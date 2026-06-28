Madrid, Barcelona, Palma...: los destinos clave del aeropuerto de Asturias y cómo afronta la infraestructura la primera semana de julio
El aeropuerto entra en la temporada alta con la mayor programación del verano, una elevada demanda en los principales destinos nacionales y buenas perspectivas para las conexiones internacionales
El aeropuerto de Asturias, que atraviesa el mejor momento de su historia tras encadenar varios récords de tráfico, afronta desde este lunes el primer gran pico de actividad del verano. Entre este lunes y el domingo tiene programadas 340 operaciones comerciales y una oferta que supera las 50.000 plazas, en la primera semana completa de julio.
La programación estival incluye 30 destinos directos y consolida la oferta nacional, que sigue concentrando el mayor volumen de pasajeros.
Pese a la competencia de la alta velocidad, la ruta con Madrid, que en muchos casos permite enlazar con conexiones internacionales, volverá a concentrar el mayor volumen de tráfico, con 80 operaciones a lo largo de la semana. En este corredor operan Air Nostrum, filial regional de Iberia, Air Europa y Volotea. Barcelona ocupa el segundo lugar, con 42 operaciones, mientras que Palma de Mallorca se sitúa en tercera posición, con 30.
La entrada de Air Europa, además, ha compensado la retirada de Iberia de la ruta, que dejó el corredor en manos de Air Nostrum. Esta última compañía mantiene tarifas elevadas, que en muchos casos superan los 200 euros por trayecto.
Tras estas tres grandes conexiones aparecen Alicante, Málaga y Valencia, con 18 operaciones cada una, seguidas de Gran Canaria, Sevilla y Tenerife Norte, con 16. La oferta se completa con conexiones regulares con Bruselas, Londres-Gatwick, París-Orly, Roma-Fiumicino, Lisboa, Ámsterdam, Fráncfort, Dublín, Milán-Bérgamo, Oporto, Castellón, Murcia, Jerez, Granada, Ibiza, Menorca, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife Sur.
En los meses de julio y agosto, en varias rutas las ventas de billetes alcanzan ya porcentajes cercanos al 100 %, según confirma Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA). Baleares, salvo Menorca, presenta una demanda muy elevada, aunque todavía mantiene disponibilidad.
En Andalucía y Castellón también quedan plazas, si bien la previsión es que la oferta se complete a medida que avance el verano. De hecho, algunos hoteles de esas zonas han comenzado a rebajar precios al no haber alcanzado todavía la ocupación que esperaban.
Respecto a la oferta internacional, las rutas de París, Roma, Fráncfort, Ámsterdam y Londres registran un buen ritmo de ventas y apuntan a altas ocupaciones. Lisboa y Milán también evolucionan favorablemente, mientras que Oporto y Dublín son, por el momento, las conexiones con un menor porcentaje de ocupación.
Las obras del AVE mantienen los recortes de julio
Durante el mes de julio continuará vigente la programación especial implantada por las obras de conexión de la alta velocidad con Cantabria en Palencia. Los cortes, que se prolongan desde las 14.00 horas del sábado hasta las 16.00 horas del domingo, obligan a reducir las frecuencias de los trenes asturianos durante los fines de semana, especialmente los domingos.
Para paliar ese recorte, Renfe incorporará un nuevo AVE entre Gijón y Madrid los domingos, con salida a las 19.53 horas, y reforzará la oferta los lunes sustituyendo un Alvia por un AVE de mayor capacidad y haciendo circular en doble composición el Alvia con destino Avilés, que se dividirá en Lugo de Llanera para continuar una rama hacia Avilés y otra hacia Gijón. Además, retrasará la salida del AVE 4110 entre Gijón y Madrid de las 11.09 a las 12.08 horas.
En agosto, una vez finalizados los trabajos en Palencia, desaparecerán las restricciones derivadas de las obras y volverá la programación habitual de la línea, aunque se mantendrán los refuerzos de verano anunciados por Renfe.
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