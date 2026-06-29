Agenda: qué hacer hoy lunes 29 de junio en Asturias

Oviedo

Tertulias del Campoamor

El escritor Sergio del Molino protagoniza a las 20.00 horas la jornada de "Las tertulias del Campoamor". La cita tendrá lugar en el salón de té del teatro. Su obra incluye novelas, ensayos y textos de periodismo literario. Entre sus títulos se encuentran La hora violeta, galardonada con el Premio Ojo Crítico de RNE y el Premio Tigre Juan; Lugares fuera de sitio (Premio Espasa de Ensayo); La piel; Un tal González; La mirada de los peces; y Los alemanes, obra con la que obtuvo el Premio Alfaguara de Novela en 2024. Entrada libre.

Fiestas de Santianes

Las fiestas de San Juan de Santianes celebran el Día del Socio con el reparto del bollo desde las 19.00 horas. Previamente tendrá lugar una solemne función religiosa por los socios fallecidos y a última hora del día está prevista una gran verbena a cargo de "Grupo Tekila" y DJ Nacho Otero. En torno a la una de la madrugada dará comienzo la traca y el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de la pirotecnia GAN.

Conferencia sobre los objetivos de la Marca Ejército y la fuerza de los valores

El Club acoge, a las 19.30 horas, la conferencia "El Ejército de Tierra: la fuerza de los valores y la Marca Ejército", a cargo de José Sánchez Requejo, coronel de Infantería, que hablará sobre la creación y los objetivos de la Marca Ejército y sobre las actividades de sus embajadores. Le presentará José Miguel Garcés Menduiña coronel del regimiento "Príncipe" Número 3 , con base en el acuartelamiento "Cabo Noval" de La Belga (Siero).

Gijón

Metrópoli

Las puertas se abren de 17.00 a 4.00 horas de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 16.00h a 4.00 horas. A las 20.30 horas hoy será el concierto de "Comandante Twin" en el escenario "Thunder Bitch" y a las 22.00 horas será el turno de "Coti" en el escenario principal.

Día de San_Pedro

Con motivo de la festividad de San Pedro, la iglesia de San Pedro acogerá la misa a las 12.00 horas y a las siete de la tarde se entregarán los Honores y Distinciones de la Villa en el teatro Jovellanos. Además, varios grupos folclóricos actuarán a lo largo de la jornada por las calles. A las 12.00 horas, "Flor de Xaranzaina" estarán en la iglesia de Castiello de Bernueces. Media hora después será el turno de "El Turruxón" en la playa del Arbeyal. Por la tarde, a las 19.00 horas, la Asociación de Coros y Danzas Jovellanos actuará en la plazuela de San Miguel. A las 20.00 horas, "Los Xustos" estarán en la plaza del Seis de Agosto; "Trebeyu" en la plaza del Marqués y, el grupo de Coros y Danzas del Grupo Covadonga, en la explanada del Campo Valdés.

Antiguo Instituto

Para inaugurar el ciclo "Música Antigua Xixón" que tendrá lugar hasta el 5 de julio, el Antiguo Instituto acoge a las 20.00 horas el concierto "La Floreta & Collegium Musicum Madrid". El espectáculo que ofrecerán lleva por título "La flor del danzado". Además, hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes", fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Teatro de la Laboral

El teatro de la Laboral acoge hoy a las 19.30 horas el festival de fin de curso del centro de danza Marisa Fanjul.

Fiestas de Jove

La parroquia de Jove celebra hoy la última jornada de sus fiestas. A las 13.00 horas habrá sesión vermú con "Moriarty", a las 15.00 horas una paella popular, a las 18.30 horas un karaoke y a las 21.00 horas una verbena amenizada por grupo "Assia".

Fiestas del Polígono

El barrio del Polígono pone hoy el broche a sus fiestas con "El día del guaje y la guaja". A las 13.00 horas habrá un concurso de dibujo infantil y, por la tarde, fiesta de la espuma y piñatas. Además, a las 18.00 horas entregarán los premios del concurso de dibujos y habrá chocolatada. Por la noche, "De Sur a Norte" ofrecerá la última verbena.

