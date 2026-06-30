"Pónganse las pilas, hay que resolver ya la compra del taller de Duro y ponerlo a producir", reclama un accionista asturiano de Indra en la junta de la compañía

El gijonés Jesús Pascual Campos, titular de 500 acciones de Indra, tomó la palabra en la junta de accionistas de la compañía para exigir a la nueva cúpula, encabezada por los catalanes Ángel Simón y Josep Maria Recasens, que "se pongan las pilas" y cierren ya la compra del taller de Barros a Duro Felguera para poner en marcha la segunda factoría de vehículos blindados en Asturias junto a la de Gijón.

El accionista asturiano, que tiene títulos valorados en casi 24.000 euros y acudió vestido con traje militar, abrió el turno de preguntas en la junta de accionistas, celebrada en Madrid. "Me gustaría preguntar, dentro de una llamada de atención que hago al consejo, sobre los planes para adquirir el taller de Duro Felguera", señaló Jesús Pascual, que aprovechó el turno de palabra para hacer una serie de reclamaciones. "Señores del consejo, pónganse las pilas. Acaban de llegar a una empresa que está metida en muchas cosas. Yo soy asturiano, vengo de Gijón, y quiero que adquieran el tallerón, no lo voy a decir dos veces. Hay que saber negociar, y si no, cuando termine el consejo (en referencia a la junta de accionistas), les doy cuatro consejos de cómo se puede negociar esta situación con Duro Felguera", afirmó Pascual en relación a los intentos de Indra, de momento sin éxito, de adquirir las instalaciones de Duro en Langreo para una fábrica de vehículos blindados. "No puede ser que 5 o 6 millones representen un problema para adquirir un terreno que está totalmente improductivo en este momento. Valga lo que valga, hay que resolverlo", insistió.

"Soy asturiano y miro por Asturias, soy accionista de Indra y miro por Indra, y quiero… En dos palabras, señores, en un mes hay que tener eso terminado y en tres meses tienen que estar produciendo", reclamó el accionista gijonés, que destacó que Indra tiene 16.000 millones de euros en pedidos. "Si no producimos para esos contratos y esas adjudicaciones, en 2027 y 2028 nos van a llamar a capítulo, a decir por qué no estamos entregando los carros o lo que tengamos que entregar". Pascual dedicó palabras tanto al consejero delegado como al presidente de Indra. "Señor Recansens, acaba de llegar. Sus palabras son fabulosas, pero tome la sartén por el mango. Señor presidente, ha hablado del largo plazo, me parece muy bien, pero yo soy de corto y el medio plazo y hacen falta respuestas. ¿Me explico?. En dos palabras. Me interesa que Indra esté en Asturias y me interesa que el personal, tecnológicamente formado, esté produciendo", señaló el accionista gijonés.

Pascual cerró su intervención refiriéndose a una conversación entre dos mujeres en una parada de autobús de Gijón. "Se dirigían a El Musel. Una decía que habían hecho una llamada de emergencia a los móviles (simulacro), como con la dana de Valencia, por si pasaba algo en El Musel, y la otra apuntó que si entramos en guerra el primer pepinazo nos va a venir al barrio de El Natahoyo porque tenemos la nave de Indra aquí". Con la mención a esa conversación Pascual quería afirmar que "el tema de Indra, de los drones y de Ucrania está en la calle". "Ustedes tienen traje, corbata y ganan un sueldo para estar ahí. Quiero que tengan un toque de atención de un ciudadano de a pie, de un pequeño accionista. Si no resuelven esto, el próximo año vendré con una intervención muy seria sobre lo que no está pasado y que tendría que haber pasado", amenazó.

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El accionista gijonés no encontró respuesta a su pregunta. "Agradezco los comentarios realizados, pero debo solicitar al señor notario que haga constar en acta mi manifestación de que la información solicitada por don Jesús Pascual Santos excede de su derecho de información en esta junta", señaló Ángel Simón, presidente de Indra, que destacó que no están amparadas solicitudes de información ajenas a los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, a información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la última junta general o al informe del auditor.