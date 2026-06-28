La negociación de la financiación autonómica se complica: Asturias mantiene el rechazo y el Gobierno se queda sin aliados

La reforma de la financiación autonómica ha entrado en un laberinto que, por ahora, parece no tener salida para el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar). El Ejecutivo se ha reunido ya con tres autonomías: dos gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, y Canarias, donde gobiernan Coalición Canaria y el Partido Popular (PP).

Las tres han rechazado el modelo que quiere implantar el Gobierno y que fue pactado previamente con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para lograr la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El sistema de financiación está caducado desde 2014 y Sánchez propone una inyección adicional de 21.000 millones de euros, de los que 248 millones corresponderían a Asturias. Según los expertos, este modelo favorecería principalmente a las regiones del Mediterráneo.

El Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España, pretendía acercarse a las comunidades mediante reuniones bilaterales. Las autonomías gobernadas por el PP dieron portazo a esa vía y ni siquiera se sentaron con el secretario de Estado. El resto de las comunidades de régimen común sí aceptaron reunirse, aunque rechazando la propuesta.

En el encuentro con Asturias, Hacienda puso sobre la mesa la creación de un fondo de compensación para elevar hasta la media por población ajustada a aquellas comunidades que quedarían por debajo del reparto inicial. El Principado calificó esa fórmula de "insuficiente", aunque el propio Adrián Barbón, durante la visita del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Oviedo, señaló que todavía no disponía de todos los datos y que era "pronto" para hacer una valoración definitiva.

Rechazo generalizado

Las palabras del ministro encontraron una crítica unánime de los grupos políticos de la Junta General, que rechazaron la fórmula del fondo de compensación, al igual que el Gobierno asturiano.

"Carlos Cuerpo parece que ha venido a Asturias a pedir que traguemos con el maquillaje que quieren ponerle a un sistema de financiación hecho a medida de los independentistas catalanes para sostenerles a él y a su jefe, Sánchez, un ratito más en el poder", afirmó Andrés Ruiz, diputado del PP, quien añadió que "lo más triste de todo es ver cómo Barbón, allí presente, sigue abriendo la puerta a negociar".

Por su parte, Gonzalo Centeno, de Vox, calificó la negociación como "la tercera parte de la comedia" y aseguró que "nadie se baja de la burra porque todo el mundo sabe que el Gobierno está en parálisis".

Xabel Vegas, de Convocatorias por Asturias-IU, reclamó "un fondo de cohesión social y territorial justo que corrija el modelo es la única solución socialdemócrata avanzada que genera una estructura justa para el Estado" y pidió al Gobierno "corregir los efectos injustos del nuevo modelo". Dejó, además, una advertencia: "Si el Gobierno no escucha igual es necesario acudir a un foro multilateral".

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, también fue muy crítica: "Estamos cansadas de los ministerios de Madrid. Estamos cansadas de que Asturias no tenga la consideración que merece. Y estamos convencidas de que, desde aquí, hay que enviar un mensaje unánime: Asturias necesita una financiación acorde con sus características sociodemográficas".

En la misma línea, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, afirmó que "Carlos Cuerpo ya sabe que el Gobierno de Barbón tragó con la quita de la deuda que solo beneficiaba a Cataluña e intenta ahora edulcorar la propuesta para que Barbón y Peláez la acepten".

Castilla-La Mancha y Canarias se suman al frente del "no"

Tras su reunión con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, enfrentado abiertamente con Sánchez, reiteró su rechazo al modelo de financiación planteado por el Ejecutivo central. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, calificó el encuentro de "tardío", aseguró que el sistema ya estaba pactado con Cataluña y criticó que se base en el principio de ordinalidad y en "privilegios territoriales", aunque defendió haber acudido "por lealtad institucional".

En Canarias, el Ejecutivo autonómico también expresó su rechazo al modelo planteado por el Gobierno central.

Al Ejecutivo solo le queda pendiente una reunión: la de Cataluña, hasta ahora la única comunidad que respalda esta reforma. Después, en julio, tal y como avanzó Cuerpo, el plan es celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se sienten todas las comunidades para abordar la reforma. Pese a no contar con el respaldo mayoritario de las autonomías, el Gobierno tiene garantizada la luz verde en ese órgano, ya que solo necesita el apoyo de una comunidad y cuenta con el de Cataluña.

Sin embargo, que la reforma salga adelante en el CPFF no implica su aprobación definitiva, ya que posteriormente deberá ser validada por el Congreso de los Diputados, donde, con un Parlamento fragmentado, el Ejecutivo no dispone en estos momentos de los apoyos necesarios.

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Hasta ese cónclave, el Gobierno quiere seguir manteniendo abiertas las vías de diálogo con las regiones. "La propuesta del Gobierno mejora la situación para todas las comunidades", afirmó Cuerpo en Oviedo, asegurando que todavía existe margen para la negociación. Asturias, por su parte, mantuvo su postura y Barbón, también secretario general de la FSA, insistió en la "posición histórica" del Principado, basada en variables como el envejecimiento, la dispersión de la población o la orografía.