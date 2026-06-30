Ni Galicia, ni la Costa Brava: la mejor playa de España está en Asturias, tiene vistas a los Picos de Europa y parece una piscina natural de aguas cristalinas
Una publicación especializada en viajes selecciona este arenal de Llanes como el más destacado para el verano
Cantabria y Cádiz consiguen el segundo y tercer puesto con la playa de los Locos y la de Bolonia
Está considerada una de las playas más seguras de Asturias y ahora también ostenta el título de la mejor playa de España, según los lectores de la publicación especializada en viajes y estilo de vida, Condé Nast Traveler. La Playa de Poo, en Llanes, ha sido seleccionada como la mejor del Principado y de todo el país.
La publicación destaca de este arenal su inigualable ubicación con vistas a los Picos de Europa: "Un auténtico paraíso terrenal...La Playa de Poo está situada al final de una ría rodeada por acantilados, tiene forma de embudo y ocurre en ella un fenómeno muy especial. Cuando sube la marea, el agua cubre los arenales blancos formando una gran playa de aguas tranquilas con poco fondo, ideal para bañistas de todas las edades. Hay quien dice que es una auténtica piscina natural de agua salada. En bajamar, el paisaje cambia de forma radical y se puede pasear entre los acantilados en un camino de ensueño hacia el mar".
El año pasado fue Cala Bassa, en Ibiza, la que se alzó con el premio, que ya recorrió otras playas como la de Zarautz, Bolonia, Valdevaqueros, San Antonio del Mar o Papagayo.
Como señala Condé Nast Traveler: "el top 3 está encabezado por tres playas bañadas por aguas atlánticas. Con la subida de la temperatura del mar los últimos años, cada vez buscamos más destinos, y playas, en las que poder alejarnos por un momento del calor sofocante que se vive en otras zonas de nuestro país".
Estas son las 10 mejores playas según esta publicación:
- Playa de Poo (Llanes, Asturias)
- Playa de Los Locos (Suances, Cantabria)
- Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz, Andalucía)
- Playa Norte (Peñíscola, Castellón, Comunidad Valenciana)
- Ses Illetes (Formentera, Islas Baleares)
- Playa de Laida (Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Busturialdea, Vizcaya)
- Praia de Augas Santas (Praia das Catedrais, Ribadeo, Lugo, Galicia)
- Playa de Calblanque (Cartagena, Región de Murcia)
- Playa de las Conchas (La Graciosa, Islas Canarias)
- Playa Illa Roja (Begur, Girona, Cataluña)
Un paraíso con muchos servicios
Si esta playa ya era un lugar idóneo para muchos bañistas, a lo que Poo ofrece hay que añadirle los completos servicios con los que cuenta. Incluyen vigilancia, puesto de Cruz Roja, duchas, teléfonos, papeleras distribuidas por toda la playa... junto a una variada oferta hostelera como restaurantes a pie de playa para poder disfrutar del lugar durante todo el día y establecimientos de temporada; además, tiene un camping en el que poder alojarse.
En los alrededores, se dispone de zonas de aparcamiento habilitadas de pago, pero las plazas suelen ser insuficientes por su alto nivel de ocupación. En temporada alta, este aparcamiento rodeado de praderas no tarda en llenarse, por lo que se recomienda llegar temprano. Sin embargo, la línea de ferrocarril es una buena alternativa, ya que está relativamente cerca.
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