Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Izertis se refuerza en Defensa con la toma de control de la compañía madrileña ANZEN Engineering

La consultora tecnológica asturiana adquiere el 51% de la empresa de sistemas críticos para la seguridad y el sector aeroespacial

Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis

Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La compañía tecnológica asturiana Izertis ha cerrado la compra del 51% de ANZEN Engineering, compañía internacional de ingeniería especializada en el desarrollo, certificación y seguridad de sistemas críticos para los sectores aeroespacial y defensa. La operación refuerza el posicionamiento de la consultora tecnológica en el área DAS (Defensa, Aeroespacial y Seguridad), unos de los tres sectores por los que apuesta el grupo, junto con el de ciencias de la vida y el de banca, servicios financieros y seguros. Es la tercera adquisición de Izertis en este año, tras las de la tecnológica catalana ACKstorm y la consultora madrileña SADE.

"El sector de Defensa, Aeroespacial y Seguridad exigen capacidades muy concretas, con barreras de entrada elevadas y una necesidad creciente de tecnología, ingeniería, certificación, ciberseguridad e inteligencia artificial. ANZEN nos aporta conocimiento experto, presencia internacional y una posición diferencial en programas estratégicos y consolida nuestro modelo de crecimiento basado en mayor especialización y valor añadido y capacidad diferencial para competir en sectores críticos”, señaló Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis.

Fundada en 2019, ANZEN Aerospace Engineering tiene su sede central en Madrid y está especializada en ingeniería para sistemas críticos, con foco en seguridad, fiabilidad, certificación, aeronavegabilidad civil y militar, ciberseguridad aplicada a plataformas aeroespaciales y de defensa, y robustez de sistemas espaciales. Estas competencias son relevantes en programas de defensa, aeronaves civiles y militares, drones, satélites, lanzadores, plataformas espaciales y sistemas terrestres de defensa. La empresa cuenta con alrededor de 80 profesionales y sedes en Madrid, Lucerna (Suiza), Múnich (Alemania) y Washington (EE UU). El 85% de su actividad procede de proyectos internacionales, con presencia en programas estratégicos en Europa y Estados Unidos, con colaboraciones en proyectos vinculados a Boeing, Airbus y la Agencia Espacial Europea.

La compañía ha pasado de una facturación inicial de 75.000 euros a 5,62 millones de euros al cierre de 2025, con una previsión cercana a los 10 millones en el presente ejercicio y alrededor de 30 millones de euros en 2030, de acuerdo con su plan estratégico.

La integración de ANZEN permitirá a Izertis incrementar su posicionamiento en un área de alta especialización tecnológica como es el de Defensa, Aeroespacial y Seguridad. Esta área representó cerca del 10% de la facturación de Izertis en 2025 (que fue de 166,9 millones de euros) y la previsión es que alcance alrededor del 15% al cierre de este ejercicio.

Pablo de la Cruz Greciet, CEO de ANZEN Engineering, señaló que “avanzar junto a Izertis nos permite contar con una estructura sólida que nos respalda, mayor capacidad de acceso a programas y contratos de mayor envergadura, y reforzar nuestra posición como socio fiable ante clientes actuales y nuevas oportunidades en la industria”.

La adquisición de ANZEN Engineering se enmarca en la estrategia de Izertis para reforzar especialización, ganar escala y consolidar posiciones en áreas de mayor valor añadido. En abril de 2026, la consultora tecnológica integró la catalana ACKstorm, especializada en infraestructuras cloud-native, y la madrileña SADE, con foco en soluciones tecnológicas para industria y energía.

Noticias relacionadas

Izertis cuenta actualmente con más de 2.700 profesionales distribuidos en sus oficinas de Europa y América. Cotiza desde julio de 2025 en el Mercado Continuo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
  2. Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
  3. Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
  4. Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
  5. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
  6. Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
  7. Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
  8. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir

Izertis se refuerza en Defensa con la toma de control de la compañía madrileña ANZEN Engineering

Izertis se refuerza en Defensa con la toma de control de la compañía madrileña ANZEN Engineering

Asturias impulsa la tasa turística, un impuesto para que “los que vienen a disfrutar contribuyan a sostener” el Paraíso Natural

Asturias impulsa la tasa turística, un impuesto para que “los que vienen a disfrutar contribuyan a sostener” el Paraíso Natural

Barbón propone una reforma constitucional que limitaría los mandatos y es tajante sobre financiación: "La propuesta del Gobierno no nos sirve"

Barbón propone una reforma constitucional que limitaría los mandatos y es tajante sobre financiación: "La propuesta del Gobierno no nos sirve"

Alumnos de la Universidad de Oviedo participan en la competición de robótica espacial más importante de Europa

Alumnos de la Universidad de Oviedo participan en la competición de robótica espacial más importante de Europa

Un herido al salirse de la vía en cangas de Onís y caer por un terraplén de dos metros: el conductor, de 34 años, tuvo que ser excarcelado por los bomberos

Un herido al salirse de la vía en cangas de Onís y caer por un terraplén de dos metros: el conductor, de 34 años, tuvo que ser excarcelado por los bomberos

El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales

El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales

"Girls to the front", las diez primeras en el frente del escenario

Un cable submarino unirá vía Asturias las redes eléctricas de España e Irlanda

Un cable submarino unirá vía Asturias las redes eléctricas de España e Irlanda
Tracking Pixel Contents