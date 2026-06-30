CC OO abre un nuevo contencioso sobre la llegada de las universidades privadas a Asturias: esta vez contra la Europea y sus planes para Gijón, tras recurrir los decretos de la Nebrija y la Alfonso X

CC OO anunció este martes un nuevo contencioso contra la implantación de las universidades privadas en Asturias, esta vez la Europea, tras el recurso anterior contra los planes de las universidades Nebrija y Alfonso X el Sabio que abrirán centros adscritos en Avilés y Oviedo, respectivamente. Este nuevo recurso, explicó la secretaria general de la sección sindical de CC OO en la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal, responde a su preocupación acerca de cómo va a incidir esta nueva realidad en cuestiones como los fondos que recibe la universidad pública para investigación. "Estamos viendo procedimientos poco ortodoxos de estas tres universidades para implantarse en Asturias y lo hacen al mínimo coste", señaló sobre el modelo de centros adscritos para el desembarco de la enseñanza universitaria privada en la región. "La educación es un derecho, no un negocio ni un privilegio para quien pueda pagarlo", subrayó Fal durante el acto inaugural de la Escuela de Verano Anita Sirgo de CC OO, centrada este año en el análisis de la negociación y el conflicto colectivo bajo una perspectiva de género.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, destacó el ejemplo de Anita Sirgo, "mujer valiente y luchadora", que "nos enseñó que si hoy tenemos derechos laborales, políticos y sociales es porque se peleó por ellos". Y abundó: "el conflicto (social) en sí mismo no es malo, lo malo es fracasar en ello". Por su parte, el secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, señaló que "afortunadamente" todavía quedan muchas Anita Sirgo. Por ello, abundó, espacios como la Escuela de Verano "Anita Sirgo" pretender formar para que "cuando haya que defender a un trabajador ante un despido, entiendan por qué hubo Anitas Sirgo y que el conflicto colectivo no se entiende sin el contexto del conflicto social".

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Para la jornada del miércoles, el programa incluye a la ganadora del Premio Nacional de Ensayo Remedios Zafra, mantendrá un coloquio sobre 'Precariedad, trabajo creativo, negociación y conflicto en la era digital' junto al profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Diego Álvarez Alonso. El jueves será el turno de Maria Emilia Casas Baamonde catedrática de Derecho del trabajo y expresidenta del Tribunal Constitucional, quien dialogará sobre la construcción constitucional del conflicto colectivo con el rector de la Universidad de Oviedo y catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde.