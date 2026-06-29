Impacto limitado de la huelga ferroviaria en Asturias: la alta velocidad circuló a pleno rendimiento

La huelga de trenes convocada este lunes por el Sindicato Ferroviario apenas tuvo incidencia en Asturias. La convocatoria, que coincidía con la operación salida de las vacaciones de verano y para la que el Ministerio de Transportes había fijado servicios mínimos, se saldó finalmente con la circulación de todos los trenes de alta velocidad con origen o destino en el Principado, pese a que dos de los servicios servicios no figuraban inicialmente entre los mínimos establecidos.

La afectación se concentró en algunos servicios de Cercanías y de ancho métrico. En la red convencional dejaron de circular cuatro servicios y otros dos realizaron únicamente parte de su recorrido, mientras que en la red de ancho métrico se suprimieron otras cuatro circulaciones. La escasa repercusión ya era previsible al no respaldar la convocatoria los sindicatos mayoritarios del sector, como Semaf, UGT y Comisiones Obreras.

Renfe cifró el seguimiento de la huelga en el 1,83% de la plantilla del Grupo y aseguró que el servicio se prestó con normalidad en la mayor parte de la red. Según la operadora, los trenes comerciales —AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity— circularon "prácticamente con total normalidad" en toda España y únicamente cuatro trenes fueron finalmente suprimidos, con todos sus viajeros recolocados en otros servicios.

La compañía sostuvo además que el escaso respaldo evidenciaba que la convocatoria, promovida por un sindicato minoritario, había sido "irresponsable" y "carecía de fundamento", al considerar que únicamente había generado incertidumbre entre los viajeros.

El Sindicato Ferroviario rechazó esa valoración y acusó a Renfe de "faltar a la verdad" sobre el desarrollo de la jornada. La organización sostiene que el limitado impacto de la huelga fue consecuencia de unos servicios mínimos "absolutamente desproporcionados" y denunció supuestas irregularidades por parte de la empresa para dificultar el ejercicio del derecho de huelga, entre ellas la designación de trabajadores fuera de plazo, la circulación de trenes no incluidos entre los servicios esenciales o la sustitución de empleados que secundaban el paro.

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El sindicato anunció que llevará estas actuaciones ante los tribunales y aseguró que, hasta las 16.00 horas, la huelga había afectado a 124 servicios, entre trenes suprimidos y retrasados, con 4.606 viajeros afectados y 1.349 minutos de demora acumulados. Además, reiteró que la convocatoria respondía a su rechazo a la privatización de Renfe Mercancías, al cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro y al supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023.