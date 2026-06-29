Asturias impulsa la tasa turística, un impuesto para que “los que vienen a disfrutar contribuyan a sostener” el Paraíso Natural
El presidente, Adrián Barbón, destaca el carácter voluntario de la medida, que cada ayuntamiento decidirá si aplica: “Esto profundiza en la autonomía local”
Los asturianos deberán abonar también el recargo si viajan y pernoctan en la comunidad, aunque Barbón resta importancia: es “muy raro que se queden en temporada alta, van al exterior”
El consejo de Gobierno del Principado dio luz verde este lunes en Cudillero al anteproyecto de ley de Estancias Turísticas, que permitirá aplicar la polémica y cuestionada tasa turística. Asturias se convertirá en la quinta comunidad de España en aplicar el recargo al turismo tras Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, que también la tiene en tramitación. El texto inicial ha incorporado un cambio referente a los campings, tras la alegación del sector: los campistas pagarán 50 céntimos por pernoctación y no un euro como estaba fijado. El máximo por día serán 3 euros, en alojamientos de categoría superior.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, destacó que el lugar elegido para aprobar el proyecto de ley sea Cudillero, "donde su alcalde, Carlos Valle, sabe bien lo que es atender el turismo". Según el dirigente, es necesario "que los que quieren venir a disfrutar a Asturias contribuyan a tener servicios sostenibles, a mantener las infraestructuras...". Barbón aprovechó para pedir una reflexión a los contrarios a la mal llamada tasa que, recordó, es un impuesto. En concreto, se refirió al PP: "Es curioso que lo que vale en Galicia no valga a este lado del Eo". Es precisamente la ley de la Xunta, en manos del PP, la que ha inspirado el modelo del Principado.
Por ahora, los asturianos tendrán que abonar también el recargo -cuya recaudación corresponderá al Principado, que luego reembolsará el dinero a los ayuntamientos correspondientes-, si bien el Gobierno regional busca fórmulas para evitarlo. "Buscamos la manera y la vía, no en esta ley, que no se puede, sino en otras leyes", dijo Barbón. Una de las opciones es optar por deducciones fiscales, si bien la medida está en estudio.
Con todo, el Presidente restó importancia a este hecho y aseguró que "es muy raro" que los asturianos se muevan en temporada alta en la comunidad. "Los datos que tenemos es hacia el exterior. Y ya la pagamos realmente, porque si vamos a La Coruña, como estuve yo en viaje privado, la pagamos", describió.
La vicepresidenta Gimena Llamedo fue la encargada de defender el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno. De la misma destaca que "responde a una forma responsable de entender el turismo: anticiparse a los desafíos futuros para seguir preservando aquello que hace de Asturias un destino único".
Tramitación
El borrador será enviado ahora a la Junta General para su debate antes de volver al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Así las cosas, la tasa turística entrará en vigor en la Semana Santa del próximo año, según los cálculos del Gobierno y si la ley sale adelante. Algo esto último que sucederá, salvo sorpresa de última hora, porque los socialistas cuentan con el apoyo de sus socios de gobierno, IU, y de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.
El Principado defiende que "es una iniciativa concebida para consolidar el modelo turístico de calidad que distingue Asturias" y que tiene por objetivo reforzar económicamente a los ayuntamientos para costear servicios (basura, limpieza) que hay que intensificar con la llegada de visitantes y el mantenimiento de infraestructuras turísticas. Pero en las filas de la derecha (PP, Vox y Foro) no lo ven así, al considerar que la tasa tiene solo afán recaudatorio y perjudicará al sector turístico que ya genera casi 500 millones de euros al año en Asturias. Reclaman su retirada, al igual que la patronal del sector, OTEA, FADE y otras organizaciones empresariales que la tachan de "impuesto al turismo".
La tasa turística que quiere implantar el Gobierno de Adrián Barbón se ha inspirado en la gallega. Tendrá un coste de entre 50 céntimos y 3 euros, se cobrará un máximo de cinco noches y solo en Semana Santa y de junio a septiembre. Barbón recalcó que "solo será en temporada alta".
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