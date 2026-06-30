Barbón: "La sociedad tiene una deuda con la juventud, porque la ha privado de horizontes"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha subrayado este martes el compromiso “máximo” del Gobierno de Asturias con la juventud: “Lo reflejamos en las facilidades para el uso del transporte público, en la gratuidad absoluta de la educación, incluida la universidad, y, cómo no, en las políticas de vivienda. Hoy en día, devolver la esperanza a la juventud es una obligación moral”.

Barbón participó en la tarde de este martes en la clausura de la segunda edición del Proyecto Pértiga, impulsado por la Fundación Alimerka, con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para mejorar la empleabilidad y la inclusión social de jóvenes que han vivido en acogimiento residencial. En esta ocasión, han participado en la iniciativa doce jóvenes de 17 a 20 años para reforzar sus competencias personales y profesionales.

"Pértiga" es un proyecto de formación e inclusión sociolaboral dirigido a jóvenes procedentes de programas de acogimiento residencial o vinculados a entidades de apoyo a la vida independiente que afrontan el reto de la transición hacia la autonomía personal. El acto ha contado con la participación, aparte del presidente del Principado, del presidente de Alimerka, Alejandro Fernández; del director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco; de la concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, María Velasco y la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, además de representantes de entidades colaboradoras y jóvenes participantes en el programa.

“Pértiga es un ejemplo de lo que se puede hacer sin levantar ruido para atender a las personas jóvenes que más lo necesitan”, ha valorado el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que “la sociedad tiene una deuda con la juventud, porque la ha privado de horizontes”. “No solo hemos asumido que las condiciones empeorarán, sino que lo hemos normalizado como si fuera inevitable”, ha lamentado, al tiempo que ha alertado sobre las dificultades de acceso a la vivienda de este colectivo, que afronta “una auténtica urgencia social”.

En este contexto, ha destacado la utilidad de proyectos como Pértiga, que “ayudan a construir una Asturias mejor”, al poner el foco en la juventud que afronta mayores dificultades y ofrecerle ayuda y un punto de apoyo. “A menudo se destacan las ventajas de la colaboración público-privada, pero normalmente solo se hace hincapié en las iniciativas que persiguen rendimientos económicos. Este acto también sirve para poner el foco en otro tipo de cooperación digna de reconocimiento, la que busca el beneficio social”, ha señalado.

A lo largo de sus dos primeras ediciones, desarrolladas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, 24 jóvenes han completado el itinerario formativo que incluye más de 220 horas presenciales de formación y un seguimiento orientado a facilitar su incorporación al mercado laboral y su desarrollo personal.

Los resultados de la primera promoción reflejan un alto nivel de inserción: ocho de los catorce participantes trabajan actualmente en tiendas y almacenes del Grupo Alimerka tras haber superado su periodo de prueba. Con la incorporación progresiva de la segunda edición, la previsión es superar el 65% de inserción laboral en el próximo año.

En esta segunda convocatoria han participado doce jóvenes procedentes de seis centros de menores y entidades de integración social, quienes han mostrado un elevado nivel de implicación a lo largo del programa.

Durante la entrega de diplomas, el presidente de Alimerka, Alejandro Fernández, señaló que “hoy celebramos la graduación de la segunda promoción del proyecto Pértiga, una iniciativa que se consolida gracias al compromiso del alumnado y a la colaboración de las entidades implicadas”.

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Asimismo, destacó que el proyecto “forma parte del compromiso del Grupo Alimerka con la generación de oportunidades y el acompañamiento a jóvenes en su proceso de desarrollo en igualdad de condiciones”. También avanzó que en septiembre dará comienzo la tercera edición, al tiempo que se mantendrá el seguimiento de los primeros participantes.