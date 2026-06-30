"Comunicado importante" por el error que sale caro a los clientes de una gasolinera en Ribadeo tras la equivocación en los surtidores: "Disculpas sinceras a todos los afectados"

Parar con el coche a repostar, pagar y seguir nuestro camino. Algo tan sencillo y cotidiano que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los clientes de una gasolinera en Ribadeo.

La Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomo de Ribadeo (A.C.I.S.A. Ribadeo) ha emitido un "comunicado importante" a través de sus redes sociales para informar del"error" por el que durante casi cuatro horas los clientes llenaron su coche con diésel pensando que era gasolina.

"Este sábado 27/06, por un error en la descarga de combustible del camión cisterna que descargó en nuestra estación, gasolina 95 que suministramos entre las 12:49 y las 17:19 contenía una mezcla con gasoil. Pedimos disculpas sinceras a todos los afectados. Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente", informan desde A.C.I.S.A. Ribadeo en un post que han compartido en su cuenta oficiales de Facebook e Instagram.

La asociación también aporta una serie de recomendaciones para los afectados. "Si has repostado en ese tramo horario: Da parte a tu seguro para solicitar asistencia en carretera cuanto antes; Cubre este formulario y contactaremos contigo para darte la información de la póliza y aclarar cualquier duda. También puedes llamarnos al 982 128 110 extensión 1 (a partir del lunes a las 7.00); No te preocupes si no guardaste ticket: con las grabaciones de nuestras cámaras podemos verificar todos los suministros por matrícula. Lamentamos profundamente las molestias", termina.

Los comentarios de la publicación aplauden la "honradez" al reconocer el error. "Soy uno de los afectados, pero seguiré confiando en esa estación, donde el trato es inmejorable x parte del personal, y este comunicado a los afectados no hace sino tener plena confianza e ellos ante cualquier problema. Ánimo y a seguir, errar es de humanos", compartía un usuario en el post de Facebook.

Más de 70.000 conductores se equivocan cada año al echar combustible en su coche, según datos registrados por el RACE. Más allá de que puedes ser una persona despistada si te ha pasado, lo cierto es que hay una razón: el tamaño diferente de los boquereles por el que repostas gasóleo o gasolina.

Tal y como explican los expertos de RACE, si echas diésel en un coche de gasolina y es considerable la cantidad errónea de combustible que has echado al vehículo (más de un cuarto de depósito), lo más frecuente es que el coche pueda arrancar pero se detenga al instante: el gasóleo no arde bien con la chispa de la bujía. Tendrás que ir inmediatamente a un taller ya que el gasóleo ha recorrido varias partes del motor y puede afectar a elementos como los inyectores.

Por el contrario, si echas gasolina en un diésel el coche arrancará, circulará emitiendo ruidos muy raros y al final se parará. En este caso se verían afectados gravemente sistemas como el filtro o la bomba de inyección del motor diésel que, en el caso de verse dañada por circular con el combustible incorrecto, habría que sustituirla.