Petroprix compra la red de gasolineras de Eroski, con dos estaciones de servicio en Asturias
El grupo jienense pasa a tener 245 gasolineras, siete de ellas en el Principado
Petroprix, compañía jienense de gasolineras de bajo coste con presencia en cuatro países, ha anunciado un acuerdo para comprar la red de 40 gasolineras del grupo Eroski, que se centrará en su actividad de comercio alimentario. Con esta operación, Petroprix reforzará su presencia en Asturias, ya que a las cinco estaciones de servicio que ya tenía en la región sumará otras dos de Eroski.
Además de en Asturias, Petroprix también reforzará su presencia en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Fuentes de Petroprix destacaron que su experiencia en la gestión de gasolineras permitirá dar continuidad a la actividad de las estaciones de servicio de Eroski. La compraventa, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para estas operaciones, deberá estar concluida a finales de este año y durante ese periodo Eroski garantizará la continuidad operativa de las estaciones de servicio y el mantenimiento de la actividad habitual.
Con el cierre de esta operación Petroprix aumentará su red de estaciones de bajo coste hasta las 245 repartidas entre España, Portugal, Chile y Panamá.
Petroprix ya contaba con cinco estaciones de servicio en Asturias (repartidas por Avilés, Siero, Gijón, Mieres y Piloña) y con la adquisición de la red de Eroski pasará a tener siete, ya que se suman las estaciones de servicio del centro comercial Parque Principado en Siero y la del hipermercado Familia en Navia.
Con la venta de sus gasolineras el grupo vasco Eroski sigue perdiendo presencia en Asturias. Anteriormente, Eroski se había desecho de sus hipermercados en Mieres y Parque Principado. n
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