La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos

Es una de las orquestas más grandes de España con un escenario de 30 metros de largo por 14 de fondo y otros 14 de alto. Sus dimensiones son mayores que una piscina olímpica y casi igualan a un campo de fútbol. Se trata de la gallega Panorama, que este mes de julio volverá a Asturias con su espectacular show en tres pueblos de la región.

La famosa agrupación ha hecho público su cartel de actuaciones para el mes que está a punto de empezar y en el Principado estará el 3, el 13 y el 31 de julio. Las ubicaciones son Posada de Llanera por la fiesta de Los Exconxuraos, Agones (Pravia) y Lugones (Siero) por El Carbayu, respectivamente.

Panorama, que está considerada una de las orquestas más espectaculares del país, junto a la madrileña La Misión, presentó su nueva gira nacional, que lleva por título "Time Tour", el pasado mes de marzo en Grado. Fue todo un éxito. Cantantes, bailarines, coreografías, iluminación y hasta fuegos artificiales convirtieron las fiestas que la Hermandad de Santiago y Santa Ana organiza cada año coincidiendo con la Semana Santa en una noche memorable.

Desde entonces, Panorama ha estado en otras ubicaciones de Asturias. La última fue el pasado domingo en las fiestas de prao de San Pedro en Antromero (Gozón). El espactáculo de este año de Panorama dura unas tres horas e incluye versiones de muchos de los grandes éxitos del momento. A su gigantesco escenario de más de 60 metros, se suman dos enormes pantallas a cada lado.

Su hermana pequeña

Por su parte, la hermana pequeña de Panorama, llamada Panorama City, estará a principios del mes de julio, en concreto el lunes 6, en las fiestas de Piedras Blancas, en Castrillón. "Conscientes de la gran demanda que ha generado la Orquesta Panorama y con el firme propósito de llevar nuestra música a todos los rincones, hemos creado un nuevo formato", explicaron sus impulsores en septiembre de 2024, cuando nació esta nueva formación. "Nos hemos dado cuenta de la cantidad de sitios a los que no podemos llegar por no tener fechas disponibles", abundó Lito García, cantante y director artístico de la orquesta.