Luis Planas viaja a Asturias para participar en una reunión del Pacto por el Medio Rural

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viajará este miércoles 1 de julio, a Asturias para participar en una reunión vinculada al Pacto por el Medio Rural y clausurar una jornada sobre mujer rural en El Franco, según fuentes conocedoras de la visita. La presencia del ministro se produce en un momento de especial actividad política en torno al campo asturiano, marcado por el desarrollo de la hoja de ruta pactada por el Principado con organizaciones agrarias, cooperativas, cofradías, entidades locales, empresarios, la Universidad de Oviedo y grupos de desarrollo rural.

El Pacto por el Medio Rural fue firmado el pasado 10 de febrero en Oviedo como un marco estratégico para situar el campo y la pesca en el centro de las políticas públicas asturianas. El documento incluye más de 120 medidas hasta 2030 y compromete 499 millones de euros para garantizar la viabilidad de las explotaciones, además de 60 millones para sanidad animal y 15 para pastoreo. El Gobierno asturiano lo presentó como una herramienta para consolidar la ganadería, reforzar la agroindustria, impulsar el sector forestal y favorecer que vivir en el campo no suponga renunciar a servicios ni oportunidades.

La visita de Planas llega también con el debate abierto sobre el futuro del sector primario, desde la sanidad ganadera y la aplicación de la PAC hasta el relevo generacional, el papel de las mujeres en el medio rural y la financiación de las políticas agrarias. En los últimos meses, el ministro ha insistido en la necesidad de reforzar la presencia femenina en el campo para combatir la brecha de género y facilitar la continuidad de las explotaciones, dos cuestiones directamente ligadas al reto demográfico y al mantenimiento de actividad económica en las zonas rurales.

La última visita oficial de Luis Planas a Asturias fue el 2 de octubre de 2024. Entonces se reunió en Oviedo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para abordar políticas de apoyo al sector primario y, posteriormente, se desplazó a Gijón para conocer el proyecto de producción acuícola de Sea Eight en El Musel. En aquella jornada también visitó la ganadería familiar Tahoces, en Las Regueras, dedicada a la producción lechera e integrada en Central Lechera Asturiana.

Noticias relacionadas

La agenda prevista para mañana permitirá al ministro retomar en Asturias algunos de los principales asuntos que afectan al campo asturiano y que el Principado quiere encajar en una estrategia a largo plazo. Su participación en el Pacto por el Medio Rural servirá para reforzar la interlocución entre el Gobierno central y el autonómico en torno a un documento que Asturias aspira a trasladar también al Estado y a la Unión Europea como expresión de su posición sobre el futuro del medio rural.