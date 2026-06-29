Los pixuetos se reivindican con L'Amuravela: así fue el sermón laico a San Pedro seguido por una multitud
Juan Luis Fernández recita con éxito en La Ribera por segundo año consecutivo
«¡Mientras Cudillero viva y duri la fuenti’l Cantu, va San Pedru a la Ribera con todus lus demás santus! Amura vela. Isa Vela. Fuego a babor. Fuego a estribor. Viva Pedro».
Son los únicos versos, los del cierre y despedida, que se pueden dar por seguros en el sermón a San Pedro, la mundialmente famosa Amuravela, que cada 29 de junio, fiesta del patrono, se recita en La Ribera, al pie del anfiteatro pixueto. El resto de versos están sujetos a la actualidad y ésta ha estado bastante intensa y cargada este año. No lo ha tenido fácil su escribidor, Cesáreo Marqués, para reunir todo lo importante y dar cuenta pormenorizada a San Pedro de los principales acontecimientos.
Fueron más 700 versos, algo más largo que el año pasado, los que puso negro sobre blanco Marqués para que su sucesor sobre la lancha sobordada en La Ribera, Juan Luis Fernández, los recitase. Fue el segundo año de éste en el papel, y también el segundo de Marqués de retiro parcial tras más de 40 años encargado de poner voz a l´Amuravela.
Un sermón laico en pixueto (dialecto de los pescadores de la villa) que volvió a arrancar las risas del numeroso público congregado en la plaza y entre el que figuró este año el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien a primera hora reunió a todos sus consejeros en el Ayuntamiento para celebrar la reunión semanal del gobierno.
Tras la exitosa transición del año pasado, Juan Luis Fernández tiene ya dominado el papel de recitador, para lo que contó con la ayuda del apuntador Fernando López. La prueba del éxito fueron los fuertes aplausos que recibió al final, entre el estruendo de los voladores y cohetes, y la quema de los xigantes. No sin antes, encarrillar los consabidos e inevitables versos de despedida: «¡Mientras Cudillero viva y duri la fuenti’l Cantu, va San Pedru a la Ribera con todus lus demás santus! Amura vela. Isa Vela. Fuego a babor. Fuego a estribor. Viva Pedro». Y así desde finales del siglo XVI.
Este fue el sermón de l'Amuravela de 2026:
En el nombri de Jesús
y la Virgin Soberana,
vou ichar L’Amuravela
comu San Pedru asperaba.
Golvemus a tar aquí
pa filicitati el santu
ya tamián pa cilibrati
comu sabin lus pixuatus,
con prusicionis, con misas
ya con múxica sonandu,
pos anqui falti panchón
l’ alligría vei sobranus
ya en cuantu llega el tú día
rivuluciónasi el puablu,
siampri fusti venerau
desde magar de lus tiampus,
que pa esu t’ iligiarun
comu Patrón, lus más viayus,
Tú dasnus la pruteición,
abris las puartas del Cialu
ya fasti el disimulau
cuandu llega algunu nuastru,
¿comu nun vamos quereti?
si pa lu poucu que damus,
ricibimus tos favoris
multiplicaus por un ciantu.
Antis de que si mi ulvidi
vou filicitar a Pablu,
que en Cuideiru comu sabis
mañana lu cilibramus,
tián misa Sacramental
ya dispuás sal prisidiandu,
peru lu más emportanti
tócati a Tí co ‘l rilatu,
aú ti damus novedadis
de lu que pasóu n’el puablu,
en Asturias, en España
ya n’ isti mundo mundanu,
que mi paez Santu Hermosu
tá yéndusi de las manus,
con tantu lloucu que tianin
en lus gubiarnus el mandu,
ya ti falarei dispuás
que unda mi queda outru Santu,
qu’ anque sea piquiñín
ya nun lu tengais n’el Cialu,
San Pablín comu postreru
lus festejus vei cierranus
ya outra vez gualta a imprimar
pa golver diantru d’un añu.
La mar comu siampri ha ser
pur-u demus el cumianzu,
anque pa m’ idea, poucu
ti vou cuntar isti añu,
de lu malu, lu pior,
nun gulimus nin un raxu,
vou imprimar por el pulpu
que yá el que lus tián más llargus,
¡nun siñalamus Patrón!
valnus más nun alcordanus
pos de la falla que hubu
nun si alcuardan lus mas viayus,
cuandu pudíamus salir
gulvíamus casi en blancu,
lus outrus días en casa
pos nu acompañóu el tiampu,
Juan Franciscu el de la Bella
andaba el probi istrañau,
esu que yá, inxenieru
de la “nasa” ya abezau.
Dicin marchóu pa Engalaterra
pos tá más aclimatau
ya miantras tantu aquí
tenerémuslu vedau,
menus mal que hubu un arreglu
ya vamus ser compensaus.
Pa m’idea co l’angula
vian pasandu outru tantu,
ya si non lu arreglan prontu
han golver pirjudicanus,
unus falan de pruhibilla
comu fixarun lus vascus
ya comu quiarin tamián
cucinerus afamaus,
nusoutrus aquí queremus
que la sigan rigulandu,
inclusu baxandu el cupu
que nus puanin cada añu.
La mirluza vei por fasis,
como si garra to ‘l añu,
hay días de más ya menus,
peru vamus compensandu,
pos nesta ocasión lus precius
hay que dicir que son altus.
El bunitu diosi bian
d’estu nu hemus de queixanus,
de las mijoris costeras
que hubu en lus últimus tiampus,
nun fallóu ni un solu día
desde mayu que imprimamus
hasta finalis d’utubri
que foi cuandu la cabamus.
