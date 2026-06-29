Alumnos de la Universidad de Oviedo participan en la competición de robótica espacial más importante de Europa
Los alumnos asturianos han logrado clasificarse por segundo año consecutivo
En esta edición pondrán a prueba un robot diseñado para operar en terrenos similares a la superficie marciana, además del dron Nuberu
C. J.
El equipo 4Space Uniovi, formado por estudiantes de la Universidad de Oviedo, ha logrado clasificarse por segundo año consecutivo para la fase final del European Rover Challenge (ERC) 2026, la competición de robótica espacial universitaria más importante de Europa, que se celebrará del 1 al 8 de septiembre en Cracovia (Polonia).
La clasificación supone un logro especialmente notable en la edición de este año porque el número de equipos inscritos ha crecido de 102 a 123 respecto a 2025, lo que ha elevado el listón al 85% del total de participantes. Mantenerse entre el 15% de equipos seleccionados en un campo competitivo en constante expansión evidencia la madurez técnica y organizativa que el proyecto ha alcanzado en sus dos años de vida.
“El año pasado demostramos que podíamos estar ahí. Este año el verdadero reto era confirmar que no había sido casualidad. En competiciones de este nivel lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y volver a clasificarnos demuestra que el modelo que hemos construido en la Universidad de Oviedo es sólido y tiene recorrido”, explica Gonzalo García Carro, responsable del equipo.
En la final de Cracovia, 4Space Uniovi pondrá a prueba dos sistemas propios: el rover Tras2, diseñado para operar en terrenos similares a la superficie marciana, y el dron Nuberu. Ambos se medirán en pruebas de campo que incluyen navegación autónoma, recogida y análisis de muestras, perforación del subsuelo y operación en entornos de comunicación restringida, todas ellas diseñadas para simular misiones reales de exploración planetaria.
Con esta segunda clasificación consecutiva, la Universidad de Oviedo se sitúa junto a instituciones como la EPFL, el Politecnico di Milano, la ETH Zürich o el Imperial College London, lo que consolida su presencia en el mapa del sector espacial universitario europeo.
El programa 4Space, de carácter extracurricular y voluntario, cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa y más de 30 entidades y empresas patrocinadoras y representa un modelo de formación práctica innovador donde los estudiantes asumen responsabilidad técnica y ganan experiencia en entornos de alto nivel.
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