Cómo funciona una economía por dentro: Económicas cierra los actos de su 50º aniversario con una exposición que muestra por primera vez parte del archivo histórico donado por la Asociación Internacional "Input-Output"

La Facultad de Economía y Empresa cerró este lunes los actos dedicados a su quincuagésimo aniversario con la apertura de una exposición muy especial, "La arquitectura de las economías: 85 años de análisis input-output (1941–2026)", un recorrido histórico por una de las herramientas que sentó las bases de la economía moderna. La muestra exhibe por primera vez parte del archivo histórico donado por la Asociación Internacional Input-Output (IIOA) a la institución académica asturiana, compuesto por 383 piezas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre de 2026 en el horario de apertura del centro. El acto contó con la presencia del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; la decana, Carmen Benavides; el presidente de la International Input-Output Association, Kuishuang Feng, y el director de SADEI, Ramiro Lomba.

Pero, ¿qué es análisis Input-Output? Es una herramienta desarrollada por el economista Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía en 1973, que permite radiografiar cómo funciona una economía por dentro. Describe de qué manera los distintos sectores dependen unos de otros, de modo que la producción de una rama de actividad (por ejemplo, la energía o el acero) se convierte en input de otra (el transporte o la automoción). Esta idea sentó las bases de la contabilidad nacional moderna y de indicadores tan familiares hoy como el Producto Interior Bruto (PIB) o el Valor Añadido Bruto (VAB).

La exposición traza esa trayectoria desde los trabajos fundacionales de 1941 hasta la actualidad, a partir de una selección del fondo donado organizado en cinco secciones a través de las que se recorre la relación entre el input-output y la contabilidad nacional, la figura de Wassily Leontief, los 38 años de historia de la IIOA, la expansión de la disciplina y su uso por el mundo y, finalmente, su desarrollo en Asturias y España.

La decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, aludió a que "fue el economista asturiano Valentín Andrés (que da nombre a la calle que rodea esta facultad) quien impulsó las primeras tablas Input-Output de España, tal y como se refleja en la sección 5 de esta exposición".

Benavides explicó que "Sadei, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, fue la pionera en la producción y desarrollo de las tablas a nivel subgráfico en España y venían otros institutos de otras regiones a aprender y a colaborar con ellos para poder hacerlas". Ramiro Lomba aclararía luego que la primera tabla Input-Output se hizo en 1968, referida al año 1966. Desde entonces, Sadei las elabora cada cinco años, más actualizaciones anuales y diferentes análisis en lso año intermedios.

La decana siguió poniendo ejemplos de la relación de la facultad con este campo de conocimientos de la economía. "Contamos con varios profesores con presencia destacada en las principales asociaciones científicas de este campo Input-Output. La Sociedad Hispanoamericana de Input-Output, fundada en 2007 y que tuvo su origen en nuestra Facultad, siendo su primera presidenta la profesora Carmen Ramos Carvajal. Y entre 2017 y 2020 fue nuestro compañero Esteban Fernández Vázquez. En la Asociación Internacional de Input-Output también le dieron el premio al mejor economista a Esteban Fernández, en el año 2014. Y André Carrascal, nuestro actual vicedecano, y comisario de esta exposición, actuó como editor de la newsletter entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023", indico.

Ella misma, con Margarita Argüelles hizo las tablas input-outputs mediomentales de Asturias. No podía dejar de mencionar a Jeffrey Hewings, expresidente de la Asociación Internacional de Input-Output, fellow de la asociación, que "eligió esta facultad como su casa hace ya unos años. Y no es por casualidad, sino por la calidad de cuerpo humano e investigador que aquí Hewings se encontró. Podría haberse quedado en Illinois, o haberse ido a Sevilla, o a Santiago de Compostela, o a Groningen, o a Zaragoza, o a Birmingham, pero escogió a Oviedo, a nuestra facultad, a Regiolab, que estáis aquí presentes".

Benavides destacó que, “con esta donación, la Universidad de Oviedo se consolida como centro de referencia internacional en economía aplicada, historia económica y modelización del desarrollo. Salvaguardar, estudiar y exhibir este patrimonio científico no solo enriquece el acervo documental de la institución, sino que refuerza su proyección internacional y su compromiso con la divulgación del conocimiento económico”.

Intervención del rector Villaverde en presencia de Benavides, Lomba y Feng. / Mario Canteli

El rector Ignacio Villaverde agradeció "este inmenso regalo, un trozo en la historia de la economía moderna y un valioso legado que seguirá impulsando los trabajos investigación y el esfuerzo formativo desde la facultad".

Kuishuang Feng calificó por su parte esta exposición y la donación hecha a la Facultad como "un hito en la historia de la Asociación Input-Output". Y añadió: "El análisi Input-Output ha convertido es más importante que antes. Estamos en un momento muy desafiante con toda la incertidumbre de la economía global. Probablemente han observado que todas las grandes organizaciones han empezado a usar el análisis Input-Output para sus políticas. Quiero citar el Banco Mundial, la OCDE, todas usan el análisis de Input-Output para sus líneas de guía. En este importante momento tenemos el archivo de datos aquí y podremos venir a aprender la historia, entender el concepto y la parte teórica de Input-Output y aprender mucho aquí".

Ramiro Lomba indicó que fue Carmen Ramos la que más empujó para que este tipo de análisi calase en Asturias. En 1993, partició en la X Conferencia Internacional de Técnicas Input-Output en Sevilla, en la que pudo conocer y saludar a un ya anciano Wassily Leontief, "quizá para envidia de muchos de los aquí presentes". Y finalizó indicando que con esta exposición "Oviedo se consolida como ciudad de referencia en el campo Input-Output".

Entre las piezas más destacadas figuran las tablas input-output históricas que retratan el funcionamiento de algunas de las principales economías del siglo XX: Estados Unidos desde 1963, Japón desde 1951, la antigua URSS en 1966, China en 1981 o países europeos como Francia, Italia y las dos Alemanias (Oriental y Occidental) en 1959, entre muchas otras. La exposición incluye también tablas históricas españolas y asturianas, estas últimas prestadas para la ocasión por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), y cuenta también con el apoyo de REGIOlab.

A este material se suma la colección completa de la revista Economic Systems Research, órgano científico de la IIOA (120 números publicados entre 1989 y 2018), y un rico legado biográfico de Wassily Leontief, que incluye fotografías de su viaje a Berlín en 1982, documentos relativos a su graduación en la capital alemana en 1928 y una serie de retratos originales tomados en las conferencias internacionales de Sapporo de 1986, de Sevilla de 1993 o de Nueva York de 1998.

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Concebida con vocación didáctica y cercana, la muestra se apoya en numerosos recursos visuales, como las representaciones de la red productiva de la economía asturiana en años recientes (1995, 2005, 2015 y 2021) o el árbol genealógico de premios Nobel en economía que surgen de la supervisión de Leontief. Además, quienes visiten la exposición conocerán la explicación de cómo se lee una tabla input-output, lo que ayuda a comprender rápidamente la importancia del método y la valía de lo expuesto en las diferentes secciones. Cabe destacar, por último, que el fondo reúne contribuciones de dos premios Nobel, Wassily Leontief (1973) y Richard Stone (1984), así como las primeras ediciones de trabajos fundacionales y las actas de las conferencias que reunieron a varias generaciones de investigadores desde la creación de la IIOA en 1988.