Cogersa cierra 2025 con beneficios tras invertir casi 20 millones en la reconstrucción de la Plantona y la modernización de sus instalaciones

Buenas cifras económicas mientras se intenta pasar página de una crisis reputacional. La junta de gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) aprobó este martes en Serín, con presencia de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente del organismo, la liquidación de las cuentas de 2025 , que permitirá seguir financiando con recursos propios nuevas inversiones para modernizar el sistema público de gestión de residuos.

La sociedad pública Cogersa cerró el año con una cifra de negocio de 59,1 millones de euros y un beneficio de 1,6 millones, mientras que la plantilla media aumentó hasta los 434 trabajadores, un 23,3 % más que el año anterior.

La recogida y selección de materiales destinados al reciclaje continúa ganando peso en la actividad de la sociedad, alcanzando los 10.157.976,81 euros, lo que representa el 17,16 % de la cifra de negocio. La venta de materiales reciclados generó ingresos por importe de 1.514.609,57 euros, equivalentes al 2,56 % del total, también con una evolución positiva respecto a 2024.

La empresa prevé convocar en los próximos dos meses 45 nuevos puestos de trabajo para la gestión de la planta de tratamiento de la fracción resto, la Plantona. Según destaca el Consorcio, las cuentas reflejan «la solidez financiera de la entidad y su capacidad para seguir acometiendo inversiones estratégicas destinadas a mejorar las infraestructuras y reforzar el servicio público esencial».

Las cuentas llegan después de meses especialmente complejos para la entidad pública. El incendio que calcinó en abril de 2024 la Plantona obligó a reorganizar el tratamiento de los residuos en Asturias y dio lugar a una larga reparación que ha ido acumulando retrasos respecto a las previsiones iniciales. Durante este tiempo también se abrió un intenso debate político sobre el destino del combustible sólido recuperado (CSR), que todavía no tiene un destino claro.

En ese contexto, la principal inversión realizada durante 2025 se concentró precisamente en la recuperación de la instalación incendiada, que carecía de seguro de daños en el momento que sufrió el fuego. Cogersa destinó 14,23 millones de euros a restablecer la capacidad operativa de la planta e incorporar mejoras en sus condiciones de funcionamiento y seguridad. En total, el Consorcio ejecutó inversiones por valor de 19,88 millones de euros durante el ejercicio, elevando a 132 millones de euros la inversión acumulada desde 2013.

La gerente de Cogersa, Paz Orviz, anunció hace días la contratación del seguro que estaba pendiente.

Junto a la reconstrucción de la Plantona, Cogersa acometió mejoras en la planta de compostaje de residuos vegetales, la modernización de la planta de clasificación de envases, la construcción de una nueva estación de repostaje de gas natural para su flota y la ampliación de la red de puntos limpios en distintos concejos asturianos. También continuó desarrollando el futuro Centro de Preparación para la Reutilización de Siero, un proyecto estratégico para impulsar la economía circular que supondrá una inversión superior a 7,5 millones de euros.

El Consorcio sostiene que el resultado del ejercicio demuestra que es posible «compatibilizar una gestión económica rigurosa con un elevado nivel de inversión», lo que permitirá seguir modernizando las infraestructuras públicas de gestión de residuos, ampliar los servicios que presta a los 78 ayuntamientos asturianos e impulsar nuevos proyectos vinculados a la economía circular.