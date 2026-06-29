Carola García de Vinuesa, reconocida con el Premio ACES-Margarita Salas por su avance en enfermedades autoinmunes

La inmunóloga gaditana Carola García de Vinuesa ha sido distinguida con el Premio ACES-Margarita Salas 2026 en la categoría de Ciencias Biomédicas por sus contribuciones al conocimiento y tratamiento de las enfermedades autoinmunes.

El galardón, que se entregará el próximo 18 de septiembre en Estocolmo, está impulsado por la Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ACES) y cuenta con el apoyo de la Fundación Margarita Salas, presidida por Lucía Viñuela, hija de la científica asturiana, junto con la Fundación Ramón Areces y la Embajada de España en Suecia. La fundación tiene como misión preservar y difundir el legado de Margarita Salas y promover la investigación científica.

El jurado ha reconocido la trayectoria de García de Vinuesa, directora adjunta de Investigación e investigadora principal en el Francis Crick Institute de Londres, por unas investigaciones que han transformado la comprensión de los mecanismos genéticos y celulares que regulan la respuesta inmunitaria. Sus hallazgos han permitido identificar procesos clave en el control de la producción de anticuerpos y han abierto nuevas vías para el diagnóstico y el tratamiento de precisión de enfermedades autoinmunes como el lupus.

Tras conocer la concesión del premio, la investigadora aseguró sentirse «profundamente agradecida y honrada» por un reconocimiento que, dijo, «también es el reflejo del apoyo, la colaboración y el trabajo de muchas personas a lo largo de los años».

García de Vinuesa quiso dedicar unas palabras a los pacientes con enfermedades autoinmunes, «en particular a las numerosas niñas y jóvenes con lupus», así como a los profesionales sanitarios que las atienden. «Mi equipo y yo nos sentimos privilegiados de poder contribuir a comprender mejor el origen de estas enfermedades y avanzar hacia tratamientos más específicos y eficaces», afirmó.

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Los Premios ACES-Margarita Salas celebran este año su sexta edición. Nacieron en 2021 para reconocer la labor de investigadores españoles con una trayectoria de impacto internacional y toman como referente la figura de Margarita Salas (Canero, Valdés, 1938-Madrid, 2019), una de las científicas más influyentes de la historia de España y pionera de la biología molecular. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la capital sueca.