Otro mazazo en la autopista del Huerna: el Negrón tendrá cortes hasta noviembre (y las obras comenzaron en julio del año pasado...)

Un año y medio. Ese es el periodo de tiempo, como mínimo, durante el que la autopista del Huerna (AP-66) estará afectada por las obras. El Ministerio de Transportes ha dado esta mañana un nuevo plazo para unos trabajos que comenzaron en julio de 2025 y que, financiados con fondos europeos, tienen como objetivo renovar los siete túneles de la autopista. La actuación asciende a 76,36 millones de euros.

Transportes anunció esta mañana que "se va a iniciar" la ejecución de las galerías del túnel del Negrón, que comunica Asturias con Castilla y León. Estos trabajos se extenderán hasta noviembre y será necesario cortar la calzada en sentido Asturias desde mañana y durante los meses de julio y agosto. La calzada contraria, en sentido León, se cerrará en septiembre, octubre y noviembre.

Los cortes no son nuevos: los túneles llevan sufriendo afecciones desde que comenzaron las obras. Oficialmente, estos trabajos debían concluir en diciembre del año pasado, según informó entonces el propio Ministerio. El retraso, por tanto, rozará el año. Mientras duren las obras, el tráfico se desviará por la calzada contraria, que pasará a tener circulación bidireccional.

Transportes también avisa de nuevos cortes de carril en el resto de los túneles, donde ya existen restricciones. En la actualidad hay limitaciones de velocidad en prácticamente todos ellos, lo que dificulta la circulación. Se calcula que el viaje entre Asturias y Madrid se alarga en unos veinte minutos por estas obras, que provocan retenciones en los periodos de mayor intensidad de tráfico.

Además de estos trabajos, la autopista sigue afectada por el argayo originado en noviembre de 2024. Las obras para repararlo, que ejecuta la concesionaria Aucalsa y no el Ministerio, deben concluir este verano. Con este nuevo calendario queda claro que el verano asturiano en materia de movilidad —el segundo consecutivo— estará marcado por las continuas obras en la única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta.

Pese a estos problemas, el peaje se sigue cobrando íntegramente: 16,20 euros. La Unión de Consumidores de Asturias tiene denunciada a la concesionaria por mantener el cobro completo pese a las afecciones de las obras. Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, también presentó una denuncia ante la Fiscalía. La dirección general de Consumo, que se engloba en la Consejería de Ordenación del Territorio, de Ovidio Zapico (IU), también ha abierto un expediente a Aucalsa.

Todo ello se produce, además, mientras la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento contra la ampliación de la concesión hasta 2050, al considerarla irregular. Esa situación ha llevado a las instituciones asturianas a reclamar al Ministerio de Transportes la anulación de la prórroga, una petición que el Gobierno central rechaza.