Izertis se refuerza en Defensa con la toma de control de la compañía madrileña ANZEN Engineering

La compañía tecnológica asturiana Izertis ha cerrado la compra del 51% de ANZEN Engineering, compañía internacional de ingeniería especializada en el desarrollo, certificación y seguridad de sistemas críticos para los sectores aeroespacial y defensa. La operación refuerza el posicionamiento de la consultora tecnológica en el área DAS (Defensa, Aeroespacial y Seguridad), unos de los tres sectores por los que apuesta el grupo, junto con el de ciencias de la vida y el de banca, servicios financieros y seguros. Es la tercera adquisición de Izertis en este año, tras las de la tecnológica catalana ACKstorm y la consultora madrileña SADE.

"El sector de Defensa, Aeroespacial y Seguridad exigen capacidades muy concretas, con barreras de entrada elevadas y una necesidad creciente de tecnología, ingeniería, certificación, ciberseguridad e inteligencia artificial. ANZEN nos aporta conocimiento experto, presencia internacional y una posición diferencial en programas estratégicos y consolida nuestro modelo de crecimiento basado en mayor especialización y valor añadido y capacidad diferencial para competir en sectores críticos”, señaló Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis.

Fundada en 2019, ANZEN Aerospace Engineering tiene su sede central en Madrid y está especializada en ingeniería para sistemas críticos, con foco en seguridad, fiabilidad, certificación, aeronavegabilidad civil y militar, ciberseguridad aplicada a plataformas aeroespaciales y de defensa, y robustez de sistemas espaciales. Estas competencias son relevantes en programas de defensa, aeronaves civiles y militares, drones, satélites, lanzadores, plataformas espaciales y sistemas terrestres de defensa. La empresa cuenta con alrededor de 80 profesionales y sedes en Madrid, Lucerna (Suiza), Múnich (Alemania) y Washington (EE UU). El 85% de su actividad procede de proyectos internacionales, con presencia en programas estratégicos en Europa y Estados Unidos, con colaboraciones en proyectos vinculados a Boeing, Airbus y la Agencia Espacial Europea.

La compañía ha pasado de una facturación inicial de 75.000 euros a 5,62 millones de euros al cierre de 2025, con una previsión cercana a los 10 millones en el presente ejercicio y alrededor de 30 millones de euros en 2030, de acuerdo con su plan estratégico.

La integración de ANZEN permitirá a Izertis incrementar su posicionamiento en un área de alta especialización tecnológica como es el de Defensa, Aeroespacial y Seguridad. Esta área representó cerca del 10% de la facturación de Izertis en 2025 (que fue de 166,9 millones de euros) y la previsión es que alcance alrededor del 15% al cierre de este ejercicio.

Pablo de la Cruz Greciet, CEO de ANZEN Engineering, señaló que “avanzar junto a Izertis nos permite contar con una estructura sólida que nos respalda, mayor capacidad de acceso a programas y contratos de mayor envergadura, y reforzar nuestra posición como socio fiable ante clientes actuales y nuevas oportunidades en la industria”.

La adquisición de ANZEN Engineering se enmarca en la estrategia de Izertis para reforzar especialización, ganar escala y consolidar posiciones en áreas de mayor valor añadido. En abril de 2026, la consultora tecnológica integró la catalana ACKstorm, especializada en infraestructuras cloud-native, y la madrileña SADE, con foco en soluciones tecnológicas para industria y energía.

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Izertis cuenta actualmente con más de 2.700 profesionales distribuidos en sus oficinas de Europa y América. Cotiza desde julio de 2025 en el Mercado Continuo.