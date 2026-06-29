Un herido al salirse de la vía en Cangas de Onís y caer por un terraplén de dos metros: el conductor, de 34 años, tuvo que ser excarcelado por los bomberos

El conductor de un turismo ha resultado herido de consideración tras salirse de la vía, por causas que se desconocen, caer por un desnivel de unos dos metros cuando circulaba por la AS-114, a la altura del punto kilométrico 11, entre Intriago y Mestas de Con, en Cangas de Onís.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido fue evacuado para pruebas complementarias al Hospital del Oriente en Arriondas. Hasta el lugar se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas.

El conductor, de 34 años, tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Cangas de Onís. Tras asegurar el vehículo con un cabestrante, retiraron las puertas delantera y trasera del lado izquierdo y procedieron a abrir hueco para liberar al hombre que estaba atrapado por una pierna. En coordinación con el equipo sanitario lo extrajeron, inmovilizado con collarín y arnés de araña, en bloque rígido con ayuda de la tabla de rescate. Los bomberos también tuvieron que limpiar la zona de vegetación para poder portearlo hasta la carretera donde esperaba el vehículo sanitario.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 08.00 horas. En la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la vía y en su interior había una persona herida y atrapada.

Además de pasar el aviso al SAMU y movilizar a los bomberos, se comunicó lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la vía de comunicación.

A las 08.53 horas los bomberos confirman que ya han excarcelado al herido que está siendo atendido por los servicios sanitarios.

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Tras realizar tareas de seguridad y normalización de la vía retiraron del lugar para regresar a base a las 09.17 horas.