La Junta acoge una jornada sobre los derechos de las personas con discapacidad tras la reforma legal de 2021

La Junta General del Principado de Asturias acogerá los próximos jueves 9 y viernes 10 de julio una jornada dedicada a analizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad desde una doble perspectiva: la personal y la patrimonial. El encuentro, organizado por la Fundación Aequitas, la Junta General y el Colegio Notarial de Asturias, reunirá en Oviedo a fiscales, magistrados, notarios, abogados, representantes de entidades sociales y personas con discapacidad para abordar los cambios introducidos por la Ley 8/2021 y los desafíos que todavía plantea su aplicación práctica.

La jornada lleva por título “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial” y tendrá lugar en la sede del Parlamento asturiano. La inscripción está abierta a través de un formulario habilitado por la organización. El programa pone el foco en una de las transformaciones jurídicas más relevantes de los últimos años: el paso de un modelo basado en la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad a otro centrado en el respeto a sus preferencias, deseos y capacidad de decisión, con los apoyos que resulten necesarios en cada caso.

El encuentro comenzará el jueves 9 de julio, a las diez de la mañana, con el acto inaugural. Media hora después se celebrará la conferencia de apertura, titulada “El ingreso involuntario: historia de una encrucijada”, a cargo de Gonzalo A. López Ebri, ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono coordinador de los foros Aequitas de discapacidad. La presentación correrá a cargo de María Isabel Valdés-Solís Cecchini, decana del Colegio Notarial de Asturias.

Tras una pausa café, la jornada dará voz a las propias personas afectadas por la reforma legal. La primera mesa redonda, programada para las 11.45 horas, abordará las experiencias personales bajo la pregunta: “¿Qué supone la reforma de la Ley 8/2021 para nosotros?”. En ella intervendrán Pablo Sánchez Rodríguez y Marina Gutiérrez, de Plena Inclusión Asturias, con la moderación de Andrea Cascón, técnica responsable del área de Justicia de la entidad.

Segunda mesa

La sesión del jueves continuará con una segunda mesa redonda sobre la guarda de hecho, sus retos actuales y la figura del facilitador procesal. En este bloque participarán David Mayor Fernández, fiscal adscrito a la Unidad de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado; Antonio Lorenzo Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial de Asturias; José Luis Fernández Lozano, notario y delegado de la Fundación Aequitas en Asturias, y José Luis Costales Martínez, abogado, asesor jurídico de Plena Inclusión Asturias y facilitador procesal. La mesa estará moderada por Gonzalo A. López Ebri.

El programa continuará el viernes 10 de julio, a partir de las 9.30 horas, con una mesa centrada en los “efectos colaterales” de la Ley 8/2021. En ella intervendrán Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias; Mónica Oviedo, presidenta de CERMI Asturias; Luis Gonzaga García, presidente de la asociación Liber, y Eladio Rico García, abogado especialista en temas de discapacidad. La moderación corresponderá a Antonio Álvarez Soler, notario y subdelegado de Aequitas en Asturias.

La última mesa redonda se celebrará a mediodía y abordará el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad, con especial atención a las medidas de apoyo voluntarias y judiciales. Participarán Almudena Castro-Girona Martínez, notaria y directora de la Fundación Aequitas; Fernando Laserna Cocina, fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Asturias; Rosa María Fernández Pérez, magistrada y delegada de discapacidad en Asturias del Consejo General del Poder Judicial, y Beatriz Ordiz Barreiro, letrada de FASAD. La moderación correrá a cargo de Dolores Palacios González, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo.

La clausura está prevista para las dos de la tarde del viernes, con final de la jornada media hora después. El encuentro pretende servir como espacio de reflexión sobre la aplicación real de la reforma y sobre los apoyos que deben garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial.