La empresa pública Sedes ya tiene nueva ubicación tras vender al Principado sus oficinas por más de 700.000 euros

La empresa pública Sedes tendrá nueva ubicación: sus oficinas pasarán a situarse en el número 9 de la plaza de la Paz de Oviedo. Así lo aseguró esta mañana Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio (IU), en una comisión en la Junta General. Las actuales oficinas de Sedes se encuentran en la calle Patricia Urquiola Hidalgo de Oviedo y han sido vendidas al Principado por 730.773,54 euros, como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

La nueva ubicación de Sedes es un inmueble donde se encontraba el Instituto de la Juventud y que ahora está vacío.

La adquisición de las antiguas oficinas de Sedes se enmarca en la operación impulsada por el Gobierno asturiano para asumir el control total de la sociedad. El Ejecutivo ya ha acordado la compra del 40% del capital que permanece en manos de Unicaja por el precio simbólico de un euro, una operación con la que pretende convertir Sedes en una empresa íntegramente pública y transformarla en un medio propio de la Administración.

"No eran necesarias las actuales instalaciones para la empresa y así ha sido. Es una inyección económica que nos permite avanzar en esos objetivos de la conversión cien por cien pública de la empresa", afirmó Zapico.

El consejero también confirmó el destino del inmueble vendido: albergará un centro Barnahus, donde se unificará la atención a niños y niñas víctimas de abusos sexuales. Este equipamiento se basa en un modelo de atención integral en el que todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan en un mismo espacio para atender a las víctimas.

En la comisión, el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons cuestionó las políticas de Vivienda de Zapico y preguntó por las partidas destinadas a la compra de vivienda protegida. "El objetivo de esas partidas no es ejecutarlas, es que no se especule con la vivienda protegida", respondió el Consejero.

Cuervas-Mons le emplazó a "ejecutar su propio presupuesto" y aseguró que al Gobierno le encanta "atentar contra la libertad de la gente", en referencia a la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA), que permitirá al Ejecutivo adquirir de forma preferente, mediante el derecho de tanteo y retracto, todos aquellos solares, edificios completos o viviendas individuales que se pongan a la venta en áreas declaradas de mercado residencial tensionado o zonas turísticas protegidas.

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En la sesión, Zapico también habló sobre la gestión de residuos y el futuro del combustible sólido recuperado (CSR) que se producirá en Cogersa y para el que, por el momento, no existe un destino definido. El consejero rechazó la posibilidad de construir una planta incineradora e insinuó que la derecha quiere "favorecer intereses privados" mediante esa vía. "El del CSR es un debate que hay que abordar. Se necesita más inversión pública y personal en el reciclaje. El CSR tiene que ser el menor posible, que tienda a cero, y luego habrá que ver qué hace Europa con el CSR y qué ideas tiene el movimiento ecologista", concluyó.