisa", en alusión a los comentarios de Barbón. Y resume su situación con esta frase: "Voy a tener que pedir un crédito al banco para poder hacer frente a los 260.000 euros que tengo que pagar de Sucesiones".

"Luisa", huérfana de madre desde hace años, perdió a su padre el pasado mes de febrero. Este fue un "currante" que prosperó "a base de muchísimo esfuerzo". "No era ni mucho menos rico de cuna: empezó a trabajar con 14 años y durante toda su vida se levantó a las cinco de la mañana y se acostó a las doce de la noche". Esa laboriosa biografía dio su fruto y, al fallecer el padre, "Luisa" heredó una vivienda, un local comercial, una nave industrial, dinero líquido en el banco y acciones.

La cantidad que tiene que pagar "Luisa" por heredar esos bienes, según el tipo de Sucesiones que le corresponde como asturiana, es de 260.000 euros. Un monto que, afirma, no puede desembolsar "ni en sueños". "Soy una trabajadora totalmente normal y con un sueldo más bien bajo, así que no tengo más opción de pedir un crédito al banco", afirma "Luisa", que reprocha la "gigantesca paradoja que es tener que endeudarse para recibir unos bienes cosechados por mi propia familia". "Voy a tener que pedir un préstamo mucho mayor que el que pedí para mi casa, y a eso tengo que sumar los gastos del abogado y del gestor que me ayuda con los papeles", lamenta la asturiana, que asegura estar "con el agua al cuello".

"Luisa" asegura que no es una persona "politizada" y que, en caso de duda, siempre se ha mostrado "del lado de los trabajadores", pero considera "una falta de respeto" la posición que adopta Barbón en redes sobre el impuesto de Sucesiones: "¿Qué quiere decir con esos comentarios de que no encuentra a jóvenes que hereden grandes patrimonios? ¿Está presumiendo de la pobreza del propio pueblo al que dice representar? ¿Nos está llamando ‘pobres’ a la cara?".

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Para "Luisa", el aprieto en el que se encuentra no es sólo una cuestión de solvencia financiera puntual. Es un desafío que le plantea preguntas más hondas de cara al futuro: "Yo lo que quiero es seguir viviendo en Asturias, esta es mi tierra y quiero que mi hijo crezca aquí. Pero, cuando él sea mayor y sus padres no estén, ¿tendrá que afrontar la misma situación que estoy pasando yo hoy? Tengo muy claro de que, antes de que eso pueda suceder, mi familia y yo nos marcharemos de aquí".