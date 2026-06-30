Los motivos por los que una compañía andaluza renuncia a uno de los mayores parques eólicos de Asturias

La compañía sevillana de energías renovables Arena Green Power ha renunciado a su proyecto de parque eólico en la comarca de los Oscos, uno de los mayores del occidente de Asturias. La empresa andaluza había planteado una inversión de más de 66 millones de euros para la instalación de diez aerogeneradores de 200 metros de altura cada uno con una potencia total de 50,01 megavatios (MW).

Arena Green Power solicitó, en diciembre de 2023, autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para el proyecto de parque eólico denominado "Las Américas 12". Al tratarse de un parque de más de 50 MW, le correspondió a Ministerio para la Transición Ecológica, y no al Principado, la tramitación del proyecto. En enero de este año, el Ministerio comunicó al promotor un requerimiento de subsanación porque en la declaración de impacto del parque faltaban informes y en marzo Red Eléctrica de España comunicó la potencial caducidad de los permisos de acceso y conexión del parque a la red eléctrica (en la subestación de Pesoz) que Arena Green Power había obtenido. Esas ultimas autorizaciones caducaban porque el promotor no había cumplido a tiempo el hito de obtener la declaración de impacto ambiental favorable en un plazo no superior a los 31 meses desde la fecha de obtención de los permisos de conexión.

El promotor alegó que el incumplimiento del hito no era imputable a él, pero en mayo el Ministerio también notificó que desestimaba la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico. Arena Green Power no hizo en este caso alegaciones y solicitó que se cerrara el expediente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aceptado ahora el desistimiento.

El de los Oscos no es el único parque eólico al que ha renunciado la compañía andaluza. También renunció a otros parques en País Vasco y Navarra.

Arena Green Power se dedicaba principalmente al desarrollo de plantas de generación de energía renovable (eólica y solar fotovoltaica) que luego vendía a grandes compañías energéticas como Enel Green Power para su explotación. Sin embargo, en los últimos años la compañía ha dado el salto para convertirse en un productor independiente de energía (IPP, por sus siglas en inglés) y ha reforzado su despliegue de proyectos con nuevas iniciativas en distintos puntos de España.

En esa línea, Arena Green Power planteó su primer parque eólico en Asturias, denominado "Las Américas 12", al que ahora ha renunciado. Estaba compuesto de diez aerogeneradores con una altura de 200 metros entre la base y el extremo de las palas del rotor y con una potencia instalada total de 50,01 megavatios (nueve molinos de 5 megavatios y uno 5,01).

El proyecto afectaba a los concejos de Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos, Grandas de Salime y Pesoz, aunque los diez aerogeneradores se preveían instalar en terrenos de los municipios de Villanueva y San Martín de Oscos. Los otros dos concejos estaban afectados por las líneas eléctricas de evacuación. El acceso al parque eólico "Las Américas 12" se iba a realizar a través de la carretera AS-361, aprovechando los caminos de acceso al parque eólico existente "Chao das Grallas", situado a siete kilómetros de la ubicación de los aerogeneradores que promovía Arena Green Power.

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El presupuesto previsto por la compañía andaluza para el parque eólico "Las Américas 12" superaba los 66,64 millones de euros e incluía las infraestructuras de evacuación.