Sin signos de vida en el primer edificio rastreado en Venezuela por la Unidad Canina de Rescate del Principado: "Hay caos en las calles"

Tras dos horas de rastreo, los miembros de la Unidad Canina de Rescate del Principado no han encontrado signos de vida en el primer edificio de Caraballeda, en Venezuela, que se les asignó, según indicó Wenceslao Fernández, enlace con los dos desplazados, Miguel de Prado, con el can "Sindi", y Rubén Rocandio, con la perra "Kenia".

De Prado y Rocandio, en el Aeropuerto madrileño. / SEPA

Este sábado se desplazaron desde Madrid hasta el Aeropuerto de Valencia, en el Estado de Carabobo, al que llegaron a las siete de la mañana del domingo, hora venezolana. Desde allí se trasladaron hasta la localidad de La Guaira, a treinta kiómetros de Caracas, donde montaron el campamento y depositaron el materia aportado por la Cruz Roja de Asturias, que entergó el material necesario, kits de higiene y albergue, mientras que los de alimentación han sido donados por otras entidades de forma desinteresada. Esto permitirá que ambos integrantes de la Unidad Canina puedan ser autosuficientes y autónomos durante el periodo de tiempo en el que estarán realizando las tareas de búsqueda en el país.

Lugar donde se ha producido el proimer rastreo de la Unidad Canina de Rescate de Asturias. / SEPA

En torno a la cuatro de la tarde, hora española, once de la mañana, hora venezolana, los guías comenzaron el rastreo de un edifico derrumbado en la localidad de Caraballeda, a unos 10 kilómetros de La Guaira, pero todo fue infructuoso. Los guías se han encontrado un panorama atarrador. "Hay caos en las calles. Estamos bien, sólo queremos ponermos a trabajar para encontrar a personas vivas", has trasladado a sus compañeros

Edificio rastreado por la Unidad Canina de Rescate de Asturias. / SEPA

Tras este primer rastreo, los miembros del equipo de Asturias regresaron al campo base para ser asignados a otro edificio. Los españoles destacados en Venezuela ya han rescatado a tres personas en las últimas horas.

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No es la primera vez que la Unidad sale al exterior. Ya en septiembre de 2023, cinco miembros de la unidad se desplazaron a Libia, para ayudar en el rescate de personas tras las graves inundaciones provocadas por la tormenta Daniel, que provocó la ruptura de dos presas que arrasaron la ciudad, causando la muerte de 11.000 personas y miles de desaparecidos. Unos meses antes, en febrero, se habían desplazado Turquía, con motivo del terremoto que acabó con casi 60.000 personas.