Fiestas de Castiello

Castiello culmina hoy sus fiestas con una jornada llena de actividad. A las 12.30 horas será la misa y, a continuación, habrá sesión vermú. A partir de las 17.00 horas se llevará a cabo el reparto del bollo y, a las seis de la tarde, será el concurso de tortillas. A las 21.00 horas habrá una actuación de Mina Longo y a las diez de la noche se sorteará un cajón sorpresa.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, permite adquirir productos frescos, textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato. Los puestos abren de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Homenaje en Miranda

La iglesia de Miranda acoge a las 19.30 horas un homenaje a José Manuel Feito, párroco de la localidad entre 1964 y 2025, fallecido el 29 de junio de 2020. En el acto participa la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

Teatro infantil en Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas, situado en la calle Cuba, acoge de 17.00 a 18.00 horas la actividad del grupo de teatro infantil de la asociación de vecinos "Pedro Menéndez".

Bienal Climática en Avilés

La ciudad mantiene abiertas las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas como "Estación Meteo", "Industrias Presentes", "Duelos y Júbilos" y "Exposiciones en diálogo", repartidas por espacios como la Escuela de Artes y Oficios, La Noria, Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería, el parque Ferrera y el puente de San Sebastián.

Las Cuencas

Fiestas de San Pedro en La Felguera

La Felguera sigue con la celebración de sus fiestas de San Pedro, y hoy es su día grande. A las 11.45 será la ofrenda floral en el parque Dolores F. Duro, y a continuación, la misa, cantada por la Coral "Maestro Lozano". A su término, la tradicional procesión y la Danza Prima. Yaa las 13.30 horas será el concierto de la Banda de Música de Langreo. Para la tarde queda la clase de yoga (en el parque, a las 17.30), el pasacalles con "New Paentamala" y desde las 23.00, la verbena, con el grupo "Charleston Big Band" y DJ.

Presentación de la revista "Estaferia Ayerana" en Moreda

El centro cultural de Moreda (Aller) acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la presentación del número 32 de la revista "Estaferia Ayerana". Estarán Santos Fernández, Fernando Suárez (ambos del consejo editorial) y Juan Manuel Estrada (cronista oficial del concejo de Caso).

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

"Presente y pasau de la gaita n’Ayer" es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita , en junio, es de 16.00 a 21.00. En julio, de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la banda de gaites "El Gumial".

Centro

Pregón de l’Amuravela en Cudillero

Cudillero celebra las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Pablín. Hoy, día de San Pedro, los actos comenzarán a las 11.00 horas con la charanga "El Felechu". A las 11.30 habrá santa misa cantada por el coro San Pedro y, a las 13.00, entrega del galardón de la Cofradía de Jesús de Nazareno y San Pedro Apóstol, sermón de l’Amuravela y vermú con dúo "D42". Por la tarde habrá pasacalles, pintacaras y talleres infantiles. A las 20.00 horas actuará "Vendetta" y, a las 23.00, verbena con la orquesta "Waykas" y el DJ Dani Parrondo. A las 00.15, fuegos artificiales (pirotecnia Reiriz) y continuación de la verbena.

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Fiesta en Tapia de Casariego

Tapia de Casariego celebra hoy la fiesta de San Pedro. A las 12.00 horas habrá baile tradicional en el campo de San Sebastián. A las 12.30 empieza una misa solemne, seguida de procesión y pasacalles con la banda de gaitas "Marino Tapiega" y el grupo de baile de la Escuela Municipal de Tapia de Casariego. A continuación, sesión vermú con Jaime Paredes. Por la tarde, a las 18.00 horas, salida de cabezudos desde la rula y, a las 22.00, fiesta y verbena con Jaime Paredes y DJ Marco.

Fiestas patronales de Andés (Navia)

Andés (Navia)_celebra sus fiestas patronales de San Pedro. A las 12.30 horas se celebrará una misa solemne cantada por el coro "Villa de Navia", seguida de procesión al Calvario con las gaitas de "La reina del truébano" y sesión vermú. La verbena, ya por la tarde, estará amenizada por el dúo "Héctor y Jose" y el grupo "D’Cano".

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.