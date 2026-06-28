SUATEA reclama cambios estructurales en la nueva Formación Profesional para corregir los problemas de su implantación

El sindicato SUATEA ha trasladado a la Dirección General de Formación Profesional una batería de propuestas para corregir los problemas detectados durante el primer curso de implantación del nuevo modelo educativo. La organización considera que, pese a las rectificaciones anunciadas por la Consejería de Educación, continúan existiendo importantes deficiencias que requieren reformas estructurales.

El documento fue presentado al director general de Formación Profesional, Ángel Balea, tras un proceso de seguimiento realizado durante el curso a través de grupos de trabajo, encuestas al profesorado y el análisis de las incidencias registradas en los centros educativos.

Desde el sindicato valoran de forma positiva algunas modificaciones ya anunciadas por la Administración, como la reducción a cinco días de la alternancia en el centro educativo tras la formación en empresa, la corrección de problemas que afectaban a la FP Básica, la unificación de criterios y la aclaración sobre el papel del equipo docente a la hora de decidir qué alumnado puede acceder a la formación en empresas. Sin embargo, sostienen que estas medidas "siguen siendo insuficientes".

Entre las principales reivindicaciones figura la modificación del Decreto 103/2025, con el objetivo de desarrollar aquellos aspectos de la normativa que, según SUATEA, generan inseguridad jurídica en los centros. Asimismo, reclama garantizar las horas de tutoría necesarias para gestionar la formación en empresa, reforzar los departamentos con mayor carga de trabajo y crear mecanismos públicos que faciliten la búsqueda de empresas colaboradoras.

El sindicato también pone el foco en las dificultades que afronta parte del alumnado. En este sentido, solicita soluciones para los estudiantes migrantes que carecen de número de la Seguridad Social y que encuentran obstáculos para realizar la formación en empresa. Además, pide ampliar la oferta de módulos optativos, reforzar los servicios de orientación educativa y reducir las ratios, especialmente en talleres y módulos prácticos.

Otro de los bloques de propuestas se centra en la simplificación administrativa. SUATEA reclama reducir la burocracia asociada al programa GEPEP mediante un convenio único entre empresas y la Consejería, eliminar trámites considerados redundantes y flexibilizar la planificación de las visitas del profesorado a las empresas. También solicita que se cubran los gastos de desplazamiento y los seguros del profesorado tutor durante estas tareas.

En materia de financiación, el sindicato considera necesario incrementar de forma estable la inversión en equipamientos y maquinaria para los centros de Formación Profesional, evitando que la modernización dependa exclusivamente de fondos europeos temporales. Además, defiende una oferta pública suficiente, especialmente en la modalidad presencial, y reclama una mayor regulación de la FP privada, especialmente de la modalidad online.

Entre las propuestas también figura priorizar las prácticas del alumnado de la enseñanza pública en organismos y empresas públicas, crear una plataforma pública de recursos digitales para todos los centros y adaptar la normativa de derechos y deberes del alumnado a la realidad específica de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP).

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Para SUATEA, la implantación de la nueva Formación Profesional en Asturias debe apoyarse en una planificación estable, con mayor financiación, seguridad jurídica y recursos suficientes. El sindicato sostiene que la FP debe responder al interés general y al derecho a la educación, sin quedar condicionada exclusivamente por las necesidades inmediatas del mercado laboral.