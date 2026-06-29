Los pixuetos se reivindican con L'Amuravela: así fue el sermón laico a San Pedro seguido por una multitud

«¡Mientras Cudillero viva y duri la fuenti’l Cantu, va San Pedru a la Ribera con todus lus demás santus! Amura vela. Isa Vela. Fuego a babor. Fuego a estribor. Viva Pedro».

Son los únicos versos, los del cierre y despedida, que se pueden dar por seguros en el sermón a San Pedro, la mundialmente famosa Amuravela, que cada 29 de junio, fiesta del patrono, se recita en La Ribera, al pie del anfiteatro pixueto. El resto de versos están sujetos a la actualidad y ésta ha estado bastante intensa y cargada este año. No lo ha tenido fácil su escribidor, Cesáreo Marqués, para reunir todo lo importante y dar cuenta pormenorizada a San Pedro de los principales acontecimientos.

Fueron más 700 versos, algo más largo que el año pasado, los que puso negro sobre blanco Marqués para que su sucesor sobre la lancha sobordada en La Ribera, Juan Luis Fernández, los recitase. Fue el segundo año de éste en el papel, y también el segundo de Marqués de retiro parcial tras más de 40 años encargado de poner voz a l´Amuravela.

Un sermón laico en pixueto (dialecto de los pescadores de la villa) que volvió a arrancar las risas del numeroso público congregado en la plaza y entre el que figuró este año el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien a primera hora reunió a todos sus consejeros en el Ayuntamiento para celebrar la reunión semanal del gobierno.

Tras la exitosa transición del año pasado, Juan Luis Fernández tiene ya dominado el papel de recitador, para lo que contó con la ayuda del apuntador Fernando López. La prueba del éxito fueron los fuertes aplausos que recibió al final, entre el estruendo de los voladores y cohetes, y la quema de los xigantes. No sin antes, encarrillar los consabidos e inevitables versos de despedida: «¡Mientras Cudillero viva y duri la fuenti’l Cantu, va San Pedru a la Ribera con todus lus demás santus! Amura vela. Isa Vela. Fuego a babor. Fuego a estribor. Viva Pedro». Y así desde finales del siglo XVI.

L'Amuravela 2026 / MARA VILLAMUZA

Este fue el sermón de l'Amuravela de 2026:

En el nombri de Jesús

y la Virgin Soberana,

vou ichar L’Amuravela

comu San Pedru asperaba.

Golvemus a tar aquí

pa filicitati el santu

ya tamián pa cilibrati

comu sabin lus pixuatus,

con prusicionis, con misas

ya con múxica sonandu,

pos anqui falti panchón

l’ alligría vei sobranus

ya en cuantu llega el tú día

rivuluciónasi el puablu,

siampri fusti venerau

desde magar de lus tiampus,

que pa esu t’ iligiarun

comu Patrón, lus más viayus,

Tú dasnus la pruteición,

abris las puartas del Cialu

ya fasti el disimulau

cuandu llega algunu nuastru,

¿comu nun vamos quereti?

si pa lu poucu que damus,

ricibimus tos favoris

multiplicaus por un ciantu.

Antis de que si mi ulvidi

vou filicitar a Pablu,

que en Cuideiru comu sabis

mañana lu cilibramus,

tián misa Sacramental

ya dispuás sal prisidiandu,

peru lu más emportanti

tócati a Tí co ‘l rilatu,

aú ti damus novedadis

de lu que pasóu n’el puablu,

en Asturias, en España

ya n’ isti mundo mundanu,

que mi paez Santu Hermosu

tá yéndusi de las manus,

con tantu lloucu que tianin

en lus gubiarnus el mandu,

ya ti falarei dispuás

que unda mi queda outru Santu,

qu’ anque sea piquiñín

ya nun lu tengais n’el Cialu,

San Pablín comu postreru

lus festejus vei cierranus

ya outra vez gualta a imprimar

pa golver diantru d’un añu.

La mar comu siampri ha ser

pur-u demus el cumianzu,

anque pa m’ idea, poucu

ti vou cuntar isti añu,

de lu malu, lu pior,

nun gulimus nin un raxu,

vou imprimar por el pulpu

que yá el que lus tián más llargus,

¡nun siñalamus Patrón!

valnus más nun alcordanus

pos de la falla que hubu

nun si alcuardan lus mas viayus,

cuandu pudíamus salir

gulvíamus casi en blancu,

lus outrus días en casa

pos nu acompañóu el tiampu,

Juan Franciscu el de la Bella

andaba el probi istrañau,

esu que yá, inxenieru

de la “nasa” ya abezau.

Dicin marchóu pa Engalaterra

pos tá más aclimatau

ya miantras tantu aquí

tenerémuslu vedau,

menus mal que hubu un arreglu

ya vamus ser compensaus.

Pa m’idea co l’angula

vian pasandu outru tantu,

ya si non lu arreglan prontu

han golver pirjudicanus,

unus falan de pruhibilla

comu fixarun lus vascus

ya comu quiarin tamián

cucinerus afamaus,

nusoutrus aquí queremus

que la sigan rigulandu,

inclusu baxandu el cupu

que nus puanin cada añu.

La mirluza vei por fasis,

como si garra to ‘l añu,

hay días de más ya menus,

peru vamus compensandu,

pos nesta ocasión lus precius

hay que dicir que son altus.

El bunitu diosi bian

d’estu nu hemus de queixanus,

de las mijoris costeras

que hubu en lus últimus tiampus,

nun fallóu ni un solu día

desde mayu que imprimamus

hasta finalis d’utubri

que foi cuandu la cabamus.

