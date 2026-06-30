¿Cuándo va a dejar de estar nublado y 'fresco' en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días de Julio

Casi toda España afrontará en los próximos días un nuevo episodio de temperaturas muy altas, con máximas que podrían superar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir debido a las altas presiones, que garantizarán tiempo estable y valores al alza.

A partir del viernes, probablemente se iniciará un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a "otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país", según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que destaca que se registrarán entre 38-40 grados y hasta 42 grados en zonas del sur y oeste.

Pero vamos día a día... Mañana, inicio de julio, las temperaturas descenderán en el norte de la península y el ambiente será incluso algo fresco para la época del año con máximas que rondarán los 23 a 25 grados en el Cantábrico, mientras que en el centro y sur subirán ligeramente.

Por capitales de provincia, las máximas más altas se prevén en el suroeste y centro peninsular, con Badajoz a la cabeza con 42 grados, seguida de Cáceres con 40 grados.

También alcanzarán valores muy elevados, de 39 grados en Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo, mientras que Albacete, Guadalajara y Madrid llegarán a 37 grados. En Cuenca, Granada y Murcia se prevén 36 grados y en Huelva, Lleida y Teruel, 35 grados.

Por encima de los 30 grados se situarán numerosas capitales, entre ellas Girona y Tarragona, con 34 grados seguidas de Ávila, Cádiz, Palma, Salamanca, Segovia y Zamora, con 33 grados y de Castellón y Huesca, con 32 grados.

¿Y en Asturias? Nuboso con nubes bajas y brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas, con probables lluvias débiles y lloviznas en primera mitad del día; temperaturas en ligero descenso; y viento flojo del noreste, arreciando a moderado durante la madrugada en el litoral. Eso sí, el tiempo promete cambiar de cara al fin de semana.

Para el jueves "aumenta la incertidumbre", según la Aemet, quien señala que en principio no se prevén grandes variaciones del tiempo, si acaso una subida de las temperaturas en el tercio norte y una ligera bajada en la zona centro y regiones del Mediterráneo.

Será a partir del viernes, cuando con toda probabilidad, se iniciará un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a "otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país".

Esta jornada las temperaturas volverán a ser muy elevadas en buena parte del interior y del suroeste peninsular, con Badajoz como capital más cálida, con 42 grados, seguida de Córdoba y Sevilla, con 40 grados.

También se alcanzarán valores muy altos en Cáceres y Jaén, con 39 grados, y en Ciudad Real, Ourense y Toledo, con 38 grados; Por su parte, Guadalajara, Lleida, Pontevedra y Zamora llegarán a 37 grados, mientras que Girona, Huelva, Madrid y Teruel registrarán 36 grados.