Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
El extraño suceso tuvo lugar por causas que todavía no se han aclarado
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EFE
Santander
Un conductor ha muerto este domingo en la autovía A-8 a la altura del municipio cántabro de Cabezón de la Sal, atropellado cuando estaba en la calzada por motivos desconocidos. Según informa la Delegación del Gobierno, el hombre viajaba a Asturias y salió del vehículo por motivos que no se han aclarado.
El Centro de Gestión de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido una llamada alertando del suceso a las 11:25 horas.
Hasta el lugar se ha movilizado al 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a personal de mantenimiento de carreteras.
El suceso ha ocasionado varios kilómetros de retenciones en dirección al Principado.
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