El bocarti comu borra

en las rulas vei entrandu,

amás lus qu’ entiandin dicin

que lu fai con bon tamañu;

la que si borróu del mapa,

la caballa, Patrón Santu,

co la guerra que nus dióu

ya todu lu que piliamus

con outras cumunidadis

po lus cupus ya ‘l ripartu.

En outru ordin de cousas

teu que poneti al tantu,

de alguna mijoras ¿guais?

que tamián tamus tiniandu,

van riparanus el carru

pa que quedi comu nuavu

ya tamián tamus d’istrena

co la frábica de hialu,

peru con todu yá poucu

pa salvanus del frescasu,

pos cada vez quedan menus

mariñeirus en el puablu,

la juventu ya nun quiar

saber del nuastru trabayu

ya ‘l que lu dexa nun tián

un desguaci por el barcu,

sin falati de las leis

que nus vianin afogandu,

cada día pidin más

¡nunca llegamus a tiampu!

Vou a diciti una cousa

¿sabis lu que tou pensando?

quiarin que quedin lus grandis

ya lus pequeñus sobramus.

A todu estu, tampoucu

nus acompañóu el tiampu,

si nu había vaga mar

asoplaba fuarti el viantu,

aquí en tiarra avolaban

po lus airis lus teaus

ya si non que i lu priguntin

al Patrón Mayor nuastru,

que el de la Rula Avilés

caeuli inriba ‘l barcu,

haber nun hubu disgracias,

dibía tar de la Tú manu

pos San Agustín paezmi

que yá más bian de secanu.

Un sintiu homenaxi

en utubri li fixamus,

al que fuara Sicritariu

ya un exemplu de trabayu

ena nuastra Cofradía

duranti curenta añus,

ricibíu Angelín,

bian miriciu, pur ciartu,

por llegai la jubilación

pa desfrutar del discansu,

una placa ya ‘l aplausu

de lus mariñeirus nuastrus,

que quixarun tar allí

ya iban lu menus un ciantu,

cumiarun en el Mulín

ya saliarun todus fartus.

A Monchu, el sou sostitutu

has d’ichali una manu,

pa que con Ramón Jesús

podan siguir trabayandu,

que tá la cousa rigualta

ya nun pintan bonus tiampus.

Tamián nesi mesmu mes

hubu un ricunucimiantu,

primiarun a Carolina

la taxista d’esti puablu:

col títulu de Muyar Rural

d’ Asturias, d’ esi añu,

por tou lu que s’ esmolóu

col sou autu trabayandu,

faciandu cousas destintas

que las llaman inovandu,

didicándulu al tourismu

ya tamián por adatallu,

pa que así podan viaxar

lus que ya tan algu viayus.

Pa ir a recoer el premiu

llevóu un tocau bian guapu,

¡una montera picona!

istu ya un gorru asturianu,

comu la muina nuastra

peru en virsión aldeanu,

gustoli siampri el folclori

desdi fai abondus años,

pa muestra avasta un botón

tá en Arduríu Pixuatu.

Que nel pasau mes d’ abril

ya lus vimus disfilando,

ena muestra del folclor

que muy bian urganizarun,

La Fulixa de Carreñu,

La Hedra, que yá d’ Uviadu,

ya las Brisas d’Aguilar,

al nuastru acompañarun,

autuarun ena Plaza

ya abondu lu desfrutamus.

Pa prusiguir co lus premius,

direiti que ricibiarun

l’ Amuravela de Oru

en juliu l’añu pasau,

la cumpañia Vulutea

que fai desde Asturias vualus

tamián Alfredu Canteli

que yá l’ Alcaldi d’ Uviadu

ya por últimu el d’ aquí

el que correspondi al puablu,

las Muyaris de Santana

fuarun quian lu ricibiarun,

feíxuis la prisintación

con maistria ya sintimiantu,

Gustavu Suárez Pertierra

con un descursu bian guapu,

bian si li nota a la llegua

que yá unu de lus nuastrus,

anque naceu en Villamar

prisumi de ser pixuatu.

Vou cuntati un mareaxi

pa que teas enterau,

güilu por nun ser sordu

¡vei a dexati asorau!

foi un tourista a pidir

ena Gijonesa asiantu,

p’asina poder comer

-atopábasi famiantu-

peru cuandu li dixarun

que taba todu ucupau

pónxusi al altu la lleva

ya tamián algu ciscau,

diciandu que ‘n una mesa

taba un paisanu borrachu,

pos al ichar la bibida

botábala toda al sualu,

tuviarun que ixplicali

qu’esi iba un homi del puablu

Mánuel el del Noctiluca,

ya lu que taba faciandu

era tar bibiandu sidra

ya iscanciándula n’el vasu.

Tá vistu que las mirluzas

fuarun sostentu del puablu,

agora, son lus mirluzus

lus que vianin invadiandu,

¡miricirían la pena

si al menus truxaran cuartus!,

asina que pa m’idea,

por vinir a vesitanus,

nun tá de más cobrais tasa

comu fan en outrus llaus.

Nun sei si nus saldrá cuanta

que nus prumucionin tantu,

istu paez un tuliñal

en cuantis que llega el vranu,

llegannus por tous lus llaus

po la Cai ya por el puartu,

si lus deixaran vinían

hasta po’l airi volandu,

¿pudían urganizasi,

pa vinir duranti ‘l añu?

ya siguramenti todus

saliríamus ganandu,

tiniríamus más sitiu

ya tamián más llimpiu el puablu.

Hay vecis que ti da nouxu

cuandu andas caleandu,

casas que si tan caendu,

“esu” de perrus ya gatus,

pur-u quiara llenu yerbas

ya tá el agua arrollandu,

¿qué avisin a la “fontanera”

pa que venga a arreglallu?

nel cuadernu tinía nota