La Guardia Civil de Asturias incorpora a 59 guardias alumnos en prácticas y Lastra les pide "que se mezclen con la ciudadanía"

Un total de 59 guardias alumnos se han incoporado a la Guardia Civil de Asturias. Son 11 más que el año pasado, y hay 13 mujeres, lo que supone un 22 por ciento del total. Los guardias alumnos han sido recibidos por la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en el acuartelamiento del Rubín.

La Delegada Lastra ha pedido a los guardias alumnos que "se mezclen con la ciudadanía, es la única manera de ganarse el respeto y la confianza de los ciudadanos".

A nivel nacional son 3.123 guardias alumnos en prácticas que se incorporarán a partir de este lunes 29 de junio a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana, iniciando así la segunda fase de su período formativo.

Esta cifra supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733. Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos a unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su periodo de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

Además, 874 de este alumnado complementará sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal o Servicio Marítimo. Todo este alumnado procede de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Perfil del guardia alumno que se incopora en Asturias

Respecto a la formación previa de quienes incoporan en Asturias, hay un alumno con Máster Universitario, 11 con Grado, 2 con EBAU, 24 con Bachillerato, 18 con Grado Superior en Formación Profesional, 1 con Grado Medio en Formación Profesional y 2 con ESO.

En cuanto a edades el 38,9% (26) tienen edades comprendidas entre 20 y 25 años. Un 35,59% (23) entre 26 y 30 años, el 8,47% (5) entre 31 y 35 años y el 13,55% (5) más de 35 años.

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En cuanto a su origen 40 de ellos son asturianos. Hay 6 leoneses y las provincias de Cantabria, Zaragoza, Vizcaya, Madrid, Toledo, Segovia, Alicante, Valencia, Cádiz, Huelva, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria aportan uno cada una. Por último hay un alumno procedente de Armenia.