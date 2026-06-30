Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

¿Cuándo va a dejar de estar nublado y 'fresco' en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días de Julio

"Lluvias débiles y lloviznas en primera mitad del día; temperaturas en ligero descenso", aunque hay cambios

¿Cuándo va a dejar de estar nublado y 'fresco' en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días de Julio

¿Cuándo va a dejar de estar nublado y 'fresco' en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días de Julio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

Casi toda España afrontará en los próximos días un nuevo episodio de temperaturas muy altas, con máximas que podrían superar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir debido a las altas presiones, que garantizarán tiempo estable y valores al alza.

A partir del viernes, probablemente se iniciará un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a "otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país", según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que destaca que se registrarán entre 38-40 grados y hasta 42 grados en zonas del sur y oeste.

Pero vamos día a día... Mañana, inicio de julio, las temperaturas descenderán en el norte de la península y el ambiente será incluso algo fresco para la época del año con máximas que rondarán los 23 a 25 grados en el Cantábrico, mientras que en el centro y sur subirán ligeramente.

Por capitales de provincia, las máximas más altas se prevén en el suroeste y centro peninsular, con Badajoz a la cabeza con 42 grados, seguida de Cáceres con 40 grados.

También alcanzarán valores muy elevados, de 39 grados en Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo, mientras que Albacete, Guadalajara y Madrid llegarán a 37 grados. En Cuenca, Granada y Murcia se prevén 36 grados y en Huelva, Lleida y Teruel, 35 grados.

Por encima de los 30 grados se situarán numerosas capitales, entre ellas Girona y Tarragona, con 34 grados seguidas de Ávila, Cádiz, Palma, Salamanca, Segovia y Zamora, con 33 grados y de Castellón y Huesca, con 32 grados.

¿Y en Asturias? Nuboso con nubes bajas y brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas, con probables lluvias débiles y lloviznas en primera mitad del día; temperaturas en ligero descenso; y viento flojo del noreste, arreciando a moderado durante la madrugada en el litoral. Eso sí, el tiempo promete cambiar de cara al fin de semana.

Para el jueves "aumenta la incertidumbre", según la Aemet, quien señala que en principio no se prevén grandes variaciones del tiempo, si acaso una subida de las temperaturas en el tercio norte y una ligera bajada en la zona centro y regiones del Mediterráneo.

Será a partir del viernes, cuando con toda probabilidad, se iniciará un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a "otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país".

Esta jornada las temperaturas volverán a ser muy elevadas en buena parte del interior y del suroeste peninsular, con Badajoz como capital más cálida, con 42 grados, seguida de Córdoba y Sevilla, con 40 grados.

Noticias relacionadas y más

También se alcanzarán valores muy altos en Cáceres y Jaén, con 39 grados, y en Ciudad Real, Ourense y Toledo, con 38 grados; Por su parte, Guadalajara, Lleida, Pontevedra y Zamora llegarán a 37 grados, mientras que Girona, Huelva, Madrid y Teruel registrarán 36 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
  2. Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
  3. Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
  4. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
  5. Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
  6. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
  7. El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
  8. La gente no acude ya ni a las entrevistas', denuncia la hostelería de Asturias, desesperada por falta de personal

¿Cuándo va a dejar de estar nublado y 'fresco' en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días de Julio

¿Cuándo va a dejar de estar nublado y 'fresco' en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días de Julio

El Bellas Artes de Bilbao culminará su ampliación en otoño con una excepcional homenaje al filántropo asturmexicano Plácido Arango

El conductor que causó la muerte de una motorista en la "Y" aduce una enfermedad ocular que le impide la visión periférica: "Sólo sentí el golpe, no pude verla"

El conductor que causó la muerte de una motorista en la "Y" aduce una enfermedad ocular que le impide la visión periférica: "Sólo sentí el golpe, no pude verla"

"Pónganse las pilas, hay que resolver ya la compra del taller de Duro y ponerlo a producir", reclama un accionista asturiano de Indra en la junta de la compañía

"Pónganse las pilas, hay que resolver ya la compra del taller de Duro y ponerlo a producir", reclama un accionista asturiano de Indra en la junta de la compañía

La Universidad de Oviedo cierra 2025 con un superávit de 2,4 millones y aprueba una oferta de 168 plazas de profesorado para reforzar la plantilla docente

La Universidad de Oviedo cierra 2025 con un superávit de 2,4 millones y aprueba una oferta de 168 plazas de profesorado para reforzar la plantilla docente

Monteserín defiende el contrato del derribo de las viejas Baterías de Avilés que investigan por amaño en la trama de Leire Díez: "Es impecable"

Monteserín defiende el contrato del derribo de las viejas Baterías de Avilés que investigan por amaño en la trama de Leire Díez: "Es impecable"

Asturias rozará otra vez los 40 grados: la AEMET avisa de que una ola de calor llegará a la región el fin de semana

Asturias rozará otra vez los 40 grados: la AEMET avisa de que una ola de calor llegará a la región el fin de semana

La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos

La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
Tracking Pixel Contents