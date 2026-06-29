Barbón abre el proceso de primarias para las elecciones de 2027 con un llamamiento a elegir candidatos que "sumen" y a no dejar de escuchar a la calle

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció este lunes la apertura del proceso de primarias con el que el partido elegirá a sus candidatos para las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Tras la celebración del Comité Autonómico, quedó activado el calendario interno, con un plazo para la presentación de precandidaturas que se desarrollará durante las próximas semanas.

Barbón explicó que el reglamento establece una propuesta "flexible" para los municipios de más de 20.000 habitantes y recordó que el calendario contempla distintas ventanas temporales durante los meses de julio, septiembre y noviembre para completar el proceso.

La votación, en caso de haber más de un candidato en cada comunidad o ayuntamiento, será el 19 de julio en primera vuelta. Y si ningún candidato suma más de un 50% de los votos, el 26 de julio será la segunda

En ese contexto, hizo un llamamiento a la militancia a escoger perfiles con capacidad para ampliar el respaldo electoral del partido. "De nada sirve ganar dentro si luego no ganas fuera", resumió. Aunque recordó que la FSA "no pone candidatos", sí defendió que el PSOE es "un partido participativo" en el que la militancia tiene la última palabra. "Tenemos que elegir candidatos que sumen", afirmó, antes de advertir de que "nunca nos podemos permitir dejar de escuchar a la gente de la calle".

El dirigente socialista contrapuso además el funcionamiento interno de su formación con el clima político nacional. "Los socialistas damos ejemplo de respeto", aseguró, frente a los "insultos" que, a su juicio, dominan otros ámbitos del debate político.

Defensa de la nueva dirección del PSOE

Tras el Comité Federal celebrado el pasado sábado, Barbón volvió a respaldar este lunes la nueva estructura de la Secretaría de Organización del PSOE, liderada por Rebeca Torró, que ya había elogiado horas antes tras el Consejo de Gobierno celebrado en Cudillero.

El Presidente defendió el cambio de modelo tras la salida de Santos Cerdán y aseguró que se ha pasado de un funcionamiento basado en "un poder personal y absoluto" a una dirección "coral" y con una actitud "muy positiva con los territorios". "Es un acierto la gestión que está haciendo", afirmó.

También insistió en uno de los mensajes que lanzó durante el Comité Federal: que "la corrupción y la traición no pueden robarnos la esperanza". Definió la corrupción como "la kriptonita de Superman", un problema "endémico" que obliga a actuar con contundencia para evitar que termine deteriorando la confianza de la ciudadanía en la política. Frente a ello, contrapuso un proyecto basado en la esperanza "frente a otros que construyen su discurso sobre el miedo y el odio".

Financiación y clases medias

Barbón volvió a reivindicar la posición de Asturias en el debate sobre la financiación autonómica, reiterando el rechazo de la FSA al modelo planteado por el Gobierno si no se incrementa el peso de la población ajustada, el envejecimiento, la dispersión y la orografía. A su juicio, el diseño actual favorece especialmente a las comunidades del Levante, mientras que no responde a las necesidades de territorios como Asturias.

Asimismo, defendió que los próximos Presupuestos Generales del Estado deben convertirse en "el programa político" del Gobierno y reclamó prestar mayor atención a las clases medias. Reconoció que existe "una sensación de malestar" entre parte de este colectivo y avanzó que ya ha encargado al consejero de Hacienda trabajar en medidas para dar respuesta a esa situación.

Réplica a Feijóo

Barbón también respondió a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a raíz de la propuesta de implantar un sistema de doble vuelta para la elección directa del presidente del Gobierno, de los presidentes autonómicos y de los alcaldes, planteada el sábado en el Comité Federal. El presidente del PP defiende por su parte que gobierne la lista más votada, sin necesidad de doble vuelta.

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Barbón también hizo referencia a la polémica con el diputado del PP Jaime de los Santos, que aseguró que Barbón se había reído de su "condición sexual (es homosexual)". el Presidente le había dicho que mentía, ya que en un mensaje cuestionó si es "coherente" ser gay o de derechas. "Se puede ser gay y de derechas; lo que no sé es si es coherente apoyar una opción que pacta el recorte de esos derechos. Precisamente me van a decir a mí que me río de alguien por su orientación sexual", afirmó.