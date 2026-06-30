Asturias rozará otra vez los 40 grados: la AEMET avisa de que una ola de calor llegará a la región el fin de semana

Arranca julio y una nueva ola de calor achicharrará a Asturias. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros en la región rozarán el próximo fin de semana los 40 grados. En concreto, se esperan 36 en Cangas del Narcea, 34 en Oviedo y Langreo, 30 en Avilés, 29 en Navia, 28 en Gijón y 27 en Llanes. Son temperaturas que se aproximan a las registradas hace tan solo unos días, cuando se batieron todos los récords del mes de junio con máximas de 40,6 grados en Cabrales.

El mercurio subirá de aquí al domingo más de diez grados, tras un inicio de semana algo fresco y pasado por agua. El tiempo empezará a recuperarse a partir de este miércoles. Para esta jornada se esperan nubes, bancos de niebla matinales y probables lluvias débiles y lloviznas en la primera mitad del día". Las temperaturas no superarán los 23 grados.

El jueves será día de sol y playa. Habrá "cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso desde mediodía, brumas matinales en zonas altas, temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, y máximas en ascenso en la Cordillera, ligero en el resto". Las máximas llegarán a los 26 en el Suroccidente y a los 24 en el centro.

El viernes sube el calor hasta los 28 y aún más el sábado, con 32. El día de mayor bochorno será el domingo. Aunque la incertidumbre es mayor, la ola de temperaturas extremas continuará el lunes.