El bocarti comu borra
en las rulas vei entrandu,
amás lus qu’ entiandin dicin
que lu fai con bon tamañu;
la que si borróu del mapa,
la caballa, Patrón Santu,
co la guerra que nus dióu
ya todu lu que piliamus
con outras cumunidadis
po lus cupus ya ‘l ripartu.
En outru ordin de cousas
teu que poneti al tantu,
de alguna mijoras ¿guais?
que tamián tamus tiniandu,
van riparanus el carru
pa que quedi comu nuavu
ya tamián tamus d’istrena
co la frábica de hialu,
peru con todu yá poucu
pa salvanus del frescasu,
pos cada vez quedan menus
mariñeirus en el puablu,
la juventu ya nun quiar
saber del nuastru trabayu
ya ‘l que lu dexa nun tián
un desguaci por el barcu,
sin falati de las leis
que nus vianin afogandu,
cada día pidin más
¡nunca llegamus a tiampu!
Vou a diciti una cousa
¿sabis lu que tou pensando?
quiarin que quedin lus grandis
ya lus pequeñus sobramus.
A todu estu, tampoucu
nus acompañóu el tiampu,
si nu había vaga mar
asoplaba fuarti el viantu,
aquí en tiarra avolaban
po lus airis lus teaus
ya si non que i lu priguntin
al Patrón Mayor nuastru,
que el de la Rula Avilés
caeuli inriba ‘l barcu,
haber nun hubu disgracias,
dibía tar de la Tú manu
pos San Agustín paezmi
que yá más bian de secanu.
Un sintiu homenaxi
en utubri li fixamus,
al que fuara Sicritariu
ya un exemplu de trabayu
ena nuastra Cofradía
duranti curenta añus,
ricibíu Angelín,
bian miriciu, pur ciartu,
por llegai la jubilación
pa desfrutar del discansu,
una placa ya ‘l aplausu
de lus mariñeirus nuastrus,
que quixarun tar allí
ya iban lu menus un ciantu,
cumiarun en el Mulín
ya saliarun todus fartus.
A Monchu, el sou sostitutu
has d’ichali una manu,
pa que con Ramón Jesús
podan siguir trabayandu,
que tá la cousa rigualta
ya nun pintan bonus tiampus.
Tamián nesi mesmu mes
hubu un ricunucimiantu,
primiarun a Carolina
la taxista d’esti puablu:
col títulu de Muyar Rural
d’ Asturias, d’ esi añu,
por tou lu que s’ esmolóu
col sou autu trabayandu,
faciandu cousas destintas
que las llaman inovandu,
didicándulu al tourismu
ya tamián por adatallu,
pa que así podan viaxar
lus que ya tan algu viayus.
Pa ir a recoer el premiu
llevóu un tocau bian guapu,
¡una montera picona!
istu ya un gorru asturianu,
comu la muina nuastra
peru en virsión aldeanu,
gustoli siampri el folclori
desdi fai abondus años,
pa muestra avasta un botón
tá en Arduríu Pixuatu.
Que nel pasau mes d’ abril
ya lus vimus disfilando,
ena muestra del folclor
que muy bian urganizarun,
La Fulixa de Carreñu,
La Hedra, que yá d’ Uviadu,
ya las Brisas d’Aguilar,
al nuastru acompañarun,
autuarun ena Plaza
ya abondu lu desfrutamus.
Pa prusiguir co lus premius,
direiti que ricibiarun
l’ Amuravela de Oru
en juliu l’añu pasau,
la cumpañia Vulutea
que fai desde Asturias vualus
tamián Alfredu Canteli
que yá l’ Alcaldi d’ Uviadu
ya por últimu el d’ aquí
el que correspondi al puablu,
las Muyaris de Santana
fuarun quian lu ricibiarun,
feíxuis la prisintación
con maistria ya sintimiantu,
Gustavu Suárez Pertierra
con un descursu bian guapu,
bian si li nota a la llegua
que yá unu de lus nuastrus,
anque naceu en Villamar
prisumi de ser pixuatu.
Vou cuntati un mareaxi
pa que teas enterau,
güilu por nun ser sordu
¡vei a dexati asorau!
foi un tourista a pidir
ena Gijonesa asiantu,
p’asina poder comer
-atopábasi famiantu-
peru cuandu li dixarun
que taba todu ucupau
pónxusi al altu la lleva
ya tamián algu ciscau,
diciandu que ‘n una mesa
taba un paisanu borrachu,
pos al ichar la bibida
botábala toda al sualu,
tuviarun que ixplicali
qu’esi iba un homi del puablu
Mánuel el del Noctiluca,
ya lu que taba faciandu
era tar bibiandu sidra
ya iscanciándula n’el vasu.
Tá vistu que las mirluzas
fuarun sostentu del puablu,
agora, son lus mirluzus
lus que vianin invadiandu,
¡miricirían la pena
si al menus truxaran cuartus!,
asina que pa m’idea,
por vinir a vesitanus,
nun tá de más cobrais tasa
comu fan en outrus llaus.
Nun sei si nus saldrá cuanta
que nus prumucionin tantu,
istu paez un tuliñal
en cuantis que llega el vranu,
llegannus por tous lus llaus
po la Cai ya por el puartu,
si lus deixaran vinían
hasta po’l airi volandu,
¿pudían urganizasi,
pa vinir duranti ‘l añu?
ya siguramenti todus
saliríamus ganandu,
tiniríamus más sitiu
ya tamián más llimpiu el puablu.
Hay vecis que ti da nouxu
cuandu andas caleandu,
casas que si tan caendu,
“esu” de perrus ya gatus,
pur-u quiara llenu yerbas
ya tá el agua arrollandu,
¿qué avisin a la “fontanera”
pa que venga a arreglallu?
nel cuadernu tinía nota
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