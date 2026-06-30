El Principado compró por más de 700.000 euros las oficinas de una empresa de la que ya era socio mayoritario

El Principado de Asturias compró el 30 de diciembre de 2025 las oficinas de la empresa pública Sedes en Oviedo por 730.773,54 euros. La operación figura en la relación de operaciones patrimoniales de la Administración autonómica.

El inmueble, situado en la calle Patricia Urquiola Hidalgo, fue adquirido por la Comunidad Autónoma a Sedes, la empresa de construcción participada mayoritariamente por el Principado, que controla el 60% del capital.

Aunque Sedes tiene personalidad jurídica propia y patrimonio diferenciado del de la Administración autonómica, la compraventa supone el traspaso de un activo desde una empresa controlada por el Gobierno regional al patrimonio de la propia Comunidad Autónoma, en pleno proceso para que el Ejecutivo asuma el control total de la compañía.

La adquisición se enmarca en la operación impulsada por el Gobierno asturiano y en concreto por la Consejería de Movilidad, liderada por Ovidio Zapico (IU), para asumir el control total de la sociedad. El Ejecutivo ya ha acordado la compra del 40% del capital que permanece en manos de Unicaja por el precio simbólico de un euro, una operación con la que pretende convertir Sedes en una empresa íntegramente pública y transformarla en un medio propio de la Administración.

El acuerdo incluye además la refinanciación de la deuda de la compañía, que supera los seis millones de euros. Unicaja asumirá una parte de esas obligaciones financieras, mientras que el resto quedará en manos del Principado mediante un préstamo a largo plazo.

El Gobierno regional defiende que este proceso permitirá garantizar la viabilidad de la empresa y darle una nueva función dentro del sector público. El objetivo es que Sedes deje progresivamente su actividad en el mercado privado de la construcción y pase a actuar como empresa auxiliar de Vipasa, de forma que pueda ejecutar encargos de la Administración autonómica en ámbitos como la vivienda, la educación o los derechos sociales. Para culminar esa transformación será necesaria la aprobación de una ley en la Junta General.

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La sociedad atraviesa desde hace años una delicada situación económica, con una deuda superior a los seis millones de euros y una plantilla que se ha ido reduciendo en los últimos ejercicios. Como parte de ese proceso de saneamiento, Sedes había iniciado la venta de parte de su patrimonio, entre ellos solares y otros terrenos, con el objetivo de reducir su endeudamiento. En ese contexto se encuadra también la venta de sus oficinas al propio Principado, formalizada el 30 de diciembre de 2025 por 730.773,54 euros.