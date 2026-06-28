Toda la oferta de autobuses para ir a la playa, a la montaña y de fiesta (sin atascos) este verano en Asturias: nuevos servicios y horarios

Playa, montaña y fiestas por toda Asturias en un largo verano que se presenta por delante. Y para disfrutar de todo sin atascos ni complicaciones con el coche el Principado pone en marcha una oferta de líneas de autobús, las denominadas "lanzaderas veraniegas", que buscan "impulsar una movilidad más sostenible y facilitar el uso del transporte público en los enclaves turísticos más visitados, las playas y los espacios naturales".

El dispositivo que pone en marcha el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) es el mayor de los operados hasta ahora, contará con 36 itinerarios que llegarán a 30 concejos. Las lanzaderas funcionarán desde el 1 de julio hasta el 8 de septiembre y todos sus servicios están incluidos en la tarifa CONECTA, que permite moverse por todo el Principado por un máximo de 30 euros al mes a través de la tarjeta, con más de 450.000 usuarios.

"La apuesta del Ejecutivo pasa por convertir el transporte público en una alternativa cómoda, eficiente y accesible para desplazarse a las zonas con mayor demanda turística e impulsar así una movilidad más sostenible que contribuya a preservar el entorno", insisten en el Principado. Y es que el año pasado más de 236.000 personas utilizaron los autobuses del consorcio, una cantidad que no incluye los usuarios del plan especial de acceso a los lagos de Covadonga, que también está vigente fuera de los meses de verano, en fechas de puentes festivos o de previsible alta afluencia.

Principales enclaves del oriente, en red

El dispositivo para el Oriente facilita la interconexión entre las principales localidades turísticas de la comarca en el corredor costero y hacia el interior. La lanzadera del eje Llanes/Ribadesella contará con hasta 22 frecuencias diarias que facilitarán el enlace, con horarios coordinados, hacia Arriondas, Cangas de Onís, Covadonga, la Reserva de la Biosfera de Ponga, Benia de Onís y Arenas. Esta malla da cobertura a los espacios con una mayor afluencia turística.

Dentro del concejo de Llanes volverán a operar las líneas circulares que se estrenaron el año pasado y que unen las principales poblaciones costeras con las del interior. Además de la nueva conexión con Ribadesella, el municipio será cabecera de un itinerario que llegará hasta Arenas y dará servicio a rutas tan populares como la del Bosque Encantáu.

En Cangas de Onís se mantendrán las rutas hacia Ribadesella, la lanzadera Covadonga y también la línea que recorre la Reserva de la Biosfera de Ponga.

Se suma este año la mejora del itinerario que dará servicio hasta Benia de Onís y seguirá hasta Arenas. En el caso del dispositivo para facilitar el acceso desde la capital cabraliega hasta la ruta del Cares, la línea a Poncebos ganará tres frecuencias diarias más.

Avilés, Cudillero, Los Quebrantos y Aguilar

La operativa regular entre Avilés y Cudillero incorporará en los días laborables dos servicios adicionales hacia Cudillero y uno de vuelta. La lanzadera para llegar del campo de fútbol al puerto de la localidad pixueta mantiene la operativa del año pasado.

También desde Avilés se facilitará el acceso a las playas de Los Quebrantos, en La Arena, y Aguilar, en Muros de Nalón con una frecuencia diaria. La lanzadera que da servicio a la ruta San Esteban-Aguilar incorporará una parada en la piscina.

En Villaviciosa y Colunga se mantendrán los recorridos y frecuencias de años anteriores para llegar a las playas. También se mantiene el servicio desde Grado a la playa de Aguilar.

Grado, Belmonte, Somiedo

La Reserva de la Biosfera de Somiedo incorporará este año una conexión desde Grado hasta Pola de Somiedo con parada en Belmonte de Miranda. El espacio natural seguirá contando con las rutas que unen la capital somedana con Valle de Lago, La Farrapona, Villar de Vildas y El Puerto.

Las reservas de Redes y Fuentes del Narcea mantendrán la operativa de ediciones anteriores y en la de Oscos-Eo-Terras de Burón seguirán funcionando los itinerarios desde Taramundi hasta Bres y Os Teixois y la lanzadera costera entre Vegadeo y Tapia. También en el paisaje natural del Cabo Peñas operarán las tres conexiones de Avilés hacia Xagó y Luanco con diferentes recorridos.

Fiestas populares

El consorcio operará durante el verano servicios especiales para facilitar la llegada a fiestas populares y eventos singulares. Además, el gobierno pondrá en marcha refuerzos en la operativa regular que afecta a los corredores con una mayor demanda en época estival dentro del área metropolitana y desde las alas. Esa ampliación de servicios afectará también a los búhos.

Asimismo, se mantendrán las 60 frecuencias diarias que conectan Oviedo, Gijón y Avilés con el aeropuerto, otro de los nodos estratégicos durante la temporada alta.

La oferta de lanzaderas para este verano puede consultarse en el siguiente enlace https://ctaconecta.com/es